Becurile de pe străzile Capitalei, la preț de lux. Primăria București ar fi plătit cu 4 milioane de euro peste prețul pieței pentru iluminatul LED

Primăria Capitalei și Compania Municipală Iluminat Public București au cumpărat în ultimii doi ani mii de aparate LED și sisteme inteligente de telegestiune prin contracte de aproape 50 de milioane de lei atribuite unei asocieri de firme controlate din Slobozia, FANATIK. Produsele provin însă de la producători premium din Italia și Spania, iar estimările de piață arată că prețurile cu care societatea AS Studio CO SRL din Slobozia le vinde muncipalității din Capitală sunt mai mari cu 4 milioane de euro decât prețurile practicate pe bucată de producători.

Contractele de 10 de milioane de euro

Întreținerea iluminatului public din București a devenit una dintre cele mai costisitoare activități gestionate de municipalitate. Din datele obținute de FANATIK de la reprezentanții Primăriei Capitalei și ai Companiei Municipale Iluminat Public București (CMIPB) reiese că doar în ultimii doi ani cheltuielile pentru întreținerea sistemului au depășit 50 de milioane de lei (10 milioane de euro) atunci când vine vorba de becurile/aparatele LED instalate pe străzile din oraș.

O mare parte din aceste sume se duce către modernizarea sistemului de iluminat prin achiziția de aparate LED și sisteme de telegestiune. Din 2024 și până în prezent, Compania Municipală Iluminat Public București a atribuit două contracte în valoare totală de aproape 50 de milioane de lei pentru furnizarea aparatelor LED și a sistemelor inteligente de control.

Potrivit răspunsului transmis FANATIK de Primăria Capitalei și CMIPB, „în 2024 au fost cumpărate 4.830 aparate LED prin procedură de licitație deschisă. Contractul a fost atribuit asocierii AS Studio CO – Aleco Light Projects – GDS Lighting, iar valoarea totală a achiziției a fost de 17.746.180 lei fără TVA. Garanția acordată pentru produse este de 60 de luni”.

„În 2025, aceeași asociere a câștigat un nou contract pentru furnizarea a 7.822 aparate LED și sistem de telegestiune, în valoare de 32.073.019 lei fără TVA. În cadrul celui de-al doilea contract apare și compania spaniolă CYG Carandini S.A.U., în calitate de terț susținător”, așa cum reiese dintr-un răspuns al companiei municipale.

Datele transmise de Primăria Capitalei arată că sistemul de telegestiune utilizat este ESAVE, produs de compania elvețiană ESAVE AG. Potrivit răspunsului oficial, „sistemul este inclus gratuit în contracte”, iar serviciile software și de monitorizare sunt oferite gratuit timp de 10 ani. Sistemul include controlere inteligente montate pe fiecare corp de iluminat, rețea wireless mesh criptată AES, senzori de mișcare și lumină, precum și gateway-uri LTE, NB-IoT și WiFi.

Pe scurt, firmele care produc becurile LED montate pe străzile din București sunt GDS Lighting SRL din Italia (contractul de peste 17 milioane de lei fără TVA din 2024) și CYG Carandini S.A.U. din Spania (pentru contractul din 2025 de peste 32 de milioane de lei fără TVA).

Prețurile de pe piață sunt mai mari cu un milion de euro pentru contractul din 2024

GDS Lighting produce game premium de aparate LED pentru iluminat rutier și pietonal, cu sisteme inteligente de control și management energetic. CYG Carandini este unul dintre cei mai mari producători de iluminat urban și arhitectural din Peninsula Iberică. Carandini este specializată în proiecte smart-city și sisteme de iluminat pentru mari municipalități europene.

Contractul din 2024 prevedea, conform caietului de sarcini „furnizarea mai multor tipuri de aparate de iluminat stradal cu tehnologie LED și sistem de telegestiune integrat”. Astfel, pentru aparatele de iluminat rutier LED de maximum 104W au fost achiziționate 1.833 de bucăți, la un preț unitar de 4.905 lei, valoarea totală ajungând la 8.990.865 lei. Pentru aparatele de iluminat rutier LED de maximum 79W au fost cumpărate 896 de bucăți, la un preț unitar de 4.005 lei, în valoare totală de 3.588.480 lei.

