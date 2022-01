Povestea dramatică de viață a artistei Bella Santiago! Concurenta de la ”Bravo, ai Stil” a povestit totul, în lacrimi

Bella Santiago este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară, exotica artistă fiind, mai tot timpul, cu zâmbetul pe buze. Cu toate acestea, în spatele zâmbetului pe care îl afișează cu generozitate, Bella ascunde o dramă serioasă, vedeta povestind, acum, prin ce clipe grele și încercări dificile a trecut cu ani în urmă.

Bella Santiago, dezvăluiri dramatice la ”Bravo, ai Stil”

Gala de sâmbătă, 8 ianuarie 2022, de la ”Bravo, ai Stil” a scos la iveală povești de viață dramatice, Bella Santiago făcând dezvăluiri cu lacrimi în ochi cu privire la ceea ce a trăit ea cu ani în urmă. Iar totul a pornit, a explicat concurenta din show-ul de la Kanal D, de la povestea de dragoste pe care a trăit-o și care s-a concretizat cu un copil pe care îl crește singură.

“M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată, aveam 20 de ani. El venea 2 zile acasă pe lună. Am avut o relație de un an, timp în care am rămas însărcinată. După ce am născut-o, a cunoscut-o (n.red. pe fetița ei). A plecat din nou la război, în Afganistan.

Mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an. Nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică și că îmi voi crește singură fata. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu știam dacă mai vine acasă.

A fost foarte, foarte greu”, a povestit, cu lacrimi în ochi, frumoasa concurentă de la ”Bravo, ai Stil”. Povestea dramatică a cântăreței l-a impresionat enorm de Tibi Clenci, unul dintre jurații emisiunii, acesta fiind vizibil afectat de drama prin care a trecut Bella Santiago.

Bella Santiago și-a refăcut viața

Cu toate că a suferit enorm după bărbatul alături de care a făcut un copil, , după ani în care a vărsat lacrimi pentru acesta, și-a refăcut viața, iar acum pare să fie fericită alături de iubitul ei.

Și, vorbind despre iubitul ei, concurenta născută în Filipine nu și-a ascuns sentimentele. “Sunt foarte fericită că am cunoscut un băiat care ne-a acceptat pe amândouă. Îl iubesc foarte mult pe Nicu (n.red. partenerul ei de viață)”, a mai precizat Bella Santiago, concurenta emisiunii “Bravo, ai stil!”, în cadrul galei se pe 8 ianuarie 2022.

Bella Santiago, surpriza de la ”Bravo, ai Stil!

de la Kanal D, cântăreața originară din Filipine reușind să producă o adevărată surpriză fetelor împotriva cărora concurează și să îi impresioneze pe membrii juriului.

De altfel, Bella Santiago a reușit, deja, să câștige două dintre galele ”Bravo, ai Stil” la care a luat parte, lucru care a făcut-o să devină o rivală serioasă pentru favoritele de până acum din cadrul show-ului. „Bella e o concurentă periculoasă din mai multe puncte de vedere”, spunea, cu sinceritate, în spatele camerelor de luat vederi, Viviana Sposub, iubita lui George Burcea.

Mai mult, devenită favorită în ochii juriului, Bella Santiago a dezvăluit că, de-a lungul timpului, s-a cam obișnuit să câștige concursurile la care participă. ”În Taiwan, pentru 5 ani am fost acolo, am câștigat un concurs”, explica concurenta originară din Filipine.

Mai mult, cântăreața în vârstă de 32 de ani a dovedit că este o concurentă de care trebuie să se țină seama și în competițiile din România. Bella Santiago a ajuns până în semifinala de la „Românii au talent”, în 2016, și a câștigat marele premiu de la X Factor, în 2018.