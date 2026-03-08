Becali l-a făcut praf după FCSB – U Cluj 1-3, iar a doua zi fotbalistul a reacționat! Ce a postat pe social media. Foto

ADVERTISEMENT

Situația la FCSB nu este una deloc liniștită. Elias Charalambous și-a dat demisia din funcția de antrenor după 1-3 cu U Cluj. Gigi Becali, patronul clubului, a intrat în direct și a pus tunurile pe jucători. Unul dintre cei criticați a fost Ofri Arad, mijlocașul adus chiar în această iarnă. A doua zi, jucătorul s-a pozat însă din sala de forță.

Coșmarul nu se mai termină la FCSB. Campioana României, răpusă de U Cluj

Gigi Becali este de părere că situația de la FCSB a ajuns într-un punct critic și vrea să schimbe din temelii strategia pentru a repara în timp util daunele. Antrenorul principal Elias Charalambous, dar și Mihai Pintilii, și-au dat deja demisia, iar omul de afaceri caută înlocuitori.

Doar că marea problemă rămâne faptul că jucătorii de la FCSB nu mai dau același randament ca în precedentele două sezoane. Jocul nu se mai leagă. însă ardelenii au marcat de trei ori și au luat toate cele trei puncte. Nu este prima oară când roș-albaștrii sunt întorși după ce conduc.

Ofri Arad a mers la sala de forță la o zi după ce a fost criticat de Gigi Becali

Gigi Becali, patronul clubului, a intrat la scurt timp după meciul cu U Cluj în direct și și-a criticat jucătorii. care nu a reușit să lase o impresie bună în cele 27 de minute pe care le-a prins pe teren.

„Ofri Arad ăsta l-am băgat, nu este fotbalist nici ăsta. Doamne ferește! Din temelii trebuie schimbat totul! Toată echipa”, a spus patronul după meciul cu U Cluj. Nu a fost însă prima critică pe care i-a făcut-o israelianului. „E prea… Adică vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă. Nu are viteză de joc, ritm de joc. Hai să-ți spun un lucru. La mine trebuie să te văd că atingi mingea. Dacă o atingi, e bine. Nu o atingi, înseamnă că nu e în regulă”, declara Becali după debutul lui Ofri Arad.

A doua zi după meciul cu U Cluj și după criticile primite de la Gigi Becali, Ofri Arad a mers în sala de forță pentru a trage de fiare. Fotbalistul din Israel a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care se poate vedea că se pregătește intens.