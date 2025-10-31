Becali: “Louis Munteanu se transferă de la CFR Cluj pe 6 milioane euro!”

ADVERTISEMENT

Una dintre telenovelele anului în fotbalul românesc este . S-a vorbit mult despre o mutare record în această vară, dar atacantul a rămas la echipa ardeleană.

Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Ce sumă de transfer obţine Neluţu Varga

Giovanni Becali a dezvăluit că sunt perspective foarte bune ca Louis Munteanu să se transfere în această iarnă. Celebrul impresar susţine că afacerea ar costa în jur de 6-7 milioane de euro, plus eventuale bonusuri:

„Are jucători de vânzare. Eu am auzit că pe Louis Munteanu îl dă cu 6-7 milioane de euro. Aşa am auzit. Sunt echipe interesate. Bă, când dai 23 de goluri… Da, sunt interesate la 6-7 milioane de euro, dar nu la 18-20 de milioane.

Ok, pe lângă cele 7 milioane mai pui 3 milioane bonusuri. Dacă acolo unde se duce mai dă 23 de goluri în campionatul ăla? Mai pui şi nişte clauze din partea cealaltă…

Să le fie bine cu Pancu, să se înţeleagă şi să facă performanţă. El este entuziast, intră în morişcă, dar ca să fie entuziasmat trebuie să câştige câteva meciuri”, a dezvăluit Ioan Becali la Giovanni Show.

Vânzarea lui Louis Munteanu, o prioritate la CFR Cluj: „O mare gură de oxigen!”

Noul preşedinte al celor de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a declarat în momentul în care a fost instalat că pentru următoarea perioadă de mercato:

„Transferul lui Louis Munteanu ar fi o prioritate pentru noi. Având probleme financiare, sigur că vânzarea lui Munteanu ar fi o mare gură de oxigen. Și mai ales la o sumă cât mai mare, dacă ar fi.

Avem datorii, probleme financiare, dar le gestionăm. Jucătorii au un salariu în urmă, la centrul de juniori şi la administraţie sunt salariile la zi”, a spus Mureşan.