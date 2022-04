Bella Santiago, copilărie chinuitoare în Filipine: „Dormeam pe un pat făcut din cărți”

Bella Santiago și-a deschis sufletul într-un interviu acordat Roxanei Nemeș, în care a vorbit despre provocările vieții sale, începând cu copilăria deloc ușoară pe care a trăit-o în Filipine, țara sa de origine.

Bella Santiago, sacrificii greu de imaginat

Astăzi este una dintre cele mai iubite și talentata cântărețe din România, însă drumul spre succes a fost unul greoi. Asistenta lui Teo Trandafir a spus prin ce a fost nevoită să treacă pe când era doar o copilă și nu-și imagina succesul pe care urma să îl aibă la mii de kilometri distanță de locul ei de baștină.

„Când eram mai mică, nu am avut noi casă. Când am început să muncesc, am strâns bani pentru mama ca să cumpere casă, pentru haine, pentru mâncare. Am muncit mult pentru mama mea. Când aveam un an, a murit tatăl meu, iar mama a rămas singură”, a spus Bella Santiago în

Cântăreața care s-a remarcat la „Te cunosc de undeva” și Eurovision România a spus că îi trimite și acum bani mamei sale, în fiecare lună. Cea care i-a dat viață nu are o stare de sănătate tocmai bună.

„Dormeam pe un pat făcut din cărți”

Nu poate munci din cauza problemelor cu spatele. Artista i-a propus mamei sale să vină în România, să stea alături de ea, însă femeia nu a putut fi convinsă până acum.

Revenind la copilăria ei, aceasta a făcut o serie de dezvăluiri emoționante. Pentru că nu avea pat, artista a dormit pe unul improvizat din cărți timp de o lungă perioadă de vreme.

„Dormeam pe un pat făcut din cărți”, a dezvăluit vedeta. Astfel, a oferit o lecție uriașă tuturor celor care vor să realizeze ceva și au puține resurse la dispoziție.

Cântăreața a mai spus despre relația cu mama ei că este una foarte bună, în ciuda faptului că persoana pe care o iubește ca pe ochii din cap este un pic mai rece.