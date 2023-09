Bebelușul care s-a născut cu o boală care îl face să arate precum Hulk. Medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire: „A fost oribil”

Armani Milby este o fetiță, acum în vârstă de nouă luni, căreia medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire. Micuța fost diagnosticată cu o problemă medicală gravă, din cauza căreia are pieptul voluminos și brațele foarte mari. Acesta este și motivul pentru care a ajuns să fie alintată „baby Hulk”.

Povestea emoționantă a micuței Armani Milby, alintată de părinți „baby Hulk”

Armani Milby are nouă luni acum și a venit pe lume printr-o operație de cezariană efectuată atunci când sarcina avea numai 33 de săptămâni. În urma analizelor pe care Chelsey, mama ei, le-a făcut în săptămâna 17, medicii au observat o problemă.

Copila a fost diagnosticată cu o ce a provocat creșteri benigne. Este vorba despre o formă de limfangiom, ce determină dezvoltarea vaselor limfatice. Afecțiunea poate provoca probleme de respirație și de vedere, însă, din fericire, poate fi tratată chirurgical.

Chelsey a povestit că burta sa era atât de umflată în timpul sarcinii încât oamenii credeau că o să aducă pe lume tripleți, iar atunci când s-a născut, Armani cântărea de trei ori mai mult decât un bebeluș sănătos. Ea are pieptul și brațele extrem de mari, motiv pentru care mama ei o alintă „baby Hulk” sau „mini Hulk”.

Mama fetiței a mărturisit că a fost devastată atunci când a aflat despre afecțiune, mai ales că medicii se temeau că poate avea și lichid la inimă și nu i-au dat .

„Nu auzisem niciodată, niciodată, de acest diagnostic înainte și, sincer, m-am interesat și nu prea îmi plăceau rezultatele. Când am aflat, ca să fiu sinceră, am fost devastată, am avut inima frântă. Nu înțelegeam ce s-a întâmplat, ce nu a mers bine, pentru că mai aveam doi copii sănătoși și plângeam în fiecare zi.

În fiecare zi îl întrebam pe Dumnezeu de ce. Nu ne-am gândit niciodată la un avort, chiar dacă ni s-a menționat acest lucru aproape imediat după ce s-a descoperit că existau unele probleme majore cu copilul nostru nenăscut. Dar am vrut doar să știm cum am putea să o ajutăm atunci când se va naște”, a declarat mama lui Armani Milby, citată de

Înainte de naștere, mama a suferit un atac de panică

Spre surpinderea tuturor, Armani Milby s-a născut vie și chiar a plâns. Însă nașterea nu a fost deloc ușoară pentru mamă. Chelsey făcut un atac de panică deoarece nu știa ce se va întâmpla cu copilul ei.

„A trebuit să-mi dea ceva să mă calmeze pentru că aveam un atac de panică. Țipam și plângeam. Eram o epavă, a fost oribil. În adâncul minții noastre, ne întrebam amândoi ce se va întâmpla. Cu toate acestea, ea ne-a șocat pe toți și a dovedit că toată lumea se înșela.

Când am văzut-o cu adevărat, am plâns și mai mult pentru că nu mai văzusem niciodată așa ceva, dar nu mi-a păsat cum arată, oricum o iubeam. Nu mai văzusem niciodată pe nimeni să arate așa, așa că am fost șocată, ca să fiu sinceră, dar recunoscătoare în același timp”, a mai spus Chelsey Milby despre venirea pe lume a lui Armani.