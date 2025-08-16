Bebeluș de șapte luni, răpit din brațele mamei în timp ce era schimbat de scutec. Femeia a fost atacată și lăsată inconștientă

Este alertă în California, SUA, după ce un bebeluș de șapte luni a dispărut. Cu puțin timp înainte, mama sa a vrut să-l schimbe de scutec în mașină, însă o persoană a atacat-o și i-a răpit copilul.

Bebeluș de șapte luni, răpit din brațele mamei

Incidentul a avut loc în orașul Yucaipa, California. Un bebeluș de șapte luni după ce mama acestuia a fost atacată, chiar în fața unui magazin. Rebecca Haro, mama copilului, se afla în jurul orei 19.45 pe Bulevardul Yucaipa, conform

Aceasta a mers cu întreaga familie la antrenamentul de fotbal al unui alt copil. La un moment dat, aceasta a luat bebelușul și a mers la magazin pentru a-i lua o gutieră fiului cel mare. Înainte de a intra, s-a oprit la mașină să-i schimbe scutecul micuțului.

În acel moment, femeia susține că din spate. A primit o lovitură, a leșinat, iar când s-a trezit nu și-a mai găsit bebelușul. De asemenea, aceasta s-a ales și cu un ochi vânăt și spune că nu-și amintește nimic mai mult.

„Cineva a spus: „Hola!”. Nici măcar nu m-am putut întoarce, nu-mi amintesc nimic. M-am trezit aici pe podea și nu l-am văzut pe Emmanuel”, a declarat Haro, conform sursei menționate. La fața locului s-au deplasat polițiștii, împreună cu câini specializați în analizarea mirosului uman.

Polițiștii nu au identificat niciun suspect. Părinții sunt disperați

„Vă implor, vă rog, dacă știți ceva, vă implor, vă rog, să-l aduceți înapoi”, a spus femeia. Anchetatorii au spus că bebelușul a fost văzut ultima dată purtând o salopetă neagră. În același timp, ei au anunțat că, momentan, copilul nu a fost găsit.

„Persoanei care mi-a luat fiul, vă rog să ni-l dați înapoi și vă vom ierta. Nu vă vom deranja, ne dorim doar băiețelul”, a spus tatăl lui Emmanuel, Jake Haro, relatează publicația menționată.