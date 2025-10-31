Sport

Becali: “Louis Munteanu se transferă de la CFR Cluj pe 6 milioane euro!”

Louis Munteanu este pe picior de plecare de la CFR Cluj. Giovanni Becali a dezvăluit că Neluţu Varga are oferte şi transferul atacantului este iminent.
Marian Popovici
31.10.2025 | 12:27
Becali Louis Munteanu se transfera de la CFR Cluj pe 6 milioane euro
EXCLUSIV FANATIK
Louis Munteanu în tricoul lui CFR Cluj. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Una dintre telenovelele anului în fotbalul românesc este transferul vedetei Louis Munteanu de la CFR Cluj. S-a vorbit mult despre o mutare record în această vară, dar atacantul a rămas la echipa ardeleană.

Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Ce sumă de transfer obţine Neluţu Varga

Giovanni Becali a dezvăluit că sunt perspective foarte bune ca Louis Munteanu să se transfere în această iarnă. Celebrul impresar susţine că afacerea ar costa în jur de 6-7 milioane de euro, plus eventuale bonusuri:

ADVERTISEMENT

„Are jucători de vânzare. Eu am auzit că pe Louis Munteanu îl dă cu 6-7 milioane de euro. Aşa am auzit. Sunt echipe interesate. Bă, când dai 23 de goluri… Da, sunt interesate la 6-7 milioane de euro, dar nu la 18-20 de milioane.

Ok, pe lângă cele 7 milioane mai pui 3 milioane bonusuri. Dacă acolo unde se duce mai dă 23 de goluri în campionatul ăla? Mai pui şi nişte clauze din partea cealaltă… 

ADVERTISEMENT
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul...
Digi24.ro
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv

Să le fie bine cu Pancu, să se înţeleagă şi să facă performanţă. El este entuziast, intră în morişcă, dar ca să fie entuziasmat trebuie să câştige câteva meciuri”, a dezvăluit Ioan Becali la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri și a făcut marele anunț:
Digisport.ro
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri și a făcut marele anunț: "O termin până vara viitoare!"

Vânzarea lui Louis Munteanu, o prioritate la CFR Cluj: „O mare gură de oxigen!”

Noul preşedinte al celor de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a declarat în momentul în care a fost instalat că transferul lui Louis Munteanu este o prioritate pentru următoarea perioadă de mercato:

„Transferul lui Louis Munteanu ar fi o prioritate pentru noi. Având probleme financiare, sigur că vânzarea lui Munteanu ar fi o mare gură de oxigen. Și mai ales la o sumă cât mai mare, dacă ar fi.

ADVERTISEMENT

Avem datorii, probleme financiare, dar le gestionăm. Jucătorii au un salariu în urmă, la centrul de juniori şi la administraţie sunt salariile la zi”, a spus Mureşan.

Becali: “Louis Munteanu se transfera de la CFR Cluj pe 6 milioane euro!”

Cristi Bălgrădean aprinde derby-ul Dinamo – CFR Cluj: „Eu pe el l-aș băga...
Fanatik
Cristi Bălgrădean aprinde derby-ul Dinamo – CFR Cluj: „Eu pe el l-aș băga în poartă”. Cât vrea să mai joace și ce planuri are după retragere
“Daniel Pancu a fost aproape de Beşiktaş!” Cum a ajuns, de fapt, antrenorul...
Fanatik
“Daniel Pancu a fost aproape de Beşiktaş!” Cum a ajuns, de fapt, antrenorul la CFR Cluj! Giovanni Becali: “Neluţu Varga s-a supărat, nu mai răspundea la telefon!” Ce clauză de reziliere are rapidistul la CFR
Absență importantă anunțată înainte de Dinamo – CFR Cluj: „Încercăm să-l punem pe...
Fanatik
Absență importantă anunțată înainte de Dinamo – CFR Cluj: „Încercăm să-l punem pe picioare”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
'Mă doare sufletul!'. Ilie Dobre a răbufnit după ultima decizie UEFA în disputa...
iamsport.ro
'Mă doare sufletul!'. Ilie Dobre a răbufnit după ultima decizie UEFA în disputa Steaua - FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!