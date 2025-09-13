Benfica, mesaj pentru Giovanni Becali în cazul transferului lui Tudose la FCSB: “Nu putem fi păcăliţi! O să ştim ce bani se plătesc”

Transferul a picat, momentan, iar clubul Benfica, de care încă mai aparține jucătorul, a transmis un mesaj important prin Giovanni Becali. Ce au spus portughezii despre mutarea fotbalistului.

Benfica nu renunță atât de ușor la Mario Tudose. Mesajul portughezilor după negocierile dintre FC Argeș și FCSB

FCSB a căutat un nou fundaș central până în ultima zi de mercato, fiind aproape să îl aducă pe Mario Tudose de la FC Argeș. Transferul nu s-a mai concretizat, deși

Giovanni Becali a dezvăluit că Benfica i-a transmis că monitorizează absolut toate discuțiile legate de Mario Tudose și că nu vor putea fi păcăliți sub nicio formă în cazul unui transfer al jucătorului, indiferent de suma de bani sau modalitatea de cumpărare.

„’Să își vadă de treabă directorii de la Pitești, pentru că noi vom ști exact cu ce bani va fi vândut. Nu putem fi păcăliți’”

„Noi l-am dus la Benfica pe Mario Tudose. Avea 16 ani jumate. Benfica are jumate din el. M-au și chemat și mi-au zis: ‘Vezi că noi urmărim toate emisiunile din România, unde se spune că se vor da bani separat de contract. Nu vrem să se facă chestia asta. L-am educat aici 2 ani. Am dat pe el 200.000 la 16 ani și la 19 ani, când urma să îi facem următorul contract, l-am dat înapoi la Pitești, dar avem jumătate din el. Să își vadă de treabă directorii de la Pitești, pentru că noi vom ști exact cu ce bani va fi vândut. Nu putem fi păcăliți’.

A murit scouter-ul pe care îl aveam noi acolo, el ținea legătura. S-a terminat contractul și nu am mai ținut legătura. Noi l-am ajutat mult pe jucător… bani, ghete, multe chestii din astea. Am avut grijă de el. Contractele se fac pe 2 ani, și după se reînnoiesc.

„La Pitești e altă treabă, la FCSB e mai greu!”

E un jucător care a făcut 2 ani la Benfica. Nu știu ce va fi. L-au luat pentru că era înalt, juca la U16, venea la centrări. L-au cizelat 2 ani de zile acolo, cred că vorbește engleză sigur și că a învățat și portugheză.

La FCSB e greu să reziști… Dacă debuta ca lumea și făcea 2-3 meciuri, era cel mai bun… La Pitești e altă treabă, la FCSB e mai greu!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.