Benjamin Netanyahu anunță cum va pune capăt războiului rapid: ”Este cea mai bună modalitate”

Benjamin Netanyahu a vorbit despre modalitatea prin care, în opinia sa, ar putea pune capăt războiului într-un timp scurt.
Valentina Vladoi
10.08.2025 | 18:37
Benjamin Netanyahu anunta cum va pune capat razboiului rapid Este cea mai buna modalitate
Sursă foto: Hepta, Freepik / colaj Fanatik

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a găsit cea mai bună ”modalitate” de a pune capăt războiului rapid. Mai exact, acesta anunță că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas.

Cum vrea Benjamin Netanyahu să pună capăt războiului

Aceste declarații au fost făcut de către premierul israelian în fața presei, informează BBC. Totodată, el a  explicat și situația actuală de pe front. S-ar părea că 70-75% din Gaza se află sub control militar israelian.

Pe de altă parte, Benjamin Netanyahu a mai adăugat și că Hamas mai are două bastioane. Unul este orașul Gaza, spune el, iar „taberele centrale” sunt celălalt. Iar la finalul săptămânii cabinetul de securitate israelian a dat instrucţiuni FDI să „dezmembreze” aceste două bastioane.

În opinia premierului israelian, aceasta este „cea mai bună modalitate” de a pune capăt războiului rapid. În același timp, el a mai ținut să sublinieze faptul că Israelul le va permite civililor să meargă în zonele sigure desemnate.

Cele cinci principii ale Israelului pentru încheierea războiului

Acolo, aceștia vor beneficia de hrană, de securitate, dar şi îngrijire medicală „din belşug”. De cealaltă parte, Gaza va fi demilitarizată. Premierul a mai vorbit și despre cele cinci principii ale Israelului pentru încheierea războiului.

Primul dintre ele este dezarmarea Hamas, urmat de returnarea tuturor ostaticilor. Un alt principiu al Israelului pentru încheierea războiului este demilitarizarea Fâşiei Gaza, dar și preluarea de către Israel a „controlului suprem de securitate” în Fâşie.

Ultimul principiu prezentat de Benjamin Netanyahu este instituirea unei „administraţii civile alternative” care să nu fie Hamas sau Autoritatea Palestiniană. Și se pare că și multe persoane își doresc asta.

Israelul nu vrea să ocupe Gaza ci să o ”elibereze”

„Cetăţenii din Gaza „ne imploră şi imploră lumea să fie eliberaţi de Hamas”, a mai afirmat Netanyahu, după momentul în care a anunțat cum va pune capăt războiului rapid.

Premierul israelian a mai ținut să adauge că scopul Israelului nu este de a ocupa Gaza, ci de a o elibera. Totodată, el a mai adăugat că Hamas nu trebuie decât să elibereze ostaticii și să accepte să depună armele, iar războiul se poate încheia.

Benjamin Netanyahu a catalogat Hamas ca fiind o „organizaţie genocidară”, adăugând de asemenea că nicio naţiune nu ar suporta să aibă o entitate „angajată în anihilarea sa la o aruncătură de piatră de graniţa sa”.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
