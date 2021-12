Bella Santiago, performanță incredibilă la Bravo, ai stil! Celebrities. Artista, la un pas să o detroneze pe Ruxi

Bella Santiago este cea mai nouă concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities, însă a ajuns la o performanță greu de egalat, ajungând rapid în fruntea clasamentului.

Astfel, artista este acum la egalitate cu Ruxi Opulenta. Cele două concurente se află pe primele poziții din topul clasamentului.

Amândouă se luptă pentru primul loc. Bella Santiago i-a impresionat pe cei trei jurați după momentul din gala de Crăciun.

ADVERTISEMENT

Bella Santiago, la egalitate cu Ruxi la Bravo, ai stil! Celebritries

Dup momentul prezentat de la gala difuzată de Crăciun, care i-a lăsat pe jurați plăcut surprinși, chiar și Ruxi a făcut un comentariu despre performanța „rivalei” sale.

Aceasta a avut numai cuvinte de laudă după ce Bella Santiago a defilat în platoul emisiunii de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

„Îți dă creierul peste cap!”, a spus Ruxi Opulenta la .

Iubita lui George Burcea, Viviana Sposub, se află pe locul al doilea în clasament. Raluca Dumitru, fosta concurentă de la Survivor România 2021, se află pe următorul lor. Amna se află pe ultimul loc din clasament. Cântăreața a reușit să obțină doar șase steluțe.

Bella Santiago i-a impresionat pe jurați atât cu ținuta potrivită pe care a ales-o, cât și cu vocea inconfundabilă.

ADVERTISEMENT

Bruneta a participat la Românii au talent în 2016, iar în 2018 a câștigat marele premiu la X Factor, așa că nu este de mirare că momentul ei a fost atât de admirat.

i-a spus artistei că a avut un moment „tulburător”, lucru confirmat și de colegul său de la masa juriului, Maurice Munteanu.

ADVERTISEMENT

„Momentul tău a fost realmente tulburător, fetiță. Despre ținută, nu am de spus decât un singur lucru, că aș purta-o. Este o ținută de 5, fetiță.”, i-a spus Maurice Munteanu concurentei.

Bella Santiago, copleșită de dorul de mama ei

În cadrul competiției, înainte ca Ilinca Vandici să anunțe clasamentul, Bella Santiago a fost copleșită de emoții. Cântăreței îi este foarte dor de mama ei, pe care nu a văzut-o de foarte mult timp.

ADVERTISEMENT

Aceasta speră să-și vadă mama în 2022 și să-și petreacă împreună sărbătorile.

„Mamă, îți simt lipsa foarte mult, te iubesc foarte mult și sper să poți ajunge în România anul viitor, să petrecem Crăciunul împreună. Ultima dată am văzut-o în 2018. Din cauza pandemiei, nu a avut cum sa vina aici.

Da, am crescut doar cu mama pentru că tatăl meu a murit când aveam un an. Mama a plecat, eu am rămas cu bunicii.

În România am ajuns în vacanță, am cunoscut băieții din trupă, prieteni cu soțul meu acum și așa l-am cunoscut pe el, s-a îndrăgostit de mine. Eu mai târziu.

E foarte fericită mama, pentru ca am găsit un băiat foarte bun care îmi acceptă fetița de 10 ani. Și el este un băiat foarte bun.”, a declarat, în lacrimi, Bella Santiago.