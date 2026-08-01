Belgienii nu au avut milă de Darius Olaru la debutul oficial la Union Saint-Gilloise: ”Invizibil”. Ce note a primit

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Darius Olaru a jucat 71 de minute în Supercupa Belgiei, câștigată de Union Saint-Gilloise la lovituri de departajare în fața lui Club Brugge. Cum a fost văzut fostul mijlocaș de la FCSB la debutul oficial.

Darius Olaru nu a impresionat la debutul la Union Saint-Gilloise

Titularizat de antrenorul David Hubert, Olaru a făcut un joc modest și a fost înlocuit cu 20 de minute înainte de final, imediat după ce a ratat o ocazie importantă. Deși aflat abia la primul joc oficial la Union Saint-Gilloise, internaționalul român nu a scăpat de critici.

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”Foarte tăcut cu Lille săptămâna trecută, Olaru a fost invizibil în spatele celor doi atacanți”, a scris , în timp ce , care i-a acordat nota 5, a notat: ”Destul de discret, ținut bine sub control de către Hugo Vetlesen. Și-a făcut simțită prezența abia înainte să iasă, cu un șut dintr-un unghi greu, parat de Sommer”.

Portalul a considerat că mijlocașul român a fost cel mai slab jucător de pe teren și i-a acordat nota 6,1. La polul opus, omul meciului a fost declarat Kevin Mac Allister, fundașul lui Union Saint-Gilloise, care a fost notat cu 8,4.

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Olaru, primul trofeu cu Union Saint-Gilloise

, care le-a adus față în față pe Club Brugge și Union Saint-Gilloise. Campioana a deschis scorul prin internațional german de tineret Nicolo Tresoldi (49), dar echipa lui Olaru a egalat prin Kevin Mac Allister (77), fratele mult mai celebrului Alexis Mac Allister, jucător la Liverpool și component al naționalei Argentinei.

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La finalul celor 90 de minute scorul a fost egal, scor 1-1, și astfel s-a trecut direct la lovituri de departajare. Union Saint-Gilloise a transformat toate cele cinci execuții și a câștigat trofeul datorită ratării lui Cheveyo Tsawa.

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. Marți, 4 august, de la ora 21:00, Union Saint-Gilloise urmează să întâlnească pe teren propriu formația norvegiană Bodo/Glimt, în prima manșă a turului 3 preliminar.