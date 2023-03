Bella Santiago primește o lovitură dură înainte de nuntă: „M-am supărat”

Bella Santiago primește o lovitură dură de la soartă în anul în care face nuntă! Cântăreața nu va putea petrece cea mai frumoasă zi a vieții sale cu toată familia.

Bella Santiago, lovitură dură înainte de nuntă. Mama vedetei nu va fi prezentă

Cea mai dragă ființă, mama ei, aflată în Filipine, a anunțat-o deja că nu va veni la nunta ei. Femeia care i-a dat viață artistei are un motiv bine întemeiat.

Dincolo de frica pe care femeia o are de avion, mama Bellei are și niște probleme de sănătate care nu îi permit să se aventureze peste mări și țări. Filipineza se plânge de ani buni de durerile la spate, iar în tot acest timp Bella a încercat s-o ajute, îndrumând-o de la distanță.

„Mama are 68 de ani. Niciodată nu a călătorit, în viața ei, cu avionul. Chiar înainte mi-a spus că vine. A fost la doctor și i-a zis doctorul că are probleme cu spatele, are probleme cu spatele de mult. Are scolioză și având în vedere vârsta ei, e mai greu să călătorească și să stea în avion 16 ore.

O înțeleg și pe ea. M-am supărat un pic, dar după aceea am înțeles”, a declarat Bella Santiago

Cântăreața s-a cununat civil în 2017 cu un kinetoterapeut

Nunta mult așteptată a va avea loc pe 26 mai. La marea petrecere sunt așteptate 200 de persoane. în urmă cu câteva luni, , că nu va respecta în totalitate tradițiile filipineze.

De pildă, în țara de unde provine, la nuntă se aleg 10 perechi de nași, însă Bella vrea să facă evenimentul în stil românesc, fiind suficient o nașă. Bella a vrut să se căsătorească în anul 2019, însă a tot amânat momentul, iar 2023 pare să fie anul cel mai potrivit.

Trebuie spus că vedeta a făcut cununia civilă cu partenerul ei, Nicolae Ionuț Grigore, în urmă cu câțiva ani, dar cei doi nu s-au căsătorit și religios. Pe soțul ei, Ionuț, de profesie kinetoterapeut, vedeta l-a cunoscut prin intermediul unui prieten comun, un cântăreț de la trupa Jukebox.