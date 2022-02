Șoc în fotbalul european! Benfica riscă să fie retrogradată după ce ar fi mituit un arbitru

În 2021, Benfica a mai fost implicată într-un scandal monstru. Luis Filipe Vieira, președintele clubului de 18 ani, și-a dat demisia, după ce, asupra sa, a fost demarată o anchetă de fraudă și spălare de bani.

Benfica riscă să fie retrogradată după ce ar fi mituit un arbitru

Potrivit CNN Portugalia, poliția judiciară o anchetează pe Benfica după ce formația din Lisabona a fost acuzată de faptul că ar fi plătit 1,9 milioane de euro companiei IT Best of Business, fără documente, pentru prestarea unor servicii de consultanță fictive.

Sursa citată notează că Bruno Paixao, arbitru portughez până în 2021, a primit, din partea firmei respective, suma de bani virată de Benfica.

Fostul arbitru a recunoscut faptul că a luat banii. Însă, susține că „făceam doar un control de calitate”.

De cealaltă parte, Benfica neagă acuzațiile care i se aduc. În orice caz, dacă aceste acuzații se vor dovedi adevărate, formația din Lisabona va fi retrogradată din primul eșalon portughez.

Benfica, un colos al fotbalului portughez

este unul dintre cele mai importante și bogate cluburi din Portugalia, astfel că retrogradarea sa ar reprezenta o mare lovitură pentru fotbalul lusitan.

În prezent, Benfica se află pe locul 3 din prima ligă portugheză, cu 50 de puncte obținute după 22 de meciuri jucate.

În următoarea partidă de campionat, Benfica o va întâlni, în deplasare, pe Boavista. Meciul este programat vineri, la ora 22:15.

a cucerit: 2 Cupe ale Campionilor Europeni, 37 de titluri de campioană a Portugaliei, 26 de Cupe ale Portugaliei, 7 Cupe ale Ligii și 8 Supercupe ale Portugaliei.

