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Gigi Becali (68 de ani) este super încânat de Denis Drăguș (27 de ani), chiar dacă atacantul a jucat doar 19 minute în FCSB – Petrolul 2-2. Impresionat de driblingurile pe care le-a făcut în fața „găzarilor”, Becali vrea să îl folosească acum în spatele vârfului pe Drăguș, chiar dacă pozițiile lui sunt de număr 9 sau extremă stânga.

Cum ar putea arăta FCSB, după ce Gigi Becali i-a găsit un post nou lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a semnat cu FCSB și este cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga, . Înaintea mult așteptatului său debut în tricoul roș-albastru, a existat o întreagă dezbatere cu privire la postul pe care atacantul dă cel mai bun randament. Spre exemplu, Marius Șumudică îl vede nunăr 9 pe finul său, în timp ce

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Debutul lui Denis Drăguș s-a produs, iar internaționalul român a jucat 19 minute în repriza a doua a remizei dintre FCSB și Petrolul, scor 2-2. Deși a fost folosit în flancul stâng al atacului, Drăguș l-a convins pe Gigi Becali că poate evolua și ca număr 10. „La asta mă gândesc eu, Drăguș poate să fie 9 jumate (n.r. poziție în teren), un decar în 4-2-3-1”,

Schimbarea primului „11” la FCSB s-ar putea produce chiar de la următorul meci, derby-ul cu Universitatea Craiova, programat sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 20:30. Dacă Drăguș va începe din primul minut, el ar putea fi flancat de extremele David Miculescu și Meriton Korenica, iar în centrul atacului să joace Arnold Garita, care, până acum, a făcut o impresie bună la FCSB.

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Primul „11” al FCSB-ului cu Denis Drăguș „decar”

Târnovanu – Crețu, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Cisotti – Miculescu, Drăguș, Korenica – Garita

Ce jucători ies din primul „11”

Cel mai probabil, în cazul în care Gigi Becali va decide ca Denis Drăguș să joace „decar” în sistemul 4-2-3-1, mai mulți jucători importanți vor dispăra din primul „11”. Cel mai mult ar avea de suferit Ofri Arad, care a impresionat pe toată lumea în prima repriză a meciului cu Petrolul, mai puțin pe Gigi Becali. După meci, chiar , în timp ce staff-ul tehnic a hotărât să îl scoată pe Muhar.

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Lui Becali îi place Muhar, astfel că mijlocașul croat ar rămâne în fața apărării, iar lângă el ar fi coborât Juri Cisotti, un jucător care nu a prea lipsit din echipa de start din momentul transferului de la Oțelul și până în prezent. Nici Aymen Boutoutaou nu și-ar mai găsi loc în primul „11”, având în vedere că toate cele trei posturi din spatele vârfului vor fi ocupate: Denis Drăguș va fi noul „decar”, David Miculescu e căpitanul echipei și joacă în dreapta, în timp ce Meriton Korenica pare că a câștigat lupta pentru poziția din stânga.

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Rămâne de văzut dacă își vor mai găsi locul în apărare și alți fotbaliști. Pe dreapta, Ronny Labonne s-a mișcat bine cu Petrolul, însă Valentin Crețu a fost senatorul de drept al acelei poziții și poate reveni oricând, mai ales că a fost mereu un jucător pe placul patronului. Tot pe banca de rezerve ar putea lua loc și Andre Duarte, care pare să fi pierdut lupta cu Dawa și Batubinsika după Stoperul portughez își ispășește ultima etapă de suspendare chiar în derby-ul din weekend cu U Craiova.