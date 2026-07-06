Bellingham, direct în istorie! Ce performanță a reușit fotbalistul Angliei în meciul cu Mexic

Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, selecţionata Mexicului, scor 3-2. Englezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54.
Omul meciului a fost de departe Jude Belligham. El a deschis scorul în minutul 36, cu o lovitură de cap, după o centrarevenită de la Bukayo Saka. Peste 98 de secunde, englezul a mai punctat o dată, pe un contraatac, de această dată fiind servit de către Harry Kane.
Fotbalistul lui Real Madrid, care a împlinit săptămâna trecută 23 de ani, și are deja 53 de meciuri la națională și zece goluri, s-a remarcat și o fază la care a reușit să respingă mingea in – extremis, din fața lui Montes.
Jude a făcut o partidă excepțională și grație reușitelor sale de pe Azteca, a intrat în istoria Cupei Mondiale. El este protagonistul celei de-a treia celei mai rapide “duble” de la un turneu final.
Mai rapizi decât el, au fost Toni Kroos, care a marcat de două ori într-un minut și 10 secunde în Germania – Brazilia 7-1, la World Cup 2014, și Kylian Mbappe, care în finala Cupei Mondiale din 2022 a înscris două goluri într-un minut și 35 de secunde contra Argentinei.
Bellingham se află acum la un gol în urma lui Kane, cu patru goluri marcate la acest turneu final. În total, la Cupa Mondială, el a înregistrat cinci goluri și două pase decisive în 10 meciuri, disputate în 2022 și 2026.
Jude este fotbalistul englez care conduce în topul demarcărilor pentru a primi mingea, a aparițiilor între liniile adverse și a sprinturilor efectuate. El și-a asumat rolul de a fi unul dintre liderii echipei, în ciuda vârstei sale.
„Simt responsabilitatea de a duce echipa la un alt nivel, mai ales din punctul de vedere al intensității”, a afirmat Bellingham. În sferturi, Anglia va juca în compania Norvegiei, care a eliminat Brazilia.