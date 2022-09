Afacerea Bellei Santiago, pe butuci! Vedeta și-a închis restaurantul înainte de nuntă: ”Mai bine ne oprim decât să dăm de greu”

Bella Santiago, cântăreață de origine filipineză, câștigătoare a concursului X-Factor, în anul 2018, a fost nevoită să-și închidă restaurantul din Tunari. Artista a luat decizia tranșantă, după nenumărate încercări de a ține totul pe linia de plutire, și recunoaște că scumpirile din România, dar și hotărârea producătorilor de ingrediente din Filipine de a-și pune pe pauză afacerile au contribuit semnificativ.

Bella Santiago, fără afacere înainte de nuntă

Finalistă, în 2016, la a făcut declarații, în exclusivitate, pentru FANATIK și despre data finală a nunții, asta după ce a fost nevoită să amâne marele moment de mai multe ori, din cauza pandemiei. Bella Santiago și soțul ei, Nicolae Ionuț Grigore, și-au oficializat relația în fața ofițerului de stare civilă în 2017 și ne-a mărturisit că în 2023 se vor cununa religios și vor face nunta mult visată.

, mai face dezvăluiri și despre mama ei care refuză de ani de zile să vină în România, pentru a vedea măcar unde și cum locuiesc fiica și nepoata ei.

– Bella, știu că de ani de zile te chinui să o aduci pe mama ta în România. Ai reușit sau veți reuși curând?

Am vrut tot timpul să o aduc aici (n.r. pe mama), dar, la un moment dat, ea s-a schimbat și a zis că nu vrea să mai vină aici pentru că e frig și că îi e frică. I-am zis că avem calorifere. Nu o să stea la frig, dar a zis că nu. Îi este și frică și de avion. Îi pare rău, dar nu vrea să vină aici. Chiar m-am supărat, m-a supărat foarte mult că eu tot voiam să vadă cum este aici, cum este în România, oamenii. Dar, dacă nu vrea, nu vrea. Mi-a zis să stau liniștită că ea se uită la Youtube, pe Instagramul meu, pe Facebook.

De ce refuză mama Bellei Santiago să vină chiar și la nunta fiicei

– Nici măcar atunci când veți face nunta?



A zis că nu (n.r. vine nici la nuntă). Am un unchi în Spania și a zis: ‘îl aduci pe fratele meu, în locul meu’.

Câștigătoarea de la Te cunosc de undeva a stabilit data nunții

– Apropo, aveți o nouă dată după atâtea amânări?

Nunta a rămas stabilită la anul, în 2023, pe 26 mai. Locația momentan o discutam cu soțul meu și cu fata care o să lucreze cu noi pe organizare și vedem. Și rochița… trebuie să o luăm de la zero. Urmează să ne ocupăm mai mult de nuntă, doar că lucrez puțin și pentru cariera mea. Vreau să lansez niște piese. Am fost ocupată la emisiune, iar când s-a terminat am stat cu soțul meu la restaurant și acum cu fata la școală. Și am zis că vreau să mă ocup și de mine personal.

Bella Santiago și-a închis restaurantul din cauza prețurilor ridicate

– Au crescut prețurile foarte mult în ultima perioadă. Cum vă mai descurcați cu afacerea?

Toate prețurile au crescut, mai ales la produsele pe care le folosim noi la restaurant. (n.r. Ingredientele) Vin din Filipine. Unii dintre producătorii de acolo s-au închis și nu prea mai vin produsele. Și am decis să închidem și să deschidem, poate, mai încolo, pentru livrare la domiciliu, undeva mai pe centru. Am zis că mai bine ne oprim momentan decât să dăm de greu. Mai bine facem pauză și refacem când o să fie totul bine.

Cât ia Bella Santiago pentru un eveniment?

– Din ce vă câștigați existența acum, dacă nu mai aveți restaurantul? Mai aveți alte afaceri?

Momentan (n.r. câștig bani) din evenimente, pentru că, din cauza pandemiei, se oprise totul și acum toate evenimentele sunt unul după altul. Nuntă, botez. A fost super bine anul acesta pentru evenimente. Cu onorariul pe care îl iau la evenimente nu mă ocup eu. Soțul meu se ocupă. Știu doar că este abordabil.

Bella Santiago și-a dat fiica la școala de stat

– Când vine vorba de fetița ta, ce sistem de școlarizare ați ales?

Este la clasa a V-a acum (n.r. fetița) și îi place foarte mult la școală. S-a îmbrăcat ca o școlăriță adevărată pentru că ei îi place foarte mult să arate ca o școlăriță. Ea merge la școală normală, publică, dar mi-a zis că nimeni nu folosește uniformă. În Filipine, dacă este școală publică, toată lumea are uniformă.

Am ales o școală de stat. Soțul meu zice că școala de stat se ocupă mai mult. Copiii învață mai mult acolo la cursuri. Mai ales în Otopeni unde merge ea acum are niște profesori și profesoare foarte bune. Și învață românește mai bine. La privat ar fi învățat mai mult în engleză, fiind intensiv engleză.

Finalista de la Românii au talent nu face risipă de bani: ”Suntem pe buget cu totul”

– Ați resimțit costurile de școlarizare ale fetiței, mai ales acum la început de an?

Costurile… momentan nu simțim. Nu simțim pentru că eu dau totul pentru copilul meu. Nu exagerez, eu dau ce trebuie… noi îi dăm ce trebuie și ce are nevoie, dar nu exagerăm. Suntem pe buget cu totul. Noi doi ne ocupăm de tot.

Înainte să plecăm de acasă i-am zis fiicei mele să scrie tot ce are nevoie exact și să cumpărăm doar ce are nevoie. Și așa am și făcut. Fără risipă. Cred că pe acolo (n.r. 1.000 de lei a cheltuit pentru începutul anului școlar).

Bella Santiago, despre fiica ei: “Vreau să aprezieze ce înseamnă banii”

– Sunt părinți care le-au făcut copiilor carduri de venit. Ce părere ai de acest lucru?

Noi nu facem asta cu copilul (n.r. nu i-am făcut card de venit) pentru că are doar 11 ani, și, mai mult, încercăm să o învățăm să ceară voie pentru orice are nevoie. Spune: ‘mami, tati vreau să cumpăr aia sau vreau să cumpăr aia’. Vreau să fie dependentă de noi pentru că este copil. Momentan să știe cum este (n.r. ierarhia). Să aprezieze ce înseamnă banii. Am întrebat dacă are nevoie de bani, dar a zis că nu mami, că are sandwici, are biscuiți, are ciocolată. Are totul de acasă.

– Ai vrea să mai repeți experiența de la Te cunosc de undeva?

Experiența a fost foarte ok. Chiar aș vrea să repet, dar cu cineva. Eu mă gândesc la Barbara Isasi că suntem pe acolo. Ea când merge la evenimente este confundată cu mine și mie îmi spun că sunt Barbara.

Noul sezon de Te cunosc de undeva poate fi urmărit în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1.