Becali ia măsuri la FCSB: “Nu pot să stau după Tavi Popescu!”. Cine și-a câștigat locul de titular

Echipa lui Gigi Becali a învins cu 1-0 în deplasarea de la Botoșani și este lider detașat al Ligii I. Lixandru a înscirs unicul gol al partidei și și-a câștigat locul de titular în formația FCSB-ului. Lixandru va juca cel mai probabil în dreapta liniei de mijloc.

Lixandru și-a câștigat locul de titular

“Nu suntem periculoși pe partea dreaptă deloc. E posibil, dacă își revine Tavi, să nu mai iau. Nu pot să stau după Tavi în dreapta acolo, deși de Băluță îmi place, poate nu mai iau nimic acolo pe dreapta.

Îmi place, e activ, chair dacă nu și-a intrat bine în mână, e activ, e acolo are viteză, e în joc. E spin, așa e. E posibil, dacă e să aducem un închizător. Am văzut că Lixandru nu e închizător.

Lixandru nu e închizător, dovadă că nu stăpâneam mijlocul terenului. Sunt multe secrete în fotbal. Sunt multe secrete, oamenii zic că sunt mari specialiști, eu nu sunt specialist, dar dacă nu am mijlocul terenului mă întreb ce problemă am”, a declarat Gigi Becali.

FCSB putea câștiga la scor la Botoșani. Botoșani este în criză de rezultate, iar o eventuală retrogradare i-ar putea lăsa pe jucătorii lui Dan Alexa fără finanțator.

Șut a fost menajat în partida de la Botoșani

“Ce problemă am? Mă uit să văd care e problema, după care mă uit la mijlocaș să văd cum se mișcă. Nu am avut coordonator la mijlocul terenului, să fie un punct fix acolo, să paseze.

Șut avea o mică problemă și am zis să nu riscăm, că oricum vin două săptămâni de pauză. Deci Lixandru va juca inter. Lixandru nu va lipsi din teren, e un jucător valoros. Și-a câtigat statutul de titular. Va fi ori fundaș central, ori inter.

Posibil să îl folosim fundaț central pentru că e foarte sigur pe el, nu se precipită, nu are frică. L-am văzut că l-a băgat odată, trebuia să ținem un scor. Și au zis să-l bage pe Lixandru, atunci l-am văzut. Material, avea agresivitate, dribla. Am zis uite, jucător, fizic bun, are tehnică”, a completat Gigi Becali.

