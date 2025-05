Bella a dispărut în timp ce se afla în vacanță în Thailanda. A fost găsită la 6000 km distanță, într-o altă țară

Studenta din Anglia a dispărut acum o săptămână, însă a fost găsită la mii de kilometri de destinația de vacanță. Se pare că fata a fost implicată în contrabandă de droguri și a ajuns în fața unui judecător din Tbilisi care trebuia să-i decidă soarta.

Bella a dispărut în timp ce se afla în vacanță în Thailanda

Fata a susținut că e însărcinată pentru a scăpa de închisoare, conform New York Post. Bella May Culley este din Billingham, Anglia, și are doar 18 ani. Tânăra, care se pregătește să ajungă asistentă medicală, a plecat recent într-o călătorie în Thailanda, fiind foarte activă pe conturile de social media.

Potrivit sursei citate, Lyanne Kekkendy, mama fetei, nu a reușit să mai ia legătura cu aceasta de mai bine de o săptămână. Speriată că fata sa nu îi mai răspunde la mesaje, femeia a apelat la polițiștii britanici pentru a o găsit.

Nu mică le-a fost mirarea când au identificat-o pe tânără la 6000 kilometri distanță de Thailanda, mai exact în Tbilisi, Georgia. . A fost prinsă, de altfel, pe Aeroportul Internațional Tbilisi în timp ce încerca să introducă drogurile în țară.

Fata riscă acum 20 de ani de închisoare în Georgia

Imaginile cu Bella May Culley în cătușe au fost realizat de jurnaliștii georgieni. Avocatul fetei a transmis că este ”terifiată și confuză”, mai ales că ar fi însărcinată și trebuie să stea după gratii cel puțin două luni, cât va dura procesul.

Disperați, părinții au luat primul avion spre Thailanda, însă au aflat de la oamenii de acolo că fata lor plecase. Au investigat cazul mai departe și au ajuns la concluzia că tânăra a ajuns în Georgia. Tatăl fetei, Neil Culley, a decis să meargă în Tbilisi pentru a-și vedea fata,

Studenta este acuzată de achiziționarea, deținerea și introducerea ilegală de droguri în această țară. Conform legii din Georgia, tânăra poate primi chiar și 20 de ani de închisoare cu executare sau închisoare pe viață. Mai mult, autoritățile i-au refuzat eliberarea pe cauțiune, pentru că aceasta ar fi predispusă să fugă.