Benny Adegbuyi, dezvăluire incredibilă: „Puneam parchet în Italia ca să pot trăi”

Benny Adegbuyi a vorbit și despre o perioadă mai dificilă din viața lui, în care era nevoit să facă tot felul de munci în Italia pentru a-și câștiga existența.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Benny Adegbuyi (35 de ani) a câștigat meciul cu Badr Hari prin KO tehnic la finalul anului trecut, însă până la această performanță a întâmpinat extrem de multe obstacole, iar viața nu a fost întotdeauna la fel de generoasă cu sportivul.

Luptătorul este un produs al promoției românești SUPERKOMBAT și al sălii Respect Gym din București, iar acum, Adegbuyi și-a făcut un nume în circuitul autohton și internațional.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Benny Adegbuyi, mărtărusire incredibilă: „Am muncit în Italia. Puneam parchet, eram om de ordine”

Unul dintre cei mai buni luptători din România a avut o viață destul de grea înainte să devină sportiv de performanță, iar în liceu a practicat mai multe sporturi, printre care box, fotbal și baschet: „Am făcut box, fotbal, baschet. Mă axasem foarte mult pe baschet, un antrenor de la Cluj se ținea de mama mea să mă lase la liceul sportiv”, a povestit Benny la Digi Sport Matinal.

Însă destinul a fost să nu devină baschetbalist, așa cum își dorea antrenorul său de la Cluj, iar Benny pleca cu mama sa la muncă în Italia: „Ulterior am plecat în Italia, am muncit acolo. Mama mea a plecat acolo și am muncit în Italia. Am plecat când am terminat liceul. Am muncit la parchet și am fost om de ordine”, a mai spus Benny.

ADVERTISEMENT

Experiența din Italia însă l-a întărit și l-a ambiționat și mai mult să devină cineva: „Nu mi-a plăcut, nu m-am adaptat. Am stat cred că patru sau cinci ani, vorbesc foarte bine și italiană”, a mărturisit luptătorul.

După victoria cu Badr Hari, urmează un meci cu Rico Verhoeven sau Jamal Ben Saddik

Benny a vorbit și despre ce urmează pentru el în viitorul apropiat, când va avea un nou super adversar: „Teoretic ar urma să lupt cu învingătorul dintre Rico Verhoeven și Jamal Ben Saddik, care se vor duela pe 30 ianuarie. Am luptat cu amândoi, din păcate am pierdut de fiecare dată. Au fost acum cinci ani, nu eram la nivelul la care sunt acum. E posibil să fiu favorit la următoarele lupte”, a continuat luptătorul român.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Benny Adegbuyi și Badr Hari s-au înfruntat în main-event-ul galei Glory 76, sâmbătă, la Rotterdam. Luptătorul român a câștigat lupta de la categoria grea prin KO tehnic în repriza a treia, însă românul îl respectă în continuare foarte mult pe Hari: „Badr Hari este o legendă, a demonstrat că este în continuare la cel mai înalt nivel și este cea mai răsunătoare victorie din kickbox”.

Luptătorul spune că victoria cu Hari nu l-a schimbat și va munci la fel de mult ca de obicei, însă consideră că opinia publică și fanii săi și-au schimbat comportamentul după victoria istoricpă cu Badr Hari: „Eu mă simt la fel, nu m-am schimbat, nu mă voi schimba niciodată, rămân același Benny. În schimb, simt o schimbare din partea organizatorilor, din partea fanilor, a presei. Se știe despre mine, sunt omul care l-a învins pe Badr Hari. A fost un meci preliminar pentru centura mondială”, a concluzionat acesta.

ADVERTISEMENT