Benfica, decizie radicală după scandalul de rasism de la meciul cu Real Madrid! „Clubul nu tolerează nicio formă de discriminare”

ADVERTISEMENT

Partida dintre Benfica și Real Madrid din prima manșă a play-off-ului din UEFA Champions League a fost oprită în repriza secundă, după ce Vinicius a susținut că a fost abuzat rasial de către adversarul său, Gianluca Prestianni. Nu a fost însă singura problemă de această natură, deoarece după meci au apărut imagini din tribune, în care fanii portughezi făceau gesturi rasiste în direcția lui Vinicius, iar clubul a anunțat primele măsuri în acest sens.

Benfica, sancțiuni dure pentru suporterii care l-au abuzat rasial pe Vinicius

Benfica a anunțat că a suspendat cinci membri socios din cauza comportamentelor rasiste de la meciul cu Real Madrid, iar aceștia ar putea chiar să fie excluși. „Sport Lisboa e Benfica informează că a suspendat cinci membri ai clubului și le-a anulat Red Pass-urile (n.r. cardurile de socios) după inițierea unor proceduri disciplinare care ar putea duce la aplicarea pedepsei maxime prevăzute în statut: excluderea.

ADVERTISEMENT

Inițierea acestor proceduri disciplinare rezultă din ancheta internă declanșată în urma meciului dintre Benfica și Real Madrid, disputat pe 17 februarie, și adoptarea unor comportamente inadecvate în tribune, de natură rasistă, incompatibile cu valorile și principiile care guvernează clubul.

Sport Lisboa e Benfica reafirmă că nu tolerează nicio formă de discriminare sau rasism și va continua să acționeze ferm oricând este vorba despre comportamente care subminează valorile clubului, sportului și societății”, a precizat gruparea portugheză pe .

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni după acuzațiile aduse de Vinicius

Benfica a condamnat public acțiunile suporterilor, însă îl susține în continuare pe Gianluca Prestianni. , investigația în privința sa fiind în desfășurare. Așadar, acesta nu a putut să evolueze în

ADVERTISEMENT

Recent, în spațiul public a apărut informația că Prestianni ar fi recunoscut în fața colegilor că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, însă clubul Benfica a negat vehement această variantă. „Sport Lisboa e Benfica neagă categoric că jucătorul Prestianni a comunicat coechipierilor sau celor din conducere că ar fi folosit o insultă rasistă în dialogul cu Vinicius Jr, de la Real Madrid.

Așa cum a fost anunțat deja în public, jucătorul le-a cerut scuze coechipierilor pentru incidentul care s-a petrecut în timpul meciului, iar acesta regretă dimensiunea și consecințele acestuia. El a asigurat pe toată lumea, așa cum a făcut încă din primele ore, că nu este rasist”, au anunțat cei de la Benfica.

ADVERTISEMENT

Sezon teribil pentru Benfica

Benfica a părăsit UEFA Champions League după „dubla” din play-off cu Real Madrid, iar situația nu este una pozitivă nici pe plan intern. Echipa antrenată de Jose Mourinho a fost eliminată deja atât din Cupa Portugaliei, cât și din Cupa Ligii, iar în campionat ocupă locul 3, la 10 puncte în urma liderului FC Porto, care are un meci în plus.