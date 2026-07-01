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Belgia – Senegal 0-0, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026

Belgia - Senegal, 16-imi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
01.07.2026 | 22:48
Belgia Senegal 00 LIVE VIDEO in 16imile CM 2026
ULTIMA ORĂ
Belgia - Senegal, LIVE VIDEO în 16-imi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Belgia – Senegal LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 · 16th Finals
Belgia
Senegal
Arbitri
Arbitru centru: H. Martínez Sorto Arbitru asistent 1: W. López Ramos Arbitru asistent 2: C. Ramírez Soto Al patrulea oficial: A. Rojas Noguera VAR: G. Pacheco Larios Asistent VAR: R. Toski Marques

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Toți
Belgia
Senegal
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
23 M. Diaw
15 K. Diatta
14 I. Jakobs
5 I. Gueye
6 P. Ciss
19 M. Niakhaté
21 M. Diarra
26 P. Gueye
18 I. Sarr
13 I. Ndiaye
10 S. Mané
2 M. Sarr
25 E. Diouf
3 K. Koulibaly
4 A. Seck
17 P. Sarr
8 L. Camara
11 N. Jackson
22 B. Ndiaye
7 A. Diao Diaoune
12 P. Ndiaye
9 C. Dieng
1 Y. Diouf
20 I. Mbaye
24 A. Mendy
1 T. Courtois
21 T. Castagne
5 M. De Cuyper
20 H. Vanaken
4 B. Mechele
3 A. Theate
10 L. Trossard
8 Y. Tielemans
17 C. De Ketelaere
7 K. De Bruyne
11 J. Doku
13 M. Penders
26 M. Fernandez-Pardo
6 A. Lambert Witsel
14 D. Lukébakio Ngandoli
12 S. Lammens
19 D. da Silva Moreira
9 R. Lukaku Bolingoli
16 K. De Winter
22 A. Saelemaekers
18 J. Seys
25 N. Ngoy
15 T. Meunier
24 A. Mvom Onana
23 N. Raskin

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Belgia – Senegal

Belgia 4-2-3-1
1T. Courtois
21T. Castagne
5M. De Cuyper
20H. Vanaken
4B. Mechele
3A. Theate
10L. Trossard
8Y. Tielemans(cpt)
17C. De Ketelaere
7K. De Bruyne
11J. Doku
Rezerve
18J. Seys
26M. Fernandez-Pardo
23N. Raskin
12S. Lammens
24A. Mvom Onana
13M. Penders
15T. Meunier
25N. Ngoy
14D. Lukébakio Ngandoli
22A. Saelemaekers
16K. De Winter
9R. Lukaku Bolingoli
19D. da Silva Moreira
6A. Lambert Witsel
Antrenor
R. Garcia
Senegal 4-3-3
23M. Diaw
15K. Diatta
14I. Jakobs
5I. Gueye(cpt)
6P. Ciss
19M. Niakhaté
21M. Diarra
26P. Gueye
18I. Sarr
13I. Ndiaye
10S. Mané
Rezerve
9C. Dieng
17P. Sarr
2M. Sarr
4A. Seck
12P. Ndiaye
25E. Diouf
22B. Ndiaye
24A. Mendy
20I. Mbaye
1Y. Diouf
7A. Diao Diaoune
11N. Jackson
8L. Camara
3K. Koulibaly
Antrenor
P. Thiaw

Belgia – Senegal LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Belgia și Senegal se întâlnesc în șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial 2026, într-un duel programat pe 1 iulie la Seattle. Chiar dacă „diavolii roșii” pornesc cu prima șansă după câștigarea grupei, africanii vin cu moral ridicat după o calificare dramatică, ocupând ultimul loc 3 eligibil.

Belgia a făcut parte din grupa G, alături de Egipt, Iran și Noua Zeelandă, și a terminat pe primul loc, deși începutul a fost ezitant. Europenii au remizat în primele două partide, 1-1 cu Egipt și 0-0 cu Iran, păstrând însă șanse mari la calificare. Totul s-a decis în ultima etapă, când Belgia a făcut spectacol și a învins Noua Zeelandă cu 5-1, succes care a însemnat câștigarea grupei datorită golaverajului superior.

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Senegal a evoluat în grupa I, una foarte dificilă, alături de Franța, Norvegia și Irak, și a prins calificarea de pe locul 3. Africanii au pierdut primele două meciuri, 1-3 cu Franța și 2-3 cu Norvegia, fiind aproape eliminați. Totul s-a schimbat în ultima etapă, când Senegal, la fel ca Belgia, a marcat de 5 ori și a învins Irak cu 5-0, rezultat care i-a clasat pe locul 8 între ocupantele poziției a treia în grupe. Mai exact, ultimul loc 3 calificant în 16-imi.

La ce oră se joacă Belgia – Senegal și cine transmite la TV

Meciul Belgia – Senegal se dispută miercuri, 1 iulie 2026, pe Lumen Field din Seattle (SUA), cu începere de la ora 23:00. În România, partida va fi transmisă în direct de Antena 1, dar va putea fi urmărită online pe AntenaPLAY, care difuzează integral turneul final live stream.

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Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea duelului Belgia – Senegal va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei SUA – Bosnia și Herțegovina, într-un meci programat pe 7 iulie, de la ora 03:00. Partida se află pe partea de tabloul cu Franța, Spania și Portugalia.

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Cote pariuri Belgia – Senegal

Belgia – Senegal este unul dintre meciurile echilibrate din șaisprezecimile CM 2026. Cel puțin așa spun cotele la victorie, cu 2,25 pentru europeni și 3,45 pentru africani, în timp ce remiza vine cu 3,25.

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