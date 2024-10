Benjamin Adegbuyi, prezent la Arena Națională pentru Dinamo – FCSB. Pe cine susține kickboxerul. Video

dau piept pe Arena Națională duminică de la ora 21, iar partida va fi una spectaculoasă, cel puțin în peluze, acolo unde ambele galerii pentru cei prezenți pe stadion.

Benjamin Adegbuyi, prezent la Arena Națională pentru a vedea Dinamo – FCSB. Pe cine susține kickboxerul

FCSB vrea să atace zona de play-off după ce a strâns două succese consecutive în SuperLiga României, iar formația antrenată de Elias Charalambous cu un succes în duelul cu .

Arena Națională va găzdui duminică seară peste 40.000 de spectatori, iar spectacolul va fi unul unic, așa cum a anunțat galeria celor de la Dinamo. Pe cel mai mare stadion al țării va fi prezent și kickboxerul Benny Adegbuyi, care a fost surprins în timp ce intra pe arenă.

Întrebat de jurnaliști ce echipă va susține în derby-ul etapei, Adegbuyi a răspuns surprinzător și a zis: „Cu Steaua!”.

Benny Adegbuyi a vrut să devină fotbalist

Luptătorul român a dezvăluit într-un interviu pentru Pro X că el a făcut fotbal în copilărie, iar echipa cu care se edifică din SuperLiga României este FCSB.

„În trecut, urmăream fotbalul mai des. De când m-am concentrat pe kickboxing, nu prea am mai urmărit. Am rămas cu FCSB ca fiind echipa care a adus cele mai mari victorii şi, cumva, pot să zic că ţin cu ea.

Toți în copilărie am cochetat cu fotbalul. Am avut momente în care am vrut să devin fotbalist, dar mi-am dat seama că nu sunt făcut pentru asta”, a declarat Benny Adegbuyi la .

Echipele de start la Dinamo – FCSB

Dinamo (4-3-3): Golubovic – Sivis, K. Boateng, Homawoo, R. Opruț – P. Olsen, Gnahore, Cîrjan – Milanov, Selmani, D. Politic (cpt.)

Rezerve: Al. Roșca – Licsandru, Soro, Abdallah, Peagu, Bani, Patriche, Caragea, Luna, Mărginean, Cr. Costin

Antrenor: Zeljko Kopic

FCSB (4-3-3): Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – D. Miculescu, Ad. Șut, D. Olaru (cpt.) – Al. Băluță, Bîrligea, Oct. Popescu

Rezerve: A. Vlad – Panțîru, Ștefănescu, Edjouma, D. Popa, Chiricheș, Baeten, Pantea, Musi, Ngezana, Alhassan, Luis Phelipe

Antrenor: Elias Charalambous

