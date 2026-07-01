Belgia – Senegal 0-0, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026

|Jucător
|G
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|CR
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|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|23 M. Diaw
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|15 K. Diatta
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|14 I. Jakobs
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|5 I. Gueye
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|6 P. Ciss
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|19 M. Niakhaté
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|21 M. Diarra
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|26 P. Gueye
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|18 I. Sarr
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|13 I. Ndiaye
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|10 S. Mané
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|2 M. Sarr
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|25 E. Diouf
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|3 K. Koulibaly
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|4 A. Seck
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|17 P. Sarr
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|8 L. Camara
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|11 N. Jackson
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|22 B. Ndiaye
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|7 A. Diao Diaoune
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|12 P. Ndiaye
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|9 C. Dieng
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|1 Y. Diouf
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|20 I. Mbaye
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|24 A. Mendy
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|1 T. Courtois
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|21 T. Castagne
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|5 M. De Cuyper
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|20 H. Vanaken
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|4 B. Mechele
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|3 A. Theate
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|10 L. Trossard
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|8 Y. Tielemans
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|17 C. De Ketelaere
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|7 K. De Bruyne
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|11 J. Doku
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|13 M. Penders
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|26 M. Fernandez-Pardo
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|6 A. Lambert Witsel
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|14 D. Lukébakio Ngandoli
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|12 S. Lammens
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|19 D. da Silva Moreira
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|9 R. Lukaku Bolingoli
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|16 K. De Winter
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|22 A. Saelemaekers
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|18 J. Seys
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|25 N. Ngoy
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|15 T. Meunier
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|24 A. Mvom Onana
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|23 N. Raskin
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Belgia și Senegal se întâlnesc în șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial 2026, într-un duel programat pe 1 iulie la Seattle. Chiar dacă „diavolii roșii” pornesc cu prima șansă după câștigarea grupei, africanii vin cu moral ridicat după o calificare dramatică, ocupând ultimul loc 3 eligibil.
Belgia a făcut parte din grupa G, alături de Egipt, Iran și Noua Zeelandă, și a terminat pe primul loc, deși începutul a fost ezitant. Europenii au remizat în primele două partide, 1-1 cu Egipt și 0-0 cu Iran, păstrând însă șanse mari la calificare. Totul s-a decis în ultima etapă, când Belgia a făcut spectacol și a învins Noua Zeelandă cu 5-1, succes care a însemnat câștigarea grupei datorită golaverajului superior.
Senegal a evoluat în grupa I, una foarte dificilă, alături de Franța, Norvegia și Irak, și a prins calificarea de pe locul 3. Africanii au pierdut primele două meciuri, 1-3 cu Franța și 2-3 cu Norvegia, fiind aproape eliminați. Totul s-a schimbat în ultima etapă, când Senegal, la fel ca Belgia, a marcat de 5 ori și a învins Irak cu 5-0, rezultat care i-a clasat pe locul 8 între ocupantele poziției a treia în grupe. Mai exact, ultimul loc 3 calificant în 16-imi.
Meciul Belgia – Senegal se dispută miercuri, 1 iulie 2026, pe Lumen Field din Seattle (SUA), cu începere de la ora 23:00. În România, partida va fi transmisă în direct de Antena 1, dar va putea fi urmărită online pe AntenaPLAY, care difuzează integral turneul final live stream.
Câștigătoarea duelului Belgia – Senegal va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei SUA – Bosnia și Herțegovina, într-un meci programat pe 7 iulie, de la ora 03:00. Partida se află pe partea de tabloul cu Franța, Spania și Portugalia.
Belgia – Senegal este unul dintre meciurile echilibrate din șaisprezecimile CM 2026. Cel puțin așa spun cotele la victorie, cu 2,25 pentru europeni și 3,45 pentru africani, în timp ce remiza vine cu 3,25.