În ceea ce privește iluminatul pietonal, contractul include 1.778 de aparate LED de maximum 30W cu montaj în consolă și sistem de telegestiune, la un preț unitar de 2.632 lei, valoarea totală fiind de 5.529.832 lei. „De asemenea, au fost achiziționate și 323 de aparate LED de maximum 30W cu montaj direct pe stâlpul de iluminat, tot cu sistem de telegestiune, la același preț unitar de 2.632 lei, valoarea totală ridicându-se la 850.136 lei”, se mai preciza în caietul de sarcini.

Din analiza caietelor de sarcini și a gamei de produse disponibile public rezultă că aparatele solicitate de municipalitate, rezultă că produsele GDS Lighting care se apropie de cerințe sunt următoarele. Pentru aparatele rutiere de maximum 104W, cele mai apropiate produse GDS Lighting sunt modelele Eidos L și MaXimo L. Pentru aparatele de 79W corespund modelele Eidos M și MaXimo M, iar pentru iluminatul pietonal modelele Hemera C PRO și Hemera PT PRO.

Estimările de piață pentru astfel de produse arată că aparatele LED rutiere de 104W pot costa între 3.500 și 5.500 lei bucata, cele de 79W între 3.000 și 4.500 lei, iar aparatele pietonale între 2.000 și 3.500 lei. Raportat la cantitățile din contractul atribuit în 2024 – valoarea estimată a corpurilor de iluminat se situează între aproximativ 13,3 milioane de lei. Contractul a fost de peste 17,7 milioane de lei. Aproape un milion de euro în plus. De notat că GDS susține că becurile sale LED sunt furnizate cu propriul sistem de telegestiune. Reamintim că reprezentanții AS Studio CO nu ne-au răspuns la întrebările legate despre originea și prețurilor produselor achiziționate de Primăria Capitalei prin compania de iluminat public.

2 milioane de euro în plus la contractul din 2025

, caietul de sarcini prevede furnizarea a 7.822 aparate LED și sistem de telegestiune. Doar costul corpurilor LED similare celor produse de CYG Carandini ar fi de 4 milioane de euro, fără sistem de telegestiune. Cele mai costisitoare produse sunt aparatele rutiere LED de maximum 104W, pentru care caietul prevede 4.199 bucăți. La un cost mediu estimat de 500 euro/bucată, această categorie ajunge la aproximativ 2,1 milioane euro, iar în configurația premium poate ajunge 4,1 milioane euro. Asta în condițiile în care municipalitatea plătit peste 32 de milioane de lei fără TVA, aproape 6,2 milioane de euro.

FANATIK a încercat să obțină un punct de vedere și de la reprezentanții AS Studio CO SRL cu privire la relația comercială cu producătorii din Italia și Spania, precum și la structura exactă a costurilor din contracte. Până la publicarea articolului, compania a transmis doar că „va reveni în cel mai scurt timp cu toate răspunsurile și clarificările aferente întrebărilor transmise”. Acest răspuns a fost primit în urmă cu o lună.

Care sunt firmele norocoase

AS Studio CO SRL din Slobozia a fost înregistrată, din 2012 până în 2021, cu denumirea Media Publisher SRL, apoi a fost rebotezată cu actuala denumire. Obiectul de activitate inițial al firmei era activități media, în special în județele Giurgiu și Ialomița. Apoi, după ce la Primăria Sector 5 a ajuns primar Daniel Florea, firma a devenit abonată la contracte de sub un milion de lei și în acest sector.

În 2022, societatea își schimbă denumirea și obiectul de activitate în activități de construcții. Cresc și veniturile, de la 2 milioane de lei în 2021 la 36 de milioane de lei în 2024. Asta pentru că lovitura în afaceri o dă în iunie 2024, când primește, tot de la Compania Municipală de Iluminat București, un prim contract de 17 milioane de lei pentru „furnizare aparate de iluminat stradal cu tehnologie LED și sistem de telegestiune”. Creșterea firmei a fost spectaculoasă. Dacă în 2021 compania avea afaceri de aproximativ 2 milioane de lei, în 2024 cifra de afaceri a urcat la peste 36 de milioane de lei. Saltul vine exact în perioada în care societatea începe să câștige contracte consistente pentru iluminat public.

Potrivit datelor analizate de FANATIK, peste 80% din valoarea celor două contracte ajunge la compania din Slobozia. În asociere apare și firma Aleco Light Projects SRL din București, companie specializată în consultanță și proiectare tehnică. Firma este controlată de Mihai Merca și a raportat în 2025 afaceri de peste 12 milioane de lei și profit de aproape 3 milioane de lei.