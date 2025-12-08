Beckham l-a dat de gol pe Messi! Unde vrea să se stabilească starul argentinian, după ce agață ghetele în cui

ADVERTISEMENT

Leo Messi și-a demonstrat din nou clasa și a devenit campion și în MLS, după titlurile cucerite în Franța, cu PSG, și Spania, la Barcelona. Argentinianul a ajuns la 48 de trofee cucerite în prestigioasa lui carieră.

Messi vrea să se stabilească la Barcelona

David Beckham, unul dintre proprietarii noii campioane din MLS, care a fost artizanul venirii lui Messi la Miami, și-a dat de gol fotbalistul și a dezvăluit ce planuri are argentinianul după ce va termina cu fotbalul.

„Mi-aș dori ca Messi să locuiască în Miami după retragere. Dar Leo mi-a spus că se gândește doar la a locui lângă Camp Nou. Nu există niciun jucător care să iubească Barcelona atât de mult ca el. Se poate vedea logo-ul Barça pe piciorul său și chiar pe sticla de apă pe care o folosește”, a mărturisit David Beckham după finala câștigată de Inter Miami, contra celor de la Vancouver Whitecaps.

De curând, Messi a făcut o vizită neanunțată pe noul stadion al Barcelonei. Nou Camp nu este încă finalizat și va fi cel mai mare stadion din Europa.

A terminat sezonul cu 29 de goluri și 19 pase de gol

Deși nu a marcat, Messi a dat două pase de gol, punând bomboana pe tortul unui sezon în care a strălucit. El termină campionatul cu 29 de goluri și 19 pase de gol, fiind lider la ambele capitole. „Când îi dai mingea lui Leo (Messi), el creează de fie are dată ocazii”, a spus Beckham despre el.

Venit în MLS în vara lui 2023, Messi a câștigat Leagues Cup, dar a ratat playoff-ul în primul sezon. În 2024, Inter Miami a dominat campionatul regulat, a câștigat Supporters’ Shield, însă drumul spre trofeul cel mare s-a oprit din nou înainte de finală. De când e la Inter Miami, el a jucat 88 de meciuri și a marcat 77 de goluri.

În total, în cariera lui, în care a câștigat 48 de trofee, Messi a jucat 973 de meciuri și a înscris 792 de goluri la echipele de club. Plus 196 de meciuri și 115 goluri pentru Argentina. „Acum trei ani, am decis să vin în MLS, iar astăzi suntem campioni MLS”, a declarat Messi după meci, la Apple TV.

Se pregătește de ultimul Mondial al carierei

„Anul trecut am fost eliminați în prima rundă. Anul acesta, câștigarea MLS a fost unul dintre obiectivele noastre principale. Echipa a depus un efort uriaș – a fost un an foarte lung, cu multe meciuri, și ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor pe tot parcursul sezonului. Acesta este momentul pe care l-am așteptat și pe care noi, ca echipă, l-am așteptat. Este foarte frumos pentru noi toți. Au meritat”, a mai spus el.

Pentru Messi, anul 2026 va aduce ultima prezență la un Campionat Mondial. Dacă va fi apt de joc, el va bifa a șasea prezență la un turneu final. Naționala Argentinei a fost repartizată într-o grupă cu Austria, Algeria și Iordania.

CM 2026 poate aduce un duel stelar între Messi și Ronaldo. În cazul în care Portugalia și Argentina își vor câștiga grupele, lucru destul de probabil, cele două naționale conduse de Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se vor întâlni în sferturile de finală.