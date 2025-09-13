Sport

Benfica, mesaj pentru Giovanni Becali în cazul transferului lui Tudose la FCSB: “Nu putem fi păcăliţi! O să ştim ce bani se plătesc”

Giovanni Becali a spus totul despre Mario Tudose. Ce mesaj a transmis Benfica prin impresarul român, după ce FCSB și FC Argeș au vrut să îl transfere fără înștiințarea lor.
Mihai Dragomir
13.09.2025 | 20:05
Benfica mesaj pentru Giovanni Becali in cazul transferului lui Tudose la FCSB Nu putem fi pacaliti O sa stim ce bani se platesc
EXCLUSIV FANATIK
Benfica nu renunță la Mario Tudose. Ultimele informații despre jucătorul lui FC Argeș. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Mario Tudose a fost la doar un pas să ajungă de la FC Argeș la FCSB. Transferul a picat, momentan, iar clubul Benfica, de care încă mai aparține jucătorul, a transmis un mesaj important prin Giovanni Becali. Ce au spus portughezii despre mutarea fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Benfica nu renunță atât de ușor la Mario Tudose. Mesajul portughezilor după negocierile dintre FC Argeș și FCSB

FCSB a căutat un nou fundaș central până în ultima zi de mercato, fiind aproape să îl aducă pe Mario Tudose de la FC Argeș. Transferul nu s-a mai concretizat, deși Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a discutat direct cu primarul Piteștiului despre mutarea fotbalistului.

Giovanni Becali a dezvăluit că Benfica i-a transmis că monitorizează absolut toate discuțiile legate de Mario Tudose și că nu vor putea fi păcăliți sub nicio formă în cazul unui transfer al jucătorului, indiferent de suma de bani sau modalitatea de cumpărare.

ADVERTISEMENT

„’Să își vadă de treabă directorii de la Pitești, pentru că noi vom ști exact cu ce bani va fi vândut. Nu putem fi păcăliți’”

„Noi l-am dus la Benfica pe Mario Tudose. Avea 16 ani jumate. Benfica are jumate din el. M-au și chemat și mi-au zis: ‘Vezi că noi urmărim toate emisiunile din România, unde se spune că se vor da bani separat de contract. Nu vrem să se facă chestia asta. L-am educat aici 2 ani. Am dat pe el 200.000 la 16 ani și la 19 ani, când urma să îi facem următorul contract, l-am dat înapoi la Pitești, dar avem jumătate din el. Să își vadă de treabă directorii de la Pitești, pentru că noi vom ști exact cu ce bani va fi vândut. Nu putem fi păcăliți’.

A murit scouter-ul pe care îl aveam noi acolo, el ținea legătura. S-a terminat contractul și nu am mai ținut legătura. Noi l-am ajutat mult pe jucător… bani, ghete, multe chestii din astea. Am avut grijă de el. Contractele se fac pe 2 ani, și după se reînnoiesc. 

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

„La Pitești e altă treabă, la FCSB e mai greu!”

E un jucător care a făcut 2 ani la Benfica. Nu știu ce va fi. L-au luat pentru că era înalt, juca la U16, venea la centrări. L-au cizelat 2 ani de zile acolo, cred că vorbește engleză sigur și că a învățat și portugheză.

ADVERTISEMENT
Au apărut primele imagini: transformare neverosimilă a unei actrițe celebre! Page Six: ”E...
Digisport.ro
Au apărut primele imagini: transformare neverosimilă a unei actrițe celebre! Page Six: ”E de nerecunoscut”

La FCSB e greu să reziști… Dacă debuta ca lumea și făcea 2-3 meciuri, era cel mai bun… La Pitești e altă treabă, la FCSB e mai greu!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

Benfica, mesaj pentru Giovanni Becali în cazul transferului lui Tudose la FCSB

Olandezii, reacţie neaşteptată despre Dennis Man! Ce au scris despre cel mai criticat...
Fanatik
Olandezii, reacţie neaşteptată despre Dennis Man! Ce au scris despre cel mai criticat jucător al naţionalei României
„Am început în genunchi!”. Cum a trăit Adrian Mihalcea remontada din UTA –...
Fanatik
„Am început în genunchi!”. Cum a trăit Adrian Mihalcea remontada din UTA – FC Argeș 3-3: „Un meci nebun”
Bogdan Andone, tăios după ce echipa sa a fost întoarsă de la 3-0:...
Fanatik
Bogdan Andone, tăios după ce echipa sa a fost întoarsă de la 3-0: „Nu este prima dată!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Steaua, aproape de promovare? 'Se mișcă lucrurile. Partener de bun simț, serios'
iamsport.ro
Steaua, aproape de promovare? 'Se mișcă lucrurile. Partener de bun simț, serios'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!