Benny Adegbuyi, pregătit de lupta cu Badr Hari: ”Cel mai important meci al unui luptător român”

Benny Adegbuyi și Badr Hari se vor lupta sâmbătă, pe 19 decembrie, după ce confruntarea dintre cei doi sportivi a fost de mai multe ori amânată în acest an.

Luptătorul din Aiud a discutat într-un interviu despre felul în care decurg ultimele zile înaintea confruntării cu Hari și a spus că are emoții, dar își dorește ca acestea să fie constructive.

”Munca grea a fost făcută, mai am două zile de antrenament la palmare, puțină viteză, puțină corectare și multă odihnă. Corpul trebuie să se recupereze după ce am tras atât de mult timp. Voi avea două zile de odihnă înaintea meciului de sâmbătă.

”E cel mai important meci de kick-boxing pe care l-a avut un luptător român”

Dacă am emoții!? Da, e normal să am emoții, am avut la fiecare meci cu marii luptători, dar emoțiile pentru mine sunt constructive.

Sincer, eu chiar cred că e cel mai important meci de kick-boxing pe care l-a avut un luptător român. Chiar dacă Badr Hari nu e actualul campion mondial, e cel mai cunoscut campion din lume și cel mai important”, a spus Benny Adegbuyi la Digi Sport.

Cei doi sportivi trebuiau să se confrunte în luna noiembrie a acestui an, dar marocanul a fost depistat pozitiv la coronavirus, iar duelul a fost amânat. Cei de la Glory, promoția care se ocupă de organizarea galei, au anunțat o nouă dată pentru duelul dintre Benny și Badr Hari.

Marocanul nu are nicio victorie în ultimii 5 ani

Benny și adversarul său se vor duela pe 19 decembrie, la Rotterdam. La fel ca până acum, duelul va desemna următorul challenger la centura de campion a lui Rico Verhoeven.

Adegbuyi pleacă favorit în lupta cu Badr Hari, cel care este departe de luptătorul pe care îl știu suporterii. Marocanul nu a mai câștigat niciun meci de mai mult de 5 ani și are două eșecuri împotriva lui Rico Verhoeven și un duel cu Hesdy Gerges după care ambii au fost depistați pozitiv cu substanțe interzise.

De partea cealaltă, românul a bifat 15 succese și 3 înfrângeri de la ultimul duel câștigat de Badr Hari. Benny se antrenează pentru acest duel cu Rico Verhoeven, campionul Glory la categoria grea, cel care a bifat două succese atât cu Badr Hari, cât și cu sportivul român, dar care îl ajută la pregătire pe Benny. Prima dată lupta dintre Benny și Badr Hari a fost anulată în martie.

