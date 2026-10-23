Belgienii au luat foc după accidentarea lui Darius Olaru: „O intrare murdară!”

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Union St. Gilloise a bifat a doua victorie pe tabloul principal din Europa League. În etapa a 3-a, belgienii au învins-o cu 4-0 pe Hapoel Beer Sheva. Antrenorul David Hubert (38 de ani) l-a pierdut însă pe Darius Olaru. Fostul căpitan de la FCSB s-a accidentat și a fost schimbat în minutul 30.

David Hubert a tunat după accidentarea lui Darius Olaru: „Nu așa se intră la minge!”

Incidentul s-a petrecut în minutul 25 al confruntării când Darius Olaru a încasat o lovitură violentă în zona feței, după ce Niv Yehoshua, căpitanul israelienilor, l-a izbit cu umărul. Internaționalul român a avut nevoie de îngrijiri medicale și

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Pentru intervenția sa, Niv Yehoshua a fost sancționat doar cu un cartonaș galben. Decizia arbitrului a stârnit un val de nemulțumiri în Belgia, atât din partea antrenorului lui David Hubert, cât și a analiștilor, care au contestat clemența „centralului” Mykola Balakin. – vezi

„Am primit două lovituri. Mateo (n.r. – Mateo Biondic, accidentat înaintea lui Olaru) a mers la spital pentru examinări. Apoi a fost faza cu Olaru. Nu cred că așa se intră la minge. Dar după asta, am dat dovadă de reziliență și mentalitate”, a declarat David Hubert, conform sporza.be.

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„Arbitrul putea să dea cartonaș roșu!”

Franky Van der Elst, fost mijlocaș cu 86 de meciuri în naționala Belgiei, a comentat și el faza care a dus la accidentarea lui Darius Olaru. „A fost o intrare murdară. Adversarul a venit prea tare și a întors umărul ca să îl lovească”, a spus Franky Van der Elst, potrivit sursei citate. Gert Verheyen, alt fost internațional al Belgiei, cu 50 de meciuri la națională, a adăugat: „E o fază care nu își are locul pe un teren de fotbal. Arbitrul putea să dea cartonaș roșu”.

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Olaru a redevenit titular în Belgia

Pentru Darius Olaru, meciul cu Hapoel Beer Sheva a fost al treilea ca titular în Europa League. Fostul mijlocaș de la FCSB mai evoluase din primul minut în confruntările cu Viktoria Plzen (3-0) și Real Sociedad (1-1). Deși nu a reușit până acum să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă în Europa, echipa lui Olaru ocupă locul 6 în clasament, cu 7 puncte. În campionatul Belgiei, Darius Olaru a bifat patru apariții în actuala stagiune și a reușit să înscrie un gol pentru Royal Union St. Gilloise.

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Rămâne de văzut cât de serioasă este accidentarea suferită la partida cu Hapoel Beer Sheva și dacă mijlocașul român va fi nevoit să stea o perioadă îndelungată departe de gazon.