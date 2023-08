Becali a dezvăluit clauza secretă impusă de CSA Steaua: “În aceste meciuri joacă FCSB în Ghencea”

Mai exact, patronul celor de la FCSB s-a angajat să nu mai critice Steaua și să nu mai susțină că FCSB este Steaua, cel puțin cât timp FCSB va juca pe Ghencea. Mai mult, Gigi Becali a mărturisit că nu are nicio intenție să ajungă la meci pentru că nu vrea să incite la violență, în special pe cei de la Peluza Sud Steaua.

Becali a dezvăluit clauza secretă impusă de CSA Steaua

, ce te faci când rămâi la anormal. Nu se îndreaptă lucrurile, atunci așa e, certuri discuții, poate e mai bine așa. S-a discutat mult, foarte multă lume și ăia de la Peluza Sud nu-s băieți proști, au început să se împace cu ideea, și-au dat că nu se poate asta. Așa cine știe poate era incidente, așa cred că toată lumea o să fie liniștită.

Nu mai are ce incidente să fie, cum ar veni s-au aplanat lucrurile, s-a ameliorat focul. Și-au dat seama, citeam în ziar că au schimbat nu știu cum unitatea, încadrarea stadionului. Tot în cazarmă, dar au făcut altă cazarmă, altă unitate. Asta-i treaba. Aici nu mai e vorba de ambiții, e important că a venit normalitatea, când vine normalitatea Slavă Domnului. Ce a fost, ce n-a fost, bine că s-a revenit la normal, să ne bucurăm de normal. Nu mă duc eu la meciuri, eu dacă mă duc care mai merg în Champions League, atât”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

a insistat că nu se va duce la meciuri pe Ghencea, deși e curios cum arată stadionul. Gigi Becali promite că va mai merge la meciuri doar când echipa va juca în Champions League. ”Nu vreau eu să fac incitare, lasă oamenii în pace, nu fac ambiții cu nimeni, vreau să-mi apăr sărăcia mea, nevoile și neamul, nu vreau să incit. Ce-mi trebuie mie, ce treabă am. Nu am nevoie, nu mai am, când eram mai tânăr încă aveam nebunii, îmi plăceau conflictele, și răzbunări, acum nu mai, am ajuns la altă înțelepciune.

Domnule, fiecare om are hiba lui, ei au hiba asta ca microbiștii, nu trebuie să le-o zgândări. Nu vreau să comentez despre ei, nu mă interesează. Am pus și în contract că nu trebuie să comentez la adresa lor. Că noi suntem, că dregem, să criticăm, să denigrăm CSA, să nu vorbim urât, să nu zicem că noi suntem Steaua, să nu incităm. Eu cred că stadionul va fi plin, sunt și eu curios, nu mă duc acum ca să nu incit, e foarte frumos stadionul, sunt și eu curios. Eu cred că va fi plin stadionul, 30.000. Acolo FCSB-iștii, acolo sunt FCSB-iștii”, a declarat Gigi Becali.

După un întreg scandal înainte de FCSB – Dinamo, moment în care partida a fost interzisă în Ghencea și mutată pe Arcul de Triumf, FCSB a reușit în cele din urmă să mute meciul cu CFR Cluj și, probabil, viitoarele meciuri, pe arena Stelei. ”FCSB – CFR Cluj, pe Stadionul Steaua! FCSB anunță că partida cu Fotbal Club CFR 1907 CLUJ, contând pentru etapa a patra a Superligii (duminică, 21:30) se va disputa pe Stadionul ”Steaua”. Detaliile legate de vânzarea biletelor vor fi furnizate în curând!”, a transmis FCSB pe Facebook.

Marcel Ciolacu a intervenit în scandalul FCSB – CSA Steaua

În acest scandal a intervenit inclusiv premierul Marcel Ciolacu, cel care l-a avertizat pe juristul CSA Steaua Florin Talpan să nu mai pună bețe în roate echipei lui Gigi Becali, atunci când aceasta vrea să joace în Ghencea. ”Nu arde niciun stadion Steaua! Trebuie să înțelegem foarte bine: bazele sportive sunt ale statului român, ele sunt pentru sport. Nu trebuie să ținem cont de alte lucruri și să nu lăsăm anumiți sportivi să joace pe aceste baze, care sunt ale statului român.

Cum și eu sunt vremelnic prim-ministru, și aceste baze se dau în administrarea anumitor instituții. Instituțiile respective trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor sportivilor. Înțeleg foarte bine că se pot face și concerte pe stadioane, dar atunci când nu există competiții, când nu există solicitări de sportivi, când nu se deteriorează gazonul înaintea unei competiții.

Avem niște stadioane pe care trebuie să le punem la dispoziția sportivilor, în funcție de performanța sportivilor să se creeze o prioritate. Nu vreau să intru în nicio polemică. Nu poți să te exprimi la televizor despre o bază a statului român sau despre o echipă care este plătită de un minister (n.r. – CSA Steaua). Trebuie să avem bun simț și să intrăm într-o logică care să ducă la performanță în sport, nu la discuții între conducători!

Nu am făcut acest lucru pentru că trebuie ca echipa FCSB sau altă echipă să joace (n.r. – pe stadionul Ghencea). Sau pentru un anumit patron! Am făcut acest lucru dintr-un principiu simplu: stadioanele sunt pentru sportivi! Nu ai dreptul să le iei unor sportivi dreptul de a juca pe un stadion. Nu cunosc detalii, de aceea am considerat că este oportun să meargă Corpul de Control al primului ministru, ca să vă pot răspunde aplicat. Nu sunt în măsură, în acest moment, să spun cine e vinovat. Cred că am fost suficient de clar. Când tu n-ai nicio performanță sportivă și te implici să strici lucruri, din ambiții personale, vă anunț că nu voi permite nimănui să facă acest lucru, nu doar domnului Talpan. Oamenii de sport au dreptul să vorbească”, declara în acel moment Marcel Ciolacu.

