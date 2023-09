Becali a explicat de ce îl schimbă mereu pe Compagno. “Depinde de adversar”

Patronul de la FCSB a vorbit despre atacantul rivalilor de la Rapid, Rrahmani. Gigi Becali a explicat de ce kosovarul nu ar intra în locul lui Compagno, dar și de ce îl schimbă pe italian. , care se aplică în funcție de fiecare adversar.

Becali a explicat de ce îl schimbă mereu pe Compagno

Patronul de la FCSB a vorbit despre atacantul italian, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Gigi Becali a explicat de ce îl schimbă mere pe Compagno. Finanțatorul “roș-albaștrilor” este de părere că există momente când echipa are nevoie de un jucător puternic și alte momente când este nevoie de un atacant mai tehnic și combinativ.

“Eu am nevoie de jucător care să intre în combinații sau să fie foarte puternic. Compagno joacă pentru că e foarte puternic, el în combinație nu intră. De aceea e schimbat. Că nu îmi convine că nu intră în combinații. Asta când are echipa nevoie de altceva.

De exemplu, când intră Compagno, intră pentru că ține adversarii sus. Pentru că e foarte puternic și câștigă duelurile. Depinde de echipă. Când ai nevoie să îți câștige duelurile, joacă Compagno. Când ai nevoie să întri în combinații, să marchezi gol o să joace altcineva. E de conjunctură.”, a spus Gigi Becali.

Rrahmani în locul lui Compagno la FCSB?

La FANATIK SUPERLIGA, și a precizat că acesta nu ar putea fi titular la FCSB în fața lui Andrea Compagno. Patronul “roș-albaștrilor” a explicat și motivul pentru care kosovarul nu este potrivit în formația lui Charalambous.

“Rrahmani e jucător bun, dar la mine nu joacă. Ce să joace la mine? Nu joacă oricând în locul lui Compagno și o să-ți spun de ce. Compagno joacă pentru că are putere, forță, e foarte puternic, tehnică nu prea are.

Rrahmani are știință, se demarcă bine și are execuție, dar nu are nici tehnică și nici forță. Și atunci pentru ce? Tehnica să zicem că o are mai avansată decât Compagno. Tehnica înseamnă când primești mingea să poți să faci înșurubare sau să driblezi.

Nu e precum Compagno, e puțin mai avansat în tehnică, dar ca să vrei să joace trebuie să fie mult mai tehnic. Ori e mult mai tehnic, ori e mult mai puternic. Una din două. Deci, la mine el nu joacă. Eu am nevoie de jucători ori care intră în combinații, ori foarte puternici”, a declarat patronul de la FCSB.

