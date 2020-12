Benny Adegbuyi, în culmea fericirii după victoria cu Badr Hari: ”Parcă am câștigat Cupa Mondială”

Luptătorul Benny Adegbuyi a susținut o conferință de presă după revenirea în țară și a spus că este în culmea fericrii după victoria în fața lui Badr Hari și că se simte ca și sum ar fi câștigat Cupa Mondială.

Românul l-a învins prin KO pe sportivul olandezo-marocan în runda a treia a main event-ului GLORY 76, care s-a desfășurat la Rotterdam.

Adegbuyi a scris istorie în Glory, devenind primul luptător care reușește să-i administreze un KO lui Badr Hari, după ce inițial suferise un knockdown din partea legendarului luptător.

Victoria cu Badr Hari, explicată cu lux de amănunte de Benny Adegbuyi

”E prima dată când fac o conferință special pentru mine, dar merită. Mă simt bine, abia am ajuns acasă. Sunt puțin obosit. Dacă am ațipit o oră, două, e bine. Mă dor picioarele de nu mai pot. Am stat cu ele în sus. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine”, a declarat Benny Adegbuyi după victoria cu Badr Hari.

”Să ne bucurăm de victorie, pentru că merit, zic eu, așa, mai egoist. M-au așteptat câțiva prieteni apropiați la revenirea în țară. M-am simțit superb, de parcă aș fi câștigat Cupa Mondială. Mi-am dat seama că astea sunt cele mai importante momente în viață, alături de cei apropiați”, a spus luptătorul în conferința de presă.

”Povestea meciului e una interesantă: totul a fost plănuit din ianuarie. Am avut o discuție cu echipa mea, cu fondatorul Glory, le-am spus că sunt în Top Glory de 4-5 ani, că merit un meci mare, pentru o centură. Ei au considerat că merit un meci de centură, ori un meci cu Badr Hari. Într-un final, s-a acceptat meciul cu Badr, și el a fost de acord.

După, a venit pandemia, m-am antrenat singur, totul pentru a câștiga împotriva unei legende. A urmat o nouă dată, am plecat iar de acasă, departe de familie, de prieteni, de cei care sunt cei mai dragi. Cantonamentele au început prin septembrie. Știți cum e… nimic frumos nu vine fără sacrificii.

Ați văzut declarațiile lui Badr. Nu știu dacă m-a subestimat sau a încercat să vândă meciul. Am început lupta foarte încrezător mine. Știam de ce sunt capabil. Am început meciul puternic, agresiv. Am câștigat și prima repriză. Din câte știu, doi arbitri au văzut diferit, dar eu consider că am câștigat-o și pe prima”, a acontinuat el.

Benny Adegbuyi se pregătește pentru meciul de centură cu Rico Verhoeven

”Intrând în meci, am văzut că nu mai e dracul chiar atât de roz. Însă Badr prin timing și explozie m-a lovit undeva în tâmplă, am fost amețit. Atunci, m-am motivat mai tare. Nu-mi venea să cred că după atâta sacrificiu aș putea să pierd așa meciul. Am supraviețuit celor 40 de secunde.

L-am prins într-o contră, i-am rupt nasul, am vrut să-i rup și mâinile și picioarele, dar a oprit arbitrul lupta. Am adus una dintre cele mai mari victorii pentru mine, pentru kickboxingul românesc. Probabil urmează un meci puternic, de centură, unul cu Verhoeven, care m-a felicitat pentru victoria cu Hari. E posibilă și o revanșă cu Badr, dar să vedem ce va spune și el.

Am fost foarte bine pregătit. Toți mi-au demonstrat că sunt capabil, puternic. Nu am glumit când am spus ca Badr renunță foarte ușor. Eu nu o să renunț niciodată ușor. Atunci când l-am văzut jos, știam că a simțit cât de puternic sunt, că-l dor toate. Mă dureau pe mine picioarele, îmi imaginam cât l-au durut pe el genunchii și mâinile

Mă bucur că Glory a reușit să programeze acest meci. A fost un avantaj pentru mine să lupt cu sala goală. Am primit un feedback senzațional, filmulețe cu români care se rugau când am fost numărat. Mă bucur să reprezint România de fiecare dată. Sărbători fericite vă urez!”, a mai afirmat Adegbuyi.

În final, Benny Adegbuyi a ținut să precizeze că nu vreai să-i răspundă lui Daniel Ghiță, cel care a făcut o postare pe rețelele de socializare în care îl acuză că a mutilat un om într-o bătaie ce a avut loc în 2009 într-un club: ”Din respect pentru sport, aș prefera să nu vorbesc despre atacul lui Ghiță”.