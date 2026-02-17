Sport

Benfica – Real Madrid s-a oprit din cauza lui Vinicius! Cum a acuzat că l-a numit adversarul

Probleme în Benfica - Real Madrid. Meciul a fost oprit preț de 10 minute după ce Vinicius a fost protagonist într-un scandal etnic. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
17.02.2026 | 23:30
Benfica - Real Madrid, oprit preț de 10 minute din cauza lui Vinicius. Foto: Colaj Fanatik
Scene reprobabile s-au produs în repriza a 2-a din partida Benfica – Real Madrid. Arbitrul a oprit partida preț de 10 minute după ce Vinicius a fost victima unor atacuri rasiale.

Benfica – Real Madrid s-a oprit din cauza lui Vinicius

Benfica – Real Madrid are loc în manșa tur din play-off-ul UEFA Champions League. După o repriză fără goluri, formația din Spania a reușit să deschidă scorul în minutul 50 al înfruntării, prin Vinicius.

La scurt timp, meciul a fost oprit. Atacantul brazilian a acuzat niște atacuri rasiale din partea lui Gianluca Prestianni. Jucătorul lui Benfica s-ar fi legat de culoarea pielii a lui Vinicius.

În urma acestui incident François Letexier a oprit partida preț de 10 minute. Mai mult decât atât, fotbaliștii pregătiți de Alvaro Arbeloa au vrut să părăsească suprafața de joc.

Totuși, la mai bine de 10 minute distanță, meciul s-a reluat. Duelul este extrem de important, Real Madrid dorind să își ia revanșa în fața lui Benfica, asta după ce în „Faza Ligii” lusitanii au marcat la ultima fază, prin portarul Trubin.

Vinicius real madrid
Benfica – Real Madrid, oprit preț de 10 minute. Foto: captură X

Gianluca Prestianni l-ar fi jignit pe Vinicius

Pe imaginile surprinse pe stadion se vede momentul în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul la gură după golul marcat de Vinicius. Atacantul argentinian l-ar fi făcut „maimuță” pe brazilian.

Este bine știut faptul că Vinicius este, în dese rânduri, iritat de faptul că lumea îl judecă prin prima culorii pielii. Interesant este că doar atacantul brazilian a primit cartonașul galben din partea lui François Letexier, Gianluca Prestianni scăpând fără avertisment.

Real Madrid vrea revanșa în fața Benficăi  

Benfica și Real Madrid s-au întâlnit și în ultima etapă din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Lusitanii s-au impus la acel moment, scor 4-2, și au prins ultimul bilet pentru play-off-ul competiției.

Orgoliile au atins cote înalte după acea partidă. Benfica a reușit să puncteze la ultima fază a meciului, portarul Anatoliy Trubin reușind să marcheze la ultima fază cu capul.

