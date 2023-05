Bella Santiago primește o nouă lovitură înainte de nuntă: ”Este partea cea mai urâtă”

numără zilele până se va căsători cu alesul ei, Ionuț Grigore. Cei doi au pus totul la punct pentru marele eveniment care va avea loc pe 26 mai. După luni de pregătiri, artista și viitorul soț le-au pus pe toate la punct, inclusiv organizarea la mase a invitaților. Sau cel puțin asta sperau ei. Recent, Bella Santiago a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK faptul că a fost dezamăgită de apropiați.

Bella Santiago și soțul ei au fost lăsați baltă de cei mai apropiați oameni

Exotica artistă a vorbit despre cât de multe lucruri sunt toată ziua în vervă pentru marele eveniment, cel în care își unesc destinele.

ADVERTISEMENT

“Mai avem câteva zile până la nuntă și sunt lucruri multe de făcut. Unii invitați care îmi confirmaseră, mi-au spus în ultima clipă că nu mai pot veni. Aceasta este partea cea ma urâtă din nuntă. M-am stresat foarte tare din cauza asta. Am vorbit la restaurant câte persoane vin, apoi s-a sucit cineva, și iar trebuie să vorbesc.” a spus Bella în exclusivitate pentru FANATIK.

Artista încearcă să își păstreze optimismul și spune că nimic nu vrea să îi strice ziua cea mare. Și pentru că nu a vrut să se streseze suplimentar, Bella a apelat la un organizator de evenimente. În plus, filipineza știe cum va arăta totul, dar și ce tradiție va respecta cu strictețe.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

“De organizarea nunții se ocupă prietena mea, Carmen. Mai avem trei zile și gata. Pe 26 avem nunta. La nuntă voi avea o tradiție din Filipine. Se numește Money Dance. Invitații vin și pun bani pe rochie și eu vreau să o fac la nuntă.

Este o tradiție pe care vreau să o respect, dar nu pentru bani. Just for fun (n.r. doar pentru distracție). Plus că această tradiție aduce noroc în cuplu și prosperitate. Ceea ce nu vreau să respect este să fiu furată. Mi se pare pierdere de timp, ratez petrecerea. Vreau să fiu acolo să dansez cu lumea, să ne distrăm cu toții“, a spus Bella Santiago pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

De ce se ceartă Bella Santiago și soțul ei

Cu toate că recunoaște că de cele mai multe ori se înțeleg bine, Stresul organizării nunții, dar și faptul că artista nu prea înțelege româna, sunt motivele principale de discuții între ei.

“Eu și soțul meu ne mai certăm. Uneori, pentru că eu nu înțeleg bine româna, de multe ori înțeleg greșit. Dar el îmi explică și atunci se rezolvă problema.

ADVERTISEMENT

Amândoi lăsăm de la noi. Noi nu suntem geloși, nici eu, nici el. Suntem deschiși și cred că asta este secretul relației noastre. Avem încredere unul în celălalt.”, a mai adăugat ea.

ADVERTISEMENT

Bella Santiago a avut parte de o petrecere a burlăcițelor pe cinste

În urmă cu două zile, Bella și prietenele ei au luat parte la petrecerea burlăcițelor. Frumoasa artistă a dezvăluit că a fost ceva nou pentru ea, întrucât în Filipine nu există astfel de tradiții.

“A fost foarte relaxantă petrecerea burlăcițelor. Le-am spus fetelor că vreau să o facem la acest centru termal pentru că voiam să mă relaxez. Mai ales că este și aproape de casa mea, a fost perfect.

Nu am vrut zbenguială sau petrecere, voiam relaxare. Eu, fiind cântăreață, merg mereu la petreceri. Așa că nu îmi mai doresc să merg la cluburi și în timpul liber. Eu nu am fost niciodată la o petrecere de burlăcițe. Nici eu nu am mai organizat, nu am mai fost niciodată mireasă. În Filipine nu prea există tradiția asta.

Nașa mea s-a ocupat de organizare, ea a venit și cu ideea de a face petrecerea. Nașa a vorbit cu managerul de acolo și am rezervat acolo. Nu am avut tradiții din Filipine la petrecerea burlăcițelor pentru că acolo nu prea se fac”, a mai adăugat ea pentru FANATIK.

Bella Santiago îi dă undă verde soțului: “Nu m-ar deranja dacă s-ar duce la striptease”

Nici soțul Bellei nu s-a lăsat mai prejos când a venit vorba de petrecerea burlacilor. Ionuț Grigore și-a chemat prietenii și au încins-o de un grătar pe cinste. Poate neobișnuit pentru… o petrecere de burlaci. Dar Bella ne-a spus că nici dacă ar fi fost la cluburi de striptease nu ar fi deranjat-o, din contră.

“În ziua în care am făcut noi petrecerea burlăcițelor, soțul meu a făcut grătar. S-au strâns băieții la noi, au făcut grătar și s-au jucat pe playstation. O să facă și ei petrecere, nu știu exact.

Nu m-ar deranja nici dacă s-ar duce la striptease. Soțul meu nu este cu distracțiile de genul. De multe ori băieții i-au spus să meargă la club, iar el refuză. El este mai familist. Nici nu își mai dorește. Noi mergem mereu în club datorită jobului meu, el mă însoțește la cântări. Astfel că nu ne mai dorim să mergem tot în club și în timpul liber.

Nouă ne place să stăm mai mult să ne relaxăm, ne place natura. Să stăm ca bătrânii. Mergem la club, dar uneori când simțim.” a concluzionat Bella pentru FANATIK.

Bella Santiago, dezamăgită că mama ei nu va fi prezentă la nuntă

Artista nu este întocmai fericită, asta pentru că Femeia se află în Filipine și are probleme de sănătate. Se pare că starea de sănătate nu îi permite să se aventureze peste mări și țări. În plus, femeia are și frică de avion. După ce inițial a rămas dezamăgită de femeia care i-a dat viață, Bella spune că a înțeles-o într-un final.