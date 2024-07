Noul fotbalist al Rapidului a vorbit despre concurență: „Trebuie să-mi creez relații bune cu suporterii”. Cine l-a convins să semneze în Giulești

Benjamin . În vârstă de 32 de ani, Siegrist a acordat un interviu pentru Rapid TV în care s-a prezentat suporterilor giuleșteni și în care și-a dezvăluit planurile cu Rapid. Neil Lennon și Daniel Sandu, directorul sportiv, l-au convins pe portarul elvețian să vină în SuperLiga.

Benjamin Siegrist, pregătit de provocarea de la Rapid: „Este o ligă competitivă”

Benjamin Siegrist a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Rapid, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Cotat la 500.000 de euro de Transfermarkt.com, , unde a fost rezerva legendarului Joe Hart.

Noul portar al Rapidului este pregătit de noua provocare. „Sunt foarte fericit și mândru să fiu aici. Este un nou capitol important în cariera mea la un club foarte mare de fotbal.

Toată lumea m-a primit foarte bine, așa că mă bucur și sunt cu adevărat încântat să fiu aici. Îmi plac provocările. Cred că se joacă un fotbal foarte bun aici, într-o ligă competitivă.

Am avut discuții cu antrenorul și directorul sportiv, iar viziunea clubului m-a făcut să semnez cu Rapid, un club foarte mare și important în România și SuperLiga”, a declarat Benjamin Siegrist, conform Rapid TV.

Benjamin Siegrist despre statutul de rezervă la Celtic: „Mi-ar fi plăcut să joc mai mult”

Format la academia celor de la Basel și Aston Villa, Benjamin Siegrist a evoluat ultima oară la Celtic. Totuși, portarul elvețian a bifat doar două apariții în tricoul fostei echipe a lui Neil Lennon, fiind eterna rezervă a lui Joe Hart, fostul portar al lui Manchester City.

„Da, într-o mare măsură. Desigur, mi-ar fi plăcut să joc mai mult la fostul meu club. Nu poți înlocui sentimentul de a juca în fiecare weekend. Am văzut câteva meciuri de acasă cu suporterii și sper să joc aici, să ajut echipa și să ne atingem obiectivele pe care le avem în următorii ani.

Am primit un telefon de la el (n.r. Neil Lennon), un mesaj și am discutat despre viziunea pe care o are în legătură cu echipa, cu mine, cu întregul club și mi-a spus că are nevoie de mine să ajut și să ne îndeplinim obiectivele”, a mai spus Benjamin Siegrist.

Noul fotbalist al Rapidului a vorbit despre concurență: „Trebuie să-mi creez relații bune cu suporterii”

Benjamin Siegrist îi va avea concurenți pe post la Rapid pe Marian Aioani și Bogdan Ungureanu. Portarul în vârstă de 32 de ani a anunțat că va da totul la antrenamente pentru a fi titular între buturile formației giuleștene.

„(n.r. te motivează concurența?) Da. Ca jucător de fotbal profesionist, concurența este peste tot. Pe postul de portar poate juca doar unul, iar celălalt nu are cum să fie așa bucuros. Concurența scoate tot ceea ce este mai bun din oameni.

Mereu mi-au plăcut provocările. Știu că sunt băiatul nou din echipă și trebuie să-mi creez relații bune cu staff-ul și colegii, dar și cu suporterii. Ne vom ajuta reciproc la antrenamente. Eu voi da tot ce am mai bun la antrenamente ca să pot juca bine”, au fost cuvintele lui Benjamin Siegrist.