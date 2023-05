Bebelușa Oana Ioniță explică divorțul de soțul ei! Aveau 10 ani de mariaj: ”Nu mai există șanse de împăcare”

Vestea că Oana Ioniţă divorţează de soţul ei după 10 ani de mariaj, a zguduit showbiz-ul românesc. Şi-au trăit discret povestea de dragoste şi nimeni nu ar fi bănuit că în cuplul lor au intervenit probleme ce nu mai pot fi rezolvate. Îşi doresc o separare amiabială, dar cu toatea acestea . Au de împărţit proprietăţi şi de stabilit custodia copiilor. Fosta bebeluşă dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cine a iniţiat de fapt divorţul şi de ce nu şi-au putut salva căsnicia.

Oana Ioniţă, despre motivele care au dus la divorţ. Peste ce nu a putut trece în căsnicia cu tenorul Florin Budnaru

Oana Ioniţă recunoaşte pentru cititorii FANATIK că nu i-a fost deloc uşor să ia această decizie şi că tentativele de a-şi salva căsnicia au fost multe. Au ajuns însă într-un impas, iar acela a fost momentul decisiv. Şi spune ea, atunci când intervine nefericirea, cei doi parteneri trebuie să continue pe drumuri diferite.

Acum, fosta bebeluşă pe cei doi copii şi face tot posibilul ca ei să nu simtă povara divorţului. Acesta ar fi şi unul dintre motivele pentru care, deşi despărţiti, Oana şi Florin, încă locuiesc sub acelaşi acoperiş.

„Încercăm să ne înţelegem şi să ajungem la o despărţire cât se poate de amiabilă”

De ce consideri, în opinia ta, că s-a ajuns la divorţ?

– Consider că în decursul celor 10 ani, interesele noastre şi perspectivele noastre s-au schimbat. De la detalii simple, la lucruri mai complexe legate de viaţă şi de cum ne împărţim responsabilităţile în familie, în general. Încercăm să ne înţelegem şi să ajungem la o despărţire cât se poate de amiabilă.

Dacă vă doriţi o despărţire amiabilă, de ce la tribunal şi nu la notar?

– Odată ce a fost iniţiat în tribunal, nu se mai poate schimba. Aşa că divorţul se desfăşoară la tribunal momentan, dar sperăm să ajungem la un acord pentru că ştiu că perioada este destul de lungă, în anumite cazuri. Poate să existe o convenţie de comun acord şi la prima întâlnire să putem soluţiona separarea mai rapid. Noi încercăm să ajungem la un acord cât de curând, cu divorţul în general, cu tot ce avem, de la custodie la proprietăţi, la casa în care locuim. Aşteptăm din punct de vedere legal, să vedem cum se pot soluţiona. Noi momentan locuim împreună. Încă locuim împreună pentru că e mai complicat.

Despărţiţi, dar împreună! Cât timp sunt nevoiţi Oana Ioniţă şi soţul, să stea sub acelaşi acoperiş

Cât sunteţi nevoiţi să staţi sub acelaşi acoperiş?

– Probabil până când se va da sentinţa şi până când se va soluţiona divorţul.

Mâ gândesc că asta este o soluţie benefică pentru copii, dar real vorbind, pentru tine nu este mai greu să locuiţi încă împreună?

– Probabil, după 10 ani, lucrurile nu se pot întâmpla… Chiar nu ştiu ce să îţi spun. O să fie mai greu, dar se pare că trebuie să trecem prin asta.

Cine a luat hotărârea de a divorţa, cine a avut iniţiativa?

– Am discutat şi eu am iniţiat divorţul.

“În ultimul an chiar am încercat să ne salvăm căsnicia, dar nu am reuşit”

Aţi avut tentative de a vă salva căsnicia?

– Da, am încercat. În ultimul an chiar am încercat să ne salvăm căsnicia, dar nu am reuşit. Sunt oameni care merg mai departe sau care nu pot continua. Nu e vorba de altcineva la mijloc, e vorba pur şi simplu de noi, ca şi indivizi.

Cum au reacţionat copiii?

– Momentan nu simt nimic, încercăm să-i ţinem cât mai la distanţă.

Veţi rămâne genul de părinţi care merg împreună în vacanţe, fac sărbătorile împreună, de dragul copiilor?

– Nu ne-am gândit atât de departe. Nu ştiu cum vor evolua lucrurile pe viitor. Noi încercăm să facem tot ce e mai bine pentru copii.

“Despărţirea printr-o hârtie e mult mai grea decât despărţirea fără acea hârtie”

Ce înseamnă pentru tine să porneşti pe un alt drum, altul decât erai obişnuită, după 10 ani?

– Nu ştiu, o să văd în funcţie de ce îmi oferă perspectivele. Chiar nu pot să-mi proiectez o imagine pentru că totul este nou. Având în vedere că au trecut nişte ani, în care obişnuinţa a fost într-un fel, în care ne-am creat un sistem de a trăi. Sunt şi lucruri bune şi lucruri rele. Cu siguranţă, dintr-un pas se pot învăţa mult mai multe lucruri. Iar Dumnezeu îţi dă de obicei cât poţi duce.

Tu chiar te întrebai la un moment dat, văzând multe cupluri care divorţează în jurul tău, dacă o hârtie poate ţine doi oameni împreună…

– Aşa este, o hârtie nu ţine nu doi oameni împreună, dar despărţirea printr-o hârtie e mult mai grea decât aceea fără acea hârtie. Asta e problema.

Nu mai colaborezi cu Florin, soţul tău, nici din punct de vedere profesional. De ce aţi luat această hotărâre?

