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Bellingham, direct în istorie! Ce performanță a reușit fotbalistul Angliei în meciul cu Mexic

Englezii au rezistat unei presiuni incredibile pe stadionul Azteca din Mexico City și s-au calificat în sferturi, după o evoluție entuziasmantă a starului de la Real Madrid
Catalin Oprea
06.07.2026 | 08:15
Bellingham direct in istorie Ce performanta a reusit fotbalistul Angliei in meciul cu Mexic
ANALIZĂ FANATIK
Jude Bellingham a făcut un meci perfect contra Mexicului FOTO X
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Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, selecţionata Mexicului, scor 3-2. Englezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54.

Bellingham, al treia cea mai rapidă dublă de la CM

Omul meciului a fost de departe Jude Belligham. El a deschis scorul în minutul 36, cu o lovitură de cap, după o centrarevenită de la Bukayo Saka. Peste 98 de secunde, englezul a mai punctat o dată, pe un contraatac, de această dată fiind servit de către Harry Kane.

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Fotbalistul lui Real Madrid, care a împlinit săptămâna trecută 23 de ani, și are deja 53 de meciuri la națională și zece goluri, s-a remarcat și o fază la care a reușit să respingă mingea in – extremis, din fața lui Montes.

Jude a făcut o partidă excepțională și grație reușitelor sale de pe Azteca, a intrat în istoria Cupei Mondiale. El este protagonistul celei de-a treia celei mai rapide “duble” de la un turneu final.

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Doar Toni Kross și Mbappe sunt peste el

Mai rapizi decât el, au fost Toni Kroos, care a marcat de două ori într-un minut și 10 secunde în Germania – Brazilia 7-1, la World Cup 2014, și Kylian Mbappe, care în finala Cupei Mondiale din 2022 a înscris două goluri într-un minut și 35 de secunde contra Argentinei.

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Bellingham se află acum la un gol în urma lui Kane, cu patru goluri marcate la acest turneu final. În total, la Cupa Mondială, el a înregistrat cinci goluri și două pase decisive în 10 meciuri, disputate în 2022 și 2026.

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Fotbalistul Realului, lider la mai multe capitole

Jude este fotbalistul englez care conduce în topul demarcărilor pentru a primi mingea, a aparițiilor între liniile adverse și a sprinturilor efectuate. El și-a asumat rolul de a fi unul dintre liderii echipei, în ciuda vârstei sale.

„Simt responsabilitatea de a duce echipa la un alt nivel, mai ales din punctul de vedere al intensității”, a afirmat Bellingham. În sferturi, Anglia va juca în compania Norvegiei, care a eliminat Brazilia.

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