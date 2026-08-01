Sport

Belgienii nu au avut milă de Darius Olaru la debutul oficial la Union Saint-Gilloise: ”Invizibil”. Ce note a primit

Deși a câștigat deja primul trofeu cu Union Saint-Gilloise, Darius Olaru n(28 de ani) nu a impresionat la debutul oficial. Ce a scris presa din Belgia despre internaționalul român.
Traian Terzian
01.08.2026 | 09:55
Belgienii nu au avut mila de Darius Olaru la debutul oficial la Union SaintGilloise Invizibil Ce note a primit
ULTIMA ORĂ
Ce note a primit Darius Olaru (28 de ani) la debutul oficial la Union Saint-Gilloise. Sursă foto: sportskeeda.com
ADVERTISEMENT

Darius Olaru a jucat 71 de minute în Supercupa Belgiei, câștigată de Union Saint-Gilloise la lovituri de departajare în fața lui Club Brugge. Cum a fost văzut fostul mijlocaș de la FCSB la debutul oficial.

Darius Olaru nu a impresionat la debutul la Union Saint-Gilloise

Titularizat de antrenorul David Hubert, Olaru a făcut un joc modest și a fost înlocuit cu 20 de minute înainte de final, imediat după ce a ratat o ocazie importantă. Deși aflat abia la primul joc oficial la Union Saint-Gilloise, internaționalul român nu a scăpat de critici.

ADVERTISEMENT

”Foarte tăcut cu Lille săptămâna trecută, Olaru a fost invizibil în spatele celor doi atacanți”, a scris 7sur7.be, în timp ce walfoot.be, care i-a acordat nota 5, a notat: ”Destul de discret, ținut bine sub control de către Hugo Vetlesen. Și-a făcut simțită prezența abia înainte să iasă, cu un șut dintr-un unghi greu, parat de Sommer”.

Portalul Sofascore a considerat că mijlocașul român a fost cel mai slab jucător de pe teren și i-a acordat nota 6,1. La polul opus, omul meciului a fost declarat Kevin Mac Allister, fundașul lui Union Saint-Gilloise, care a fost notat cu 8,4.

ADVERTISEMENT
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit...
Digi24.ro
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani

Olaru, primul trofeu cu Union Saint-Gilloise

Prima partidă a sezonului din Belgia a fost Supercupa, care le-a adus față în față pe Club Brugge și Union Saint-Gilloise. Campioana a deschis scorul prin internațional german de tineret Nicolo Tresoldi (49), dar echipa lui Olaru a egalat prin Kevin Mac Allister (77), fratele mult mai celebrului Alexis Mac Allister, jucător la Liverpool și component al naționalei Argentinei.

ADVERTISEMENT
Fără milă! Cum l-a numit presa pe Darius Olaru, după debutul oficial în...
Digisport.ro
Fără milă! Cum l-a numit presa pe Darius Olaru, după debutul oficial în Belgia

La finalul celor 90 de minute scorul a fost egal, scor 1-1, și astfel s-a trecut direct la lovituri de departajare. Union Saint-Gilloise a transformat toate cele cinci execuții și a câștigat trofeul datorită ratării lui Cheveyo Tsawa.

ADVERTISEMENT

Pentru echipa lui Darius Olaru urmează debutul în Champions League. Marți, 4 august, de la ora 21:00, Union Saint-Gilloise urmează să întâlnească pe teren propriu formația norvegiană Bodo/Glimt, în prima manșă a turului 3 preliminar.

Sportivul cu cancer cerebral în fază terminală a ajuns în finala unei competiții...
Fanatik
Sportivul cu cancer cerebral în fază terminală a ajuns în finala unei competiții importante: ”Mi-am atins obiectivul principal”
Înfrângere pentru Gianni Infantino! Președintele FIFA a renunțat la privatizarea Cupei Mondiale
Fanatik
Înfrângere pentru Gianni Infantino! Președintele FIFA a renunțat la privatizarea Cupei Mondiale
Cristiano Ronaldo, imagini uimitoare alături de fiul său cel mare. Cum au fost...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, imagini uimitoare alături de fiul său cel mare. Cum au fost surprinși cei doi în vacanță
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Anunțul medicilor după operația de urgență lui Adrian Ropotan: 'Prezintă un risc de...
iamsport.ro
Anunțul medicilor după operația de urgență lui Adrian Ropotan: 'Prezintă un risc de infecție mai mare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!