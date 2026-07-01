Belgia – Senegal 0-0, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026

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Belgia – Senegal LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 · 16th Finals Belgia 2026-07-01T20:00:00Z Senegal Arbitri Arbitru centru: H. Martínez Sorto Arbitru asistent 1: W. López Ramos Arbitru asistent 2: C. Ramírez Soto Al patrulea oficial: A. Rojas Noguera VAR: G. Pacheco Larios Asistent VAR: R. Toski Marques

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Toți Belgia Senegal Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 23 M. Diaw – – – – – – – – – – – 15 K. Diatta – – – – – – – – – – – 14 I. Jakobs – – – – – – – – – – – 5 I. Gueye – – – – – – – – – – – 6 P. Ciss – – – – – – – – – – – 19 M. Niakhaté – – – – – – – – – – – 21 M. Diarra – – – – – – – – – – – 26 P. Gueye – – – – – – – – – – – 18 I. Sarr – – – – – – – – – – – 13 I. Ndiaye – – – – – – – – – – – 10 S. Mané – – – – – – – – – – – 2 M. Sarr – – – – – – – – – – – 25 E. Diouf – – – – – – – – – – – 3 K. Koulibaly – – – – – – – – – – – 4 A. Seck – – – – – – – – – – – 17 P. Sarr – – – – – – – – – – – 8 L. Camara – – – – – – – – – – – 11 N. Jackson – – – – – – – – – – – 22 B. Ndiaye – – – – – – – – – – – 7 A. Diao Diaoune – – – – – – – – – – – 12 P. Ndiaye – – – – – – – – – – – 9 C. Dieng – – – – – – – – – – – 1 Y. Diouf – – – – – – – – – – – 20 I. Mbaye – – – – – – – – – – – 24 A. Mendy – – – – – – – – – – – 1 T. Courtois – – – – – – – – – – – 21 T. Castagne – – – – – – – – – – – 5 M. De Cuyper – – – – – – – – – – – 20 H. Vanaken – – – – – – – – – – – 4 B. Mechele – – – – – – – – – – – 3 A. Theate – – – – – – – – – – – 10 L. Trossard – – – – – – – – – – – 8 Y. Tielemans – – – – – – – – – – – 17 C. De Ketelaere – – – – – – – – – – – 7 K. De Bruyne – – – – – – – – – – – 11 J. Doku – – – – – – – – – – – 13 M. Penders – – – – – – – – – – – 26 M. Fernandez-Pardo – – – – – – – – – – – 6 A. Lambert Witsel – – – – – – – – – – – 14 D. Lukébakio Ngandoli – – – – – – – – – – – 12 S. Lammens – – – – – – – – – – – 19 D. da Silva Moreira – – – – – – – – – – – 9 R. Lukaku Bolingoli – – – – – – – – – – – 16 K. De Winter – – – – – – – – – – – 22 A. Saelemaekers – – – – – – – – – – – 18 J. Seys – – – – – – – – – – – 25 N. Ngoy – – – – – – – – – – – 15 T. Meunier – – – – – – – – – – – 24 A. Mvom Onana – – – – – – – – – – – 23 N. Raskin – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Belgia – Senegal

Belgia 4-2-3-1 1 T. Courtois 21 T. Castagne 5 M. De Cuyper 20 H. Vanaken 4 B. Mechele 3 A. Theate 10 L. Trossard 8 Y. Tielemans(cpt) 17 C. De Ketelaere 7 K. De Bruyne 11 J. Doku Rezerve 18 J. Seys 26 M. Fernandez-Pardo 23 N. Raskin 12 S. Lammens 24 A. Mvom Onana 13 M. Penders 15 T. Meunier 25 N. Ngoy 14 D. Lukébakio Ngandoli 22 A. Saelemaekers 16 K. De Winter 9 R. Lukaku Bolingoli 19 D. da Silva Moreira 6 A. Lambert Witsel Antrenor R. Garcia Senegal 4-3-3 23 M. Diaw 15 K. Diatta 14 I. Jakobs 5 I. Gueye(cpt) 6 P. Ciss 19 M. Niakhaté 21 M. Diarra 26 P. Gueye 18 I. Sarr 13 I. Ndiaye 10 S. Mané Rezerve 9 C. Dieng 17 P. Sarr 2 M. Sarr 4 A. Seck 12 P. Ndiaye 25 E. Diouf 22 B. Ndiaye 24 A. Mendy 20 I. Mbaye 1 Y. Diouf 7 A. Diao Diaoune 11 N. Jackson 8 L. Camara 3 K. Koulibaly Antrenor P. Thiaw

Belgia – Senegal LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Belgia și Senegal se întâlnesc în șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial 2026, într-un duel programat pe 1 iulie la Seattle. Chiar dacă „diavolii roșii” pornesc cu prima șansă după câștigarea grupei, africanii vin cu moral ridicat după o calificare dramatică, ocupând ultimul loc 3 eligibil.

Belgia a făcut parte din grupa G, alături de Egipt, Iran și Noua Zeelandă, și a terminat pe primul loc, deși începutul a fost ezitant. Europenii au remizat în primele două partide, 1-1 cu Egipt și 0-0 cu Iran, păstrând însă șanse mari la calificare. Totul s-a decis în ultima etapă, când Belgia a făcut spectacol și , succes care a însemnat câștigarea grupei datorită golaverajului superior.

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Senegal a evoluat în grupa I, una foarte dificilă, alături de Franța, Norvegia și Irak, și a prins calificarea de pe locul 3. Africanii au pierdut primele două meciuri, 1-3 cu Franța și 2-3 cu Norvegia, fiind aproape eliminați. Totul s-a schimbat în ultima etapă, când Senegal, la fel ca Belgia, a marcat de 5 ori și rezultat care i-a clasat pe locul 8 între ocupantele poziției a treia în grupe. Mai exact, ultimul loc 3 calificant în 16-imi.

La ce oră se joacă Belgia – Senegal și cine transmite la TV

Meciul Belgia – Senegal se dispută miercuri, 1 iulie 2026, pe Lumen Field din Seattle (SUA), cu începere de la ora 23:00. În România, partida va fi transmisă în direct de Antena 1, dar va putea fi urmărită online pe AntenaPLAY, care difuzează integral turneul final live stream.

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Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea duelului Belgia – Senegal va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei SUA – Bosnia și Herțegovina, într-un meci programat pe 7 iulie, de la ora 03:00. Partida se află pe partea de tabloul cu Franța, Spania și Portugalia.

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Cote pariuri Belgia – Senegal

Belgia – Senegal este unul dintre meciurile echilibrate din șaisprezecimile CM 2026. Cel puțin așa spun cotele la victorie, cu 2,25 pentru europeni și 3,45 pentru africani, în timp ce remiza vine cu 3,25.

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