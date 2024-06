Belgienii, șocați de interviul lui Alin Stoica! Reacția lui Edi Iordănescu la întrebarea jurnaliștilor

Alin Stoica, fost fotbalist la Anderlecht, Club Brugge sau Gent, a fost sunat de jurnaliștii belgieni . Fost fotbalist la Steaua și un apropiat al fotbalului belgian, Alin Stoica i-a șocat pe jurnaliști cu declarațiile sale. În urmă cu o zi, .

Belgienii, șocați de interviul lui Alin Stoica!

În vârstă de 44 de ani, Alin Stoica, fotbalist cu 13 apariții în naționala României, a fost contactat de jurnaliștii de la pentru a prefața Belgia – România, în a doua etapă din faza grupelor de la EURO 2024. Fiul lui Tudorel Stoica a avut o serie de afirmații extrem de acide la adresa naționalei României și a lui Gică Hagi.

„Gheorghe Hagi a declarat anterior că România va câștiga cu Belgia și va ajunge până în semifinalele Campionatului European. Are nevoie de medicamente, delirează! În calificări, România a fost ajutată de războaie!

Belarus și Israel nu și-au putut disputa partidele pe teren propriu. În prima etapă au avut noroc fiindcă Lunin a crezut că este român. România nu joacă fotbal, doar așteaptă greșelile adversarului”, a declarat Alin Stoica.

„Cu mine selecționer, Belgia ar fi câștigat cu Slovacia”

Alin Stoica a continuat să facă declarații ascuțite și a insinuat că Belgia se va impune la pas contra naționalei României. Fostul internațional nu își explică alegerile selecționerului Domenico Tedesco în partida cu Slovacia, scor 0-1, în prima etapă de la EURO 2024.

„Dacă Belgia se comportă normal, iar Tedesco nu face greșeli prostești în alcătuirea primului 11, Belgia ar trebui să se impună la pas, nu? Eu, unul, nu am înțeles alegerile tactice din partida cu Slovacia.

Fără Tielemans în primul 11, Carrasco a jucat fundaș stânga, Doku în flancul drept… ce a fost asta?! Cu Hazard selecționer, sau chiar cu mine, Belgia ar fi câștigat!

Așa ar trebui să se întâmple cu România, diferența de valoare între cele două este uriașă. Belgia nu are voie să ofere cadouri, românii trăiesc din asta”, a mai spus Alin Stoica.

Edi Iordănescu a încercat să comenteze declarațiile lui Alin Stoica: „Fiecare are dreptul la o opinie”

Edi Iordănescu a fost pus în dificultate la conferința de presă premergătoare meciului Belgia – România. Selecționerul „tricolorilor” a fost întrebat chiar de un jurnalist belgian despre declarațiile lui Alin Stoica.

Iordănescu Jr. a refuzat să comenteze afirmațiile fostului fotbalist, ci s-a limitat prin a oferi un răspuns diplomat. „Înainte de orice, m-am obișnuit să nu comentez ce apare în spațiul public. Fiecare are dreptul la o opinie. Echipa asta a demonstrat ceva, fotbalul românesc, după foarte mult timp, a scos capul la suprafață și are potențial.

Am spus că ne dorim să obținem cât mai mult din această experiență și am încredere că putem produce lucruri deosebite. Din prima zi am spus că am încredere foarte mare în potențialul fotbalistului român, am construit un grup frumos care a produs o calificare.

Îmi doresc ca atunci când se va termina acest turneu final pentru noi, cât mai târziu sper, această generație să fie un exemplu important pentru tineret și să inspire. Să transmite că atunci când faci lucrurile corect, ai șanse pentru a face performanță.

Am început foarte bine acest turneu și ne dorim să continuăm. Încrederea mea în acest grup e totală, a fost și în momentele mai puțin reușite. și va rămâne intactă, indiferent de ce se va întâmpla în meciul cu Belgia”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu.

