Beni și Diandra de la Insula Iubirii confirmă relația. S-a aprins flacăra iubirii între ispite: „Da, e gravidă situația”. Exclusiv!

Este vâlvă mare prin online cum că Beni și Diandra de la Insula Iubirii ar forma un cuplu. La scurt timp de la apariția speculațiilor, FANATIK prezintă confirmarea relației dintre cei doi protagoniști.

Diandra și Beni de la Insula Iubirii confirmă relația

În urmă cu puțin timp au apărut imagini cu Diandra și în timp ce se plimbau liniștiți, ținându-se de mână. De atunci s-a creat o adevărată isterie în jurul ipotezei că cei doi ar forma un cuplu.

ADVERTISEMENT

Pentru a liniști spiritele, FANATIK a luat legătura direct cu persoanele implicate. Nu mare ne-a fost uimirea că i-am surprins pe cei doi împreună. Diandra și Marius, pe numele său real, se aflau la o întâlnire în momentul convorbirii cu FANATIK.

Profitând de această oportunitate, i-am întrebat direct dacă este sau nu adevărat că formează un cuplu. Beni a confirmat prompt relația de iubire, în timp ce a fost un pic mai reținută, pentru că oamenii tind să strice ce este frumos, spune ea. Tinerii îndrăgostiți se aflau împreună la o cafenea, în Alba-Iulia, orașul în care Beni locuiește.

ADVERTISEMENT

Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii ne-a mărturisit că se află de abia la debutul relației, având doar o săptămână de când au început să facă schimb de mesaje și, am putea spune chiar, să aprindă flacăra iubirii. Din spusele lui Beni, Diandra este extrem de fericită de când s-au întâlnit, aparent întâmplător.

„Da, suntem împreună. Vorbim de vreo săptămână și ceva. Am vorbit, ne-am întâlnit și s-a întâmplat. Eu stau în Alba Iulia, ea stă la Cluj, aproape, la o oră distanță. Acum am fost eu de am luat-o de la Cluj și am adus-o la Alba.

ADVERTISEMENT

Am dus-o la sora mea acasă, dar la părinți încă nu. Intențiile sunt serioase. Râde într-una de când e cu mine, nu știu ce se întâmplă. E gravidă situația”, a declarat Marius, alias Beni, pentru FANATIK.

„Oamenii tind să strice ce-i frumos”

Dacă Beni a spus direct ce simte pentru frumoasa brunetă, Diandra a fost un pic mai reținută în declarațiile referitoare la perioada pe care o trăiește. Inițial, aceasta a zis că între ea și Marius există o relație strânsă de prietenie, nimic mai mult. Ulterior, fosta ispită a dat povestit că se află la începutul relației cu Beni. Mai mult, a dezvăluit că prezența lui o face să se simte foarte liniștită.

ADVERTISEMENT

„Nu ăsta e începutul unei relații de succes, prietenia?! Oamenii, în general, tind să strice ce-i frumos și atunci prefer să păstrez pentru noi unele chestii.

A zis Beni că sunt fiartă pe el. Mă simt liniștită, mă simt ok. Mă simt cum trebuie să te simți lângă cineva. Așteptați-vă la lucruri bine, lăsați-ne să vă surprindem”, a venit Diandra în completarea iubitului ei.

Auzind că partenera lui afirmă că sunt doar prieteni, bărbatul a intervenit și a spus, cu iz de ironie sau nu, că nu are cum să fie doar prieten cu Diandra, susținând că prietenii nu dorm împreună. Una peste alta, este clar de la o poștă că ambii sunt topiți unul după celălalt.

„Nu avem cum să fim prieteni, eu nu accept o prietenie cu Diandra. Nu acceptă nici ea o prietenie cu mine. Dacă ea doarme cu prietenii, e bine”, a mai zis el.

Cum a început relația amoroasă dintre Diandra și Beni

Diandra Moga și Beni, s-au cunoscut la Insula Iubirii. Ambii au mers în Thailanda pentru a juca rolul de ispite, ajungând să aibă relații scurte cu doi dintre participanți.

Diandra a avut o scurtă idilă amoroasă cu Andrei Rotaru, care a uitat complet de soția pe care o avea de 10 ani, în timp ce Beni se presupune că a fost în cunoaștere cu Maria Covasa, fosta iubită a lui Dany Boy.

Făcând o mică ironie la adresa lui Andrei Rotaru, Beni a mărturisit că Universul a făcut ca el și Diandra să se afle la aceeași petrecere cu puțin timp în urmă. De atunci s-au aprins scântei între cei doi amorezi, în prezent formând o relație de iubire ce se află la început.

„Universul m-a dus la un party unde era ea. Acolo ne-am intersectat și am vorbit. Zâmbea într-una și când i-am văzut ochii așa, mi-am zis e gata. A trebuit să fac ceva că nu eram liniștit. Și eu sunt gata după ea, dar ea e mai gata după mine”, a glumit fostul concurent de la Insula Iubirii.

Întrebat dacă are temeri referitoare la noua sa relație, iubitul Diandrei s-a declarat încrezător. Lasă lucrurile să decurgă natural, iar soarta și universul vor decide dacă sunt făcuți unul pentru celălalt sau nu. „Nu am temeri. Să vină totul așa treptat, de la sine. Vedem ce o fi”, a încheiat Marius Troană.

Deși au confirmat relația abia acum, Diandra și Beni nu s-au ferit să se afișeze împreună în online. Recent au postat o fotografie în care apărea și o tânără alături de ei. El a ținut să lămurească acest aspect, pentru că lumea devenea suspicioasă. Se pare că blondina din imagine este nimeni alta, decât nepoata lui Beni.

„Lumea s-a alarmat că cine știe cine este. Toată lumea întreabă de ea. Este nepoata mea cea mare”, a specificat Marius.