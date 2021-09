Incidentul a avut loc în seara zilei de marți, 31 august. În jurul orei 19:30, mama copilei a sunat la 112 și a cerut ajutor.

Femeia le-a spus medicilor că fetița sa de trei luni nu mai respiră și e posibil să fie moartă. La fața locului s-a deplasat de urgență o ambulanță.

Bebeluș de trei luni, găsit de mama lui fără suflare, în Vălenii de Munte. Ce au constatat medicii

Pe fir au intrat și polițiștii: „la fața locului s-a deplasat echipa operativă dar și un echipaj medical care din păcate a declarat decesul minorei”.

La prima vedere, oamenii legii nu au văzut semne de violență pe corpul copilului. „În urma examinării exterioare a minorei s-a constatat că nu prezenta urme vizibile de violență.”

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal. Cercetările vor fi continuate sub aspectul săvârșirii de ucidere din cuplă.

Potrivit unor surse ale publicației , mama fetiței a povestit că micuța s-a simțit rău în ultimele zile. Nu a fost dusă la medic, din cauza lipsei banilor.

Un episod asemănător a avut loc cu câteva zile în urmă, la Iași. la doar două zile de la naștere.

Bebeluș, mort la două zile de la naștere

Micuțul cântărea doar 800 de grame când a venit pe lume. Mama acestuia s-a prezentat la spital cu ruptură de uter și hemoragie masivă.

Femeia a fost băgată direct în sala de operație. Din păcate, două zile mai târziu. Din informațiile transmise de medici, femeia provine din mediul rural, iar, în timpul sarcinii, a depus efort constant.

„Din nefericire și cu tristețe vă spun că am primit o veste cumplită, care ne-a șocat pe toți. Tocmai am fost anunțată că a murit aseară copilul de 800 de grame. Era atât de mic, dar am sperat mereu că se va face bine. Din păcate, nu a mai putut să lupte. Ne-a întristat pe toți această veste,” a declarat dr. Monica Holicov de la Maternitatea „Cuza Vodă”, potrivit

„Mama celui mic este internată în continuare în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului «Sfântul Spiridon». Aceasta este stabilă, însă mai rămâne sub supravegherea medicilor”, a adăugat.