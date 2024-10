Benjamin Siegrist, omul primei reprize în FCSB – Rapid. A avut 5 intervenții importante!

. Prima repriză de pe Arena Națională a fost una extrem de disputată. Ambele echipe au ratat câteva ocazii imense, însă scorul după primele 45 de minute a fost 0-0.

Benjamin Siegrist, omul primei reprize în FCSB – Rapid

Echipa lui Marius Șumudică a prestat un joc mai defensiv, însă contraatacurile puteau fi letale. Noii jucători, Boupendza și N’Jie, s-au mișcat extrem de bine, dar și Petrila a făcut o primă repriză extrem de bună în fața rivalilor de la FCSB.

Totuși, cel mai bun jucător din prima repriză a fost portarul celor de la Rapid, elvețianul Benjamin Siegrist. Goalkeeperul de 32 de ani și-a ținut echipa în viață, având nu mai puțin de 5 intervenții decisive.

Portarul s-a remarcat chiar în primele minute. Siegrist a respins șutul în forță al lui David Miculescu, însă arbitrul nu a dictat lovitură de colț. Mai apoi, elvețianul s-a opus încercărilor lui Darius Olaru și Octavian Popescu cu niște refelxe de zile mari.

Cei doi au făcut echipă în perioada în care nord-irlandezul antrena echipa din Scoția. Goalkeeperul este, cel mai probabil, cel mai bun transfer realizat de giuleșteni în această perioadă de transferuri.

În carieră, Benjamin Siegrist a mai evoluat pentru echipe precum Aston Villa, Wycombe, FC Vaduz sau Dundee United. Portarul are și o selecție la naționala U21 a Elveției. Site-urile de specialitate îl evaluează la 500 de mii de euro.

Benjamin Siegrist, omul adus de Neil Lennon la Rapid

„Am primit un telefon de la ei și am discutat despre viziunea lui despre mine, despre club. Mi-a zis că are nevoie de mine să ajut și să ne îndeplinim obiectivele. Am jucat doar împotriva lui și știe ce pot face. Sunt sigur că pot ajuta.

Sunt foarte încântat că pot lucra cu o fostă legendă a lui Celtic. Ca jucător de fotbal, concurența este peste tot. Pe postul de portar poate juca doar unul, iar celălalt nu are cum să fie bucuros. Concurența scoate ce e mai bun din tine. Mereu mi-au plăcut provocările”, spunea Benjamin Siegrist după ce a semnat cu Rapid București.

Echipele de start la FCSB – Rapid

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Ngezana, Radunovic – Olaru (cpt.), Șut, Fl. Tănase – Al. Băluță, Miculescu, Oct. Popescu.

Rezerve: Vlad, Pantea, Panțîru, Chiricheș, M. Popescu, Ștefănescu, Edjouma, Alhassan, Phelipe, Musi, Popa, Baeten.

Antrenor: Elias Charalambous.

Rapid: Siegrist – Manea, Ignat, Pașcanu – Onea (cpt.), Kait, Christensen, Borza – N’Jie, Boupendza, Petrila.

Rezerve: Aioani, Blazek, Braun, Gojkovic, Emmers, Vulturar, Grameni, Micovschi, Pop, Hasani, Dobre, Burmaz.

Antrenor: Marius Șumudică.