Bebelușul care i-a lăsat pe medici muți de uimire. Ce afecțiune are: “Nu am mai văzut așa ceva”

Cazul unui bebeluș care s-a viralizat pe rețelele de socializare. Mulți oameni habar nu aveau despre această afecțiune rară.

Bebelușul care i-a lăsat pe medici muți de uimire. Ce afecțiune are

Bebelușul din America s-a născut cu un set complet de dinți, perfect aliniați. Acest lucru i-a șocat pe medici și a îngrijorat-o pe proaspăta mămică.

În mod normal, creșterea dinților începe cu vârsta de aproximativ 6 luni, când apar primii dinți de lapte. Mai târziu, în copilărie, acești dinți de lapte sunt înlocuiți treptat de dinții permanenți.

Ei bine, există și o parte din dinți sau dantura completă. Acestea sunt evenimente foarte rare, aproximativ unul din 2.000 de bebeluși, potrivit . Afecțiunea se numește ”dinți fetali”.

Fetița din America s-a născut cu o dantură completă, fapt care a determinat-o pe mama ei să împărtășească această poveste pe rețelele de socializare. Femeia dorește să atragă atenția asupra acestei “afecțiuni” și să crească gradul de conștientizare în rândul publicului.

Bebelușul s-a născut cu o dantură completă

Cazul bebelușului din America născută cu dinții perfect aliniați, s-a viralizat rapid în mediul online. Mămica fetiței a postat câteva imagini pe rețelele de socializare cu scopul de a normaliza prezența acestei afecțiuni.

„Fiica mea s-a născut cu un set de complet de dinți și eu sper să fac posibilă conștientizarea acestei afecțiuni”, a scris mămica în dreptul fotografiei cu bebelușul, într-un clip pe Tiktok.

„Nu am mai văzut așa ceva!”/ „Nu am mai văzut un set complet de dinți natali până acum!”/ „De obicei dinții natali sunt unu, maxim doi”/ „Nepoțica mea are dinți natali, dar doar doi, în partea de jos. E o afecțiune destul de rară”, sunt o parte dintre comentariile lăsate la postare, potrivit

De obicei, dinții natali nu sunt bine formați și pot cauza iritații și răni la nivelul limbii bebelușului în timpul alăptării. De asemenea, sunt inconfortabili pentru mamă în timpul alăptării. Din această cauză, se iau măsuri pentru îndepărtarea dinților natali

„Dinții fetali, care nu sunt înlăturați, pot duce la probleme cu alăptarea, ulcerarea limbii copilului și există riscul ca un dinte detașat să intre în plămânii copilului. Cu toate acestea, cazurile de nou-născuți cu dinți sunt extrem de rare”, afirmă Profesorul Damien Walmsley, consilier științific la BDA.