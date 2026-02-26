Sport

Belgienii au pus ochii pe jucătorul de la FCSB: „Este monitorizat!”

Fotbalistul lui FCSB a atras atenția în Belgia! Care este echipa ce este interesată de transferul unuia dintre jucătorii cheie din sezoanele precedente ale campioanei României
Ciprian Păvăleanu
26.02.2026 | 15:31
Belgienii au pus ochii pe jucatorul de la FCSB Este monitorizat
ULTIMA ORĂ
Joyskim Dawa a atras interesul belgienilor de la Genk. Foto: Sportpictures.eu
Joyskim Dawa a fost o piesă extrem de importantă în ultimele sezoane pentru FCSB. Fie că a făcut cuplu cu Ngezana sau Mihai Popescu, camerunezul a fost de fiecare dată o bestie în apărare, însă accidentarea de la genunchi, din martie 2025, l-a scos din formă. Totuși, belgienii au anunțat că Genk este pe urmele sale.

Dawa a intrat în vizorul lui Genk! Ce alte echipe s-ar fi interesat de camerunez

Joyskim Dawa nu mai este, în prezent, o piesă principală pentru FCSB. Stoperul camerunez a trecut printr-o accidentare dificilă, iar performanțele sale după recuperare nu au mai fost ca cele din urmă cu un an sau doi. Fotbalistul lui FCSB pare să-și fi pierdut și din viteză, iar gafele sale au început să reapară.

Totuși, el pare să fi atras interesul unui club important din Belgia. Presa locală anunță că Genk, formație aflată pe locul 7 în campionatul belgian, este interesată de serviciile sale, însă fotbalistul mai are contract cu FCSB până în 2027. Tocmai de aceea, fosta echipă a lui Ianis Hagi ar putea opta pentru un transfer pe bani. Conform celor de la voetbalfocus.be, mai multe echipe din Rusia s-ar mai fi interesat de fundașul african.

„Genk ia în calcul să se întărească în defensivă, iar numele lui Joyskim Dawa a apărut pe lista posibililor candidați. În acest context, fundașul central al lui FCSB, în vârstă de 29 de ani, este monitorizat. Dawa se află sub contract cu FCSB până la jumătatea anului 2027, iar Genk speră să găsească o poziție favorabilă la masa negocierilor, iar factorul financiar este cel mai important, având în vedere cota de 2,5 milioane de euro a jucătorului.

Totuși, Genk nu este singurul club care monitorizează situația. Pentru Dawa a existat interes și din Rusia, de la mai multe echipe, iar acest fapt creează incertitudine. Chiar dacă Genk vrea să se impună la negocieri, rămâne de văzut cât de fezabil va fi acest lucru.

După ce a evoluat în academia lui AS Monaco, Dawa a căpătat experiență în țări precum Portugalia, Ucraina sau Letonia. Internaționalul camerunez nu este străin nici de competițiile europene. Dacă următorul pas al acestuia în carieră va fi Belgia rămâne sub semnul întrebării momentan, având în vedere că rămânerea în România este în continuare o opțiune realistă”, au notat belgienii.

Joyskim Dawa refuză intervenția chirurgicală în acest final de sezon

Proaspăt revenit pe teren după accidentarea gravă de la genunchi, Joyskim Dawa se confruntă cu o nouă problemă de sănătate, care necesită intervenție chirurgicală. Operația nu este urgentă, iar camerunezul poate opta pentru amânarea acesteia, însă va juca clar cu un disconfort.

Deoarece ar pierde restul sezonului, Dawa refuză să intre acum în sala de operație și așteaptă finalul stagiunii. Mai mult decât atât, el trage de două ori mai tare la sala de forță pentru a putea compensa: „El își hotărăște soarta, la fel ca Ngezana. Noi nu putem să forțăm un fotbalist să accepte o intervenție dacă el consideră că nu trebuie să accepte o intervenție. Așa ceva nu putem să facem, n-avem cum. Ce facem, îl legăm de pat? Oamenii nu vor”, a declarat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

