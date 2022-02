Bella Santiago, dezvăluiri despre fiica sa. Ce relație are copila cu soțul concurentei de la Bravo, ai stil! Celebrities

Cântăreața are numai cuvinte de laudă pentru fetița sa, cu care are o legătură profundă prin prisma faptului că a crescut-o singură încă de la venirea pe lume. Copila nu și-a cunoscut tatăl biologic.

i-a spus micuței sale, Kescielle, totul despre legătura pe care a avut-o cu tânărul cu care s-a iubit în jurul vârstei de 20 de ani și s-a resemnat.

Bella Santiago a trecut peste povestea de dragoste, în momentul de față fiind căsătorită cu Nicolae Ionuţ Grigore, un kinetoterapeut care i-a devenit soţ în anul 2017.

Bella Santiago de la Bravo, ai stil! Celebrities, confesiuni despre fiică și relația cu soțul: ”I-a fost dor să aibă un tată”

Soțul artistei se înțelege foarte bine cu fiica vitregă. Bella Santiago recunoaște că uneori este geloasă pe copila în vârstă de 10 ani și partenerul de viață.

„M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată, aveam 20 de ani. El venea două zile pe lună acasă, așa am avut o relație de un an. Am rămas însărcinată.

După ce am născut, și-a cunoscut fiica și a plecat din nou la război, în Afganistan. Mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an și nu am mai auzit nimic de el.

Am zis că merg mai departe, că sunt puternică și că îmi voi crește singură fata. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu știam dacă mai vine acasă… A fost foarte, foarte greu…

O iubește foarte mult pe fata mea, mă simt așa geloasă uneori, când văd că ea este mult mai lipicioasă cu el decât cu mine. Probabil i-a fost dor să aibă un tată în viața ei…

Când s-au întâlnit prima dată, poate nu mă credeți, dar când am aterizat pe aeroportul din Filipine, fata mea a sărit direct în brațele soțului meu”, a declarat cântăreața pentru revista .

Bella Santiago, fericită că fiica sa a ajuns în România

Bella Santiago a stat departe de fiica timp de 2 ani, perioadă în care copila a locuit în Filipine, alături de mama vedetei. Concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” este bucuroasă că acum sunt împreună.

Frumoasa și-a dorit să nu mai existe niciun fel de depărtare între ea și fiica sa, precizând că sentimentul de acum este unul foarte frumos.