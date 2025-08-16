Bebeluș de șapte luni, răpit din brațele mamei în timp ce era schimbat de scutec. Femeia a fost atacată și lăsată inconștientă

Este alertă în California, SUA, după ce un bebeluș de șapte luni a dispărut. Cu puțin timp înainte, mama sa a vrut să-l schimbe de scutec în mașină, însă o persoană a atacat-o și i-a răpit copilul.
Incidentul a avut loc în orașul Yucaipa, California. Un bebeluș de șapte luni a fost răpit după ce mama acestuia a fost atacată, chiar în fața unui magazin. Rebecca Haro, mama copilului, se afla în jurul orei 19.45 pe Bulevardul Yucaipa, conform CBS News.
Aceasta a mers cu întreaga familie la antrenamentul de fotbal al unui alt copil. La un moment dat, aceasta a luat bebelușul și a mers la magazin pentru a-i lua o gutieră fiului cel mare. Înainte de a intra, s-a oprit la mașină să-i schimbe scutecul micuțului.
În acel moment, femeia susține că a fost atacată din spate. A primit o lovitură, a leșinat, iar când s-a trezit nu și-a mai găsit bebelușul. De asemenea, aceasta s-a ales și cu un ochi vânăt și spune că nu-și amintește nimic mai mult.
„Cineva a spus: „Hola!”. Nici măcar nu m-am putut întoarce, nu-mi amintesc nimic. M-am trezit aici pe podea și nu l-am văzut pe Emmanuel”, a declarat Haro, conform sursei menționate. La fața locului s-au deplasat polițiștii, împreună cu câini specializați în analizarea mirosului uman.
„Vă implor, vă rog, dacă știți ceva, vă implor, vă rog, să-l aduceți înapoi”, a spus femeia. Anchetatorii au spus că bebelușul a fost văzut ultima dată purtând o salopetă neagră. În același timp, ei au anunțat că, momentan, copilul nu a fost găsit.
„Persoanei care mi-a luat fiul, vă rog să ni-l dați înapoi și vă vom ierta. Nu vă vom deranja, ne dorim doar băiețelul”, a spus tatăl lui Emmanuel, Jake Haro, relatează publicația menționată.