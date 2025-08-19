Bebeluș de trei luni din SUA, înecat de tată într-o găleată cu detergent. A vrut să își pedepsească soția pentru că nu îl respecta

Eliasard Moneus, un bărbat de 29 de ani, a primit o sentință de 92 de ani de închisoare după ce și-a ucis propriul fiu de doar trei luni. Crima oribilă a avut loc în casa familiei din Indiana, unde tatăl și-a înecat bebelușul într-o găleată cu detergent. Tânărul a declarat că și-a ucis băiețelul pentru a-i da o lecție soției.

Bebeluș de trei luni din SUA, ucis de tată. Bărbatul a vrut să își pedepsească soția

Potrivit procurorilor, fiindcă a simțit că soția nu îl respectă, Eliasard Moneus Incidentul a avut loc anul trecut, dar abia acum a fost pronunțată sentința finală, care-l va ține pe bărbat după gratii toată viața.

Eliasard Moneus, care și-a recunoscut faptele, a primit 62 de ani de închisoare pentru că și-a omorât copilul și încă 30 de ani pentru că și-a atacat soția. Sentințele se vor cumula, astfel că el va rămâne în spatele gratiilor pentru 92 de ani.

După ce și-a atacat soția, Eliasard Moneus a fugit cu fiul lor de 3 luni. Poliția a fost chemată de urgență la fața locului. Agenții nu l-au găsit inițial pe bebeluș însă a doua zi, în timpul unei noi percheziții, au făcut o descoperire șocantă. Jacob a fost găsit fără suflare într-o găleată portocalie din bucătărie.

Și-a omorât băiețelul apoi și-a atacat brutal soția. Descoperirea șocantă a polițiștilor

„Un tată și-a pus fiul de 3 luni cu fața în jos într-o găleată cu detergent de rufe, a sigilat capacul, și-a lăsat fiul să moară, apoi s-a dus în camera alăturată și a atacat-o brutal pe mama bebelușului. Jacob s-a înecat în găleată, înghițind 100 ml de detergent în timp ce murea”, a declarat Elyse Madigan, procuror adjunct al comitatului Tippecanoe.

Madigan a mai declarat că Moneus a vrut să-i dea soției sale „o lecție” despre lipsa de respect față de bărbați. Mai mult, potrivit procurorului, criminalul a spus în repetate rânduri că nu îi pasă care sunt consecințele, însă a vrut să fie sigur că își va pedepsi soția, potrivit

Reacția judecătorului: „Este una dintre cele mai grotești crime pe care le-am văzut vreodată”

Judecătorul Steve Meyer de la Curtea Superioară din Tippecanoe a pronunțat recent sentința după ce Moneus Deși bărbatul și-a cerut scuze pentru suferința pe care a provocat-o, magistratul l-a condamnat, fiind el însuși șocat de cele întâmplate.

„Nu-mi pot imagina o crimă mai grotescă. Aceasta este una dintre cele mai grotești crime pe care le-am văzut vreodată. Gândul de a pune un bebeluș de 3 luni cu susul în jos într-o găleată cu detergent de rufe este de neimaginat”, ar fi spus magistratul.