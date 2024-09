Benjamin Siegrist, motivat înainte de Unirea Slobozia – Rapid. “Vrem să lăsăm în spate ce s-a întâmplat”. Cum l-a caracterizat pe Șumudică

în etapa precedentă. Giuleștenii au cedat cu 0-2 pe teren propriu, împotriva liderului Superligii, Universitatea Cluj. Acum, echipa lui Marius Șumudică va juca în deplasare cu Unirea Slobozia.

Rapid, în căutarea unei noi victorii sub comanda lui Marius Șumudică

Rapidiștii au clar statutul de favoriți în meciul cu Unirea Slobozia. la echipă nu a adus încă rezultatele așteptate de suporteri. De la instalarea sa pe banca tehnică, giuleștenii au obținut 4 puncte în 3 meciuri.

ADVERTISEMENT

„Ne simțim bine. Am trecut peste ceea ce s-a întâmplat meciul trecut. Bineînțeles, a fost dezamăgitor și pentru noi felul în care am jucat. Nu am dat deloc tot ceea ce puteam. Am vorbit despre asta la începutul săptămânii. Vrem să lăsăm în spate ce s-a întâmplat”, a explicat Benjamin Siegrist.

Benjamin Siegrist: „Ne-am pregătit cum trebuie. Totul a fost normal”

Fostul portar de la Celtic a transmis că echipa s-a pregătit intens pentru partida cu Unirea Slobozia și nu își va subestima adversarul. Acesta speră să obțină 3 puncte extrem de importante. În cazul în care Rapid ar rata victoria, s-ar distanța și mai mult de locurile de playoff.

ADVERTISEMENT

Benjamin Siegrist și-a câștigat statutul de titular în poarta Rapidului. Elvețianul a avut evoluții mai mult decât respectabile de când a ajuns în Giulești. El a vorbit despre partida din etapa trecută, când echipa sa a fost învinsă de U Cluj.

„Acum ne pregătim pentru meciul de luni. Încercăm să facem tot ce putem pentru a obține 3 puncte. Cu privire la modul în care vrem să jucăm, încercăm să nu mai facem greșelile din meciul trecut. Nimeni nu s-a așteptat la modul în care am jucat atunci.”

ADVERTISEMENT

„Mâine este o partidă importantă. Antrenamentele au decurs bine. Ne-am pregătit cum trebuie. Totul a fost normal. Ultima ședință de pregătire înainte de meci va avea loc astăzi.”

„(N.r. Ce părere ai despre echipa adversă?) Ca să fiu sincer, nu am intrat încă în detalii. Este un meci în care vrem să respectăm adversarii. Cel mai mult contează cum vom juca noi”, a mai spus Benjamin Siegrist la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Înainte de meciul cu Unirea Slobozia, Rapid ocupă locul 13 în Superliga României. Echipa lui Marius Șumudică pare obligată să câștige. În etapa următoare, giuleștenii vor primi vizita celor de la Oțelul Galați, o altă echipă care se luptă pentru calificarea în playoff.