– El are acum un proiect la Operetă şi nu mai are timp. E prins cam în fiecare zi în Musicalul Rebecca pe care și l-a dorit foarte tare şi munceşte foarte mult acolo. Aşa că nu mai putea şă-şi ţină orele la academia de dans. Şi cred că nu era nici recomandat să continuăm colaborarea pe plan profesional.

Oana Ioniţă, despre motivele care au dus la divorţ: “Dacă partenerii nu evoluează împreună, atunci apare nefericirea”

Dar a contat cumva şi acest aspect, faptul că munceaţi amândoi foarte mult? V-a afectat în vreun fel relaţia?

– Nu. Acum vorbesc la modul general, pentru că nu vreau să mă refer la lucruri punctuale şi nu o să vorbesc despre asta. În general oamenii, pe parcursul unei vieţi evoluează într-o anumită direcţie. Şi ştii cum era expresia “mergi în tren, te urci cu mine şi poţi să cobori la prima sau să mergi până la capăt”. Consider că pe parcursul unei vieţi, oamenii au dreptul să îşi schimbe părerile, să evolueze într-o direcţie sau alta. Şi dacă nu evoluează împreună, atunci apare nefericirea. Asta e tot!

“Nu pot să vorbesc concret pentru că este ceva ce ştim doar noi”

Crezi că este ceva ce ai fi putut să faci tu mai mult în căsnicie şi îţi pare rău că nu ai făcut?

– Lucrurile au fost la momentul ăla aşa cum au fost. Şi le-am luat ca atare pentru că eu am reacţionat şi am acceptat şi mi-am dorit să se întâmple în felul ăla. Aşa sunt eu. Dacă regreţi un lucru pe care l-ai făcut înseamnă că nu mai eşti sincer. În decursul anilor, am ales să reacţionez într-un fel, la anumite chestii de cuplu, în cuplu. Şi el la fel, pe partea lui.

Şi tocmai diferenţele astea de opinie, de concept, de ce ne dorim, au făcut ca lucrurile să evolueze sau nu în direcţia pe care ne-am dorit-o. Ştiu că vorbesc la modul general, dar nu pot să vorbesc concret pentru că este ceva ce ştim doar noi, între noi. Dacă ceva nu funcţionează, înseamnă că asta era cea mai bună soluţie.

Mai există sau nu şanse de împăcare între Oana Ioniţă şi soţul ei: “Consider că ar trebui să fim fericiţi fiecare cu viaţa lui”

Există vreo şansă de împăcare?

– Din punctul meu de vedere, nu mai există. Am încercat, am făcut tot ce era posibil. Consider că ar trebui să fim fericiţi fiecare cu viaţa lui şi să ne concentrăm pe copii.

Cum îţi găseşti acum liniştea?… Cu siguranţă un divorţ nu e uşor pentru nimeni…

– Nu este! Hotărârea am luat-o mai demult, atunci când am trecut prin impas. Cel mai greu e atunci când te decizi să faci pasul ăsta. Din moment ce decizia a fost luată, iar lucrurile au evoluat într-o direcţie, acum tot ce îmi rămâne de făcut e să mă focusez pe mine şi pe copii. Adică, merg la recuperare medicală pentru că trebuie să îmi revin cu piciorul. Merg la piese de teatru, merg în parc, vreau să facem vacanţe cu rulota. Încerc să mă focusez pe lucruri pozitive ca să nu-i fac pe copii să simtă ce vine la pachet un divorţ. Vreau să fie înconjuraţi de iubire şi de suport, asta este cel mai important.

Oana Ioniţă, urmărită de ghinion. Un accident i-a pus în pericol cariera

Spuneai că acum chiar eşti la recuperare. Povesteşte-ne puţin ce accident ai suferit?

– Anul trecut am filmat o reclamă şi în urma manifestărilor mele coregrafice (n red. râde), m-am accidentat. Am avut o ruptură de menisc care a trebuit să continue cu o operaţie. A trebuit să mă operez. Din păcate nu mi-am revenit sută la sută. Şi la prima zăpadă care a dat în iarna trecută, am alunecat şi mi-am rupt meniscul a doua oară. Astfel, într-un an de zile, nu am putut să alerg, să dansez, să fac lucrurile care îmi plac şi care mă fac să mă simt împlinită.

Acest accident ţi-a afectat în vreun fel activitatea profesională?

– Păi am predat, am făcut evenimente şi am mers la concursuri fără să fac eu efort, i-am pus pe ceilalţi din jurul meu. Ăsta e marele avantaj, având o academie de dans. Acolo am foarte mulţi profesori, care mă pot ajuta şi pot ţine cursurile pe care eu nu le-am putut ţine în perioada asta.

Ce ţi-au spus medicii, când îţi vei putea relua activitatea?

– Mai am o lună de zile şi ar trebui să pot să alerg în parc din fericire.

Oana Ioniţă, legătură energetică cu fiica sa, Isabel: “Sper să preiau eu toate lucrurile rele care i se întâmplă”

Cum e fetiţa ta, ştiu că şi ea a suferit o accidentare destul de serioasă?

– Cred că, cumva, s-au răsfrânt asupra ei problemele pe care le-am avut eu. Se spune că poate să fie o legătură energetică între mamă şi copil. Sper să preiau eu toate lucrurile rele care i se întâmplă sau care ar putea să i se întâmple ei. Isabel acum este bine, nu s-a mai plâns de dureri. A făcut o perioadă recuperare, dar fiind în creştere, copiii îşi revin mult mai repede.