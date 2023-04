Bella Santiago a fost părăsită de iubit după ce a născut. Motivul pentru care vedeta a rămas singură

Bella Santiago s-a născut în Filipine și a reușit să își construiască o carieră solidă în domeniul muzical. Câte persoane știu însă drama prin care aceasta a trecut? Vedeta a fost părăsită de iubitul ei chiar la scurt timp după ce a născut.

Bella Santiago, părăsită de iubitul ei după ce a născut

În presă au existat numeroase speculații referitoare la partenerul de viață al celebrei Bella Santiago. Vedeta este mamă, însă nimeni nu a știut niciodată cine este tatăl copilului ei și de ce acesta nu este prezent în viața sa.

ADVERTISEMENT

Iată că realitatea este una cât se poate de dureroasă. Într-un interviu acordat recent, vedeta a povestit evenimentul care avea să o marcheze complet. Bella Santiago și-a cunoscut iubitul pe vremea când susținea concerte alături de trupa ei.

A urmat o frumoasă poveste de dragoste, iar mai apoi a venit pe lume copilul acestora. Bărbatul lucra în armată, astfel că la câteva luni după ce artista a născut, acesta a plecat în război în Afganistan. El i-a spus atunci că se va întoarce după o săptămână.

ADVERTISEMENT

Tot atunci, cei doi urmau să facă și nunta, însă bărbatul nu s-a mai întors niciodată. Bella Santiago l-a așteptat aproape un an de zile și nici acum nu știe ce s-a întâmplat cu el. Totuși, vedeta îl descrie ca fiind un băiat bun și speră că nu s-a întâmplat nimic rău cu el.

Drama trăită de vedetă un an de zile

”Nu m-am căsătorit (n.r. – în trecut) niciodată. M-am căsătorit doar aici, în România. Era un băiat pe care l-am cunoscut în timp ce cântam cu trupa mea. Și era din armată, și ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit, am stat împreună și am făcut un copil.

ADVERTISEMENT

După ce am făcut un copil, după câteva luni a venit să vadă copilul și a plecat, și a zis că merge la război în Afganistan și se va întoarce după o săptămână. Am zis: „Ok, eu aștept, te aștept să te întorci!”.

Noi chiar am avut în plan să facem nuntă după aia, dar nu s-a mai întors. Am așteptat o lună, două luni, trei, patru, cinci, și a trecut un an și mi-a zis mama: „Nu cred că mai vine, cred că a rămas acolo, nu știu unde e, a plecat!”. (…) Cred că s-a întâmplat ceva cu el, că n-am mai auzit de el, nici până acum n-am mai auzit de el.”, a povestit Bella Santiago, pentru .

ADVERTISEMENT

”Nu cred că mai vine”

Artista își amintește cu drag momentele în care fostul ei iubit venea să își vadă copilul. Avea grijă de el, cumpăra toate cele necesare și de asemenea, era o persoană extrem de iubitoare.

ADVERTISEMENT

Iar în momentul în care a venit plecarea în Afganistan, Bella spune că acesta a început să plângă și era trist. Nu voia să plece de lângă ea și copil, însă nu avea de ales. Și iată că el avea să dispară definitiv din viața vedetei.

Aceasta i-a dat numeroase mesaje timp de un an de zile. Niciodată nu a primit un răspuns. Astfel, în final a decis să meargă mai departe și să își trăiască viața, fără a se mai uita în urmă la cele întâmplate