Bebelușul care a speriat internetul. Câte kilograme are la doar patru luni. Mama este acuzată de abuz: „Îi dau doar lapte”

O tânără mamă din Oklahoma a fost acuzată de abuz asupra copilului său, după ce a postat pe TikTok videoclipuri cu fiul ei de doar patru luni, care cântărește nu mai puțin de 10,2 kilograme. Deși mulți internauți i-au fost alături, au existat și voci care au criticat-o dur pe mămică.

Băiețelul, pe nume Gunner, a devenit viral după ce mama lui, Maci Mugele, a publicat mai multe clipuri în care îl filma dansând pe melodia „I Like Them Chunky”. În doar câteva zile, imaginile au adunat peste 20 de milioane de vizualizări și mii de reacții, de la amuzament

Unii dintre internauți au lăudat copilul pentru trăsăturile sale adorabile și obrăjorii pufoși. Alții, însă, au mers atât de departe încât au acuzat-o pe mamă că își supraalimentează copilul și că Criticii au fost contraziși însă de medici, care spun clar: bebelușul este sănătos, doar puțin mai mare decât media.

A first-time mother has revealed her four-months-old baby is already a 'giant,' weighing a whopping 22lbs and measuring two and a half feet long. Maci Mugele shared a clip of her baby Gunner Mattheyer on TikTok last month, with the caption: 'When you have a 100th percentile, off-the-charts four-month-old.' Viewers were astounded at Gunner's size, with some people gushing over his 'chunky rolls' and 'cute' features. However others have taken aim at the 21-year-old over her son's size, accusing her of 'child abuse' over his weight.