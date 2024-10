Benny Adegbuyi revine în boxul profesionist după 5 ani! “M-am antrenat cu Tyson Fury și Rico Verhoeven”. Titlul în Glory, obiectivul pentru 2025. Video

Benny Adegbuyi (39 de ani) își pregătește revenirea în boxul profesionist după 5 ani de la ultimul meci câștigat. Campionul de la kickboxing a făcut mai multe dezvăluiri din cariera sa, ne-a oferit detalii despre următoarea luptă și ne-a mărturisit care sunt obiectivele sale.

Interviu inedit: Benny Adegbuyi revine în boxul profesionist după 5 ani!

Deși mulți ar spune că e timpul să se gândească la retragere, având în vedere faptul că urmează să revină în boxul profesionist. Luptătorul român își dorește o nouă victorie vineri, 11 octombrie, în cadrul galei .

Totodată, Benny susține că nu este pregătit să agațe mănușile în cui nici în viitorii ani, deoarece își dorește mai multe meciuri de box, dar și o reușită specială în cariera sa profesionistă de kickboxer.

Așadar, , una dintre cele mai mari promoții ale lumii din zona luptelor. Benny Adegbuyi are obiective mărețe și o viziune a vieții de mare sportiv.

În cadrul interviului care a avut loc în sala sa de la , sportivul ne-a povestit și detalii inedite din cariera sa, a vorbit despre importanța familiei, despre antrenamentele cu și prietenia “neobișnuită” cu .

Pe lângă mărturisirea obiectivelor, ne-a povestit și câți bani câștigă un luptător la început de drum în România, ce îi trebuie unui sportiv să ajungă în topul mondial și a oferit un sfat valoros viitoarei generații.

“Succesul nu are lift, trebuie să urci scările”

– Cum arată primii pași în kickboxing? Ai știut de la început că asta vrei să faci?

– Nu știam că asta vreau să fac, de aceea am început și atât de târziu. A venit totul ca o întâmplare. Cred că a fost destinul meu. Mă bucur pentru asta și nu regret nimic. După 15 ani de carieră încă sunt în topul mondial și sunt mândru de asta.

– Ai reușit să ajungi pe podiumul Glory destul de repede. Cât la sută a fost muncă și cât la sută a fost talent?

– În orice fel de sport, fără muncă nu se poate. Succesul nu are lift, trebuie să urci scările. Atunci consider că 80% este muncă și mindset, altfel nu ai cum să ajungi în top. La final e și talentul care îmbracă totul într-o haină frumoasă.

– De unde vine numele “Mr. Gentleman”?

– Era o perioadă în care încă luptam în România. Eram la primele mele gale, iar luptătorii au de obicei un nickname. A lansat Eduard Eremia o provocare fanilor în care i-a întrebat pe rețelele de socializare ce nickname mi s-ar potrivi. Lumea a început să scrie și să vină cu tot felul de nume, dar cineva a venit cu Mr. Gentleman care chiar se potrivește foarte bine cu felul meu de a fi, caracterul meu și fairplay-ul de care dau dovadă. Ar trebui să fiu mari rău. Lumea așa îmi zice, dar așa este firea mea.

Benny Adegbuyi, despre prietenia cu “rivalul” Rico Verhoeven și antrenamentele cu Tyson Fury

– Cum funcționează prietenia ta cu Rico Verhoeven, rivalul tău din Glory?

– E o chestie ciudată, dar specifică sportului de contact. Nu prea mai întâlnești în alte sporturi treaba asta. Azi luptăm până la moarte, iar mâine suntem prieteni. Lumea nu înțelege acest lucru și evită să își ducă copiii la sporturile de contact. Dar e bine să îi aducă, pentru că învață disciplină, fairplay și multe altele. Disciplina asta te ajută să separi lucrurile din ring. Se spune mereu că ce e în ring, rămâne în ring. Datorită acestui lucru am rămas bun prieten cu Rico, cu Ismael Londt care a venit să mă ajute pentru un meci în România după ce l-am învins. E la un alt nivel acest lucru.

– Cum au fost antrenamentele cu Tyson Fury? Te-au ajutat în carieră?

– Acest lucru și-a pus amprenta asupra carierei mele. Fiind crescut în România la o școală diferită față de ce se predă afară, am învățat că sportul acesta nu este doar despre bătaie, ci și despre a gândi, a îți face un plan, a avea anumite tactici. Întâlnirile cu Tyson Fury, cu Derek Chisora, cu Hughie Fury și-au pus o amprentă destul de mare asupra modului în care lupt.

Evident că și antrenorul meu Dennis Krauweel se inspiră de acolo. Este prieten bun cu unchiul lui Tyson Fury și și-a dat seama că nu este vorba despre cine lovește mai tare, ci despre cine câștigă meciul. Asta încerc să fac și eu. Vreau să transmit în academia mea o mentalitate diferită față de sport.

Despre revenirea la “Prima dragoste”: “Aștept să vină victoria cu numărul 5”

– După 5 ani, te întorci la “Prima dragoste”. Cum te pregătești pentru meciul 5 din boxul profesionist?

– Am avut o pregătire extrem de bună. Mi-a fost greu să nu dau cu piciorul, pentru că sunt învățat cu asta. Dar atunci când te încalți cu ghetele de box, se întâmplă un switch în minte și știi că trebuie doar să boxezi. Am făcut perioada asta lucruri specifice de box, am avut un cantonament în Olanda, unde m-am antrenat cu mai mulți băieți, printre care și Rico.

Cumva m-am pregătit în stil de box și mă aștept să vină victoria cu numărul 5. Vreau să continui să fac asta în paralel, atâta timp cât mă ține corpul. Planul meu de la început a fost acesta. Îmi place foarte mult boxul și pot face asta în paralel. Noi la kickbox mai avem pauze competiționale și pot să fac asta. E prima mea dragoste și e foarte frumos. Știi cum e, prima dragoste nu se uită niciodată.

“Asta e provocarea cea mai mare”

– Care este cea mai mare provocare acum când treci de la kickboxing la box?

– Provocările nu au fost foarte mari. Modul în care te antrenezi e diferit. Diferența de reprize. În kickboxing ai 3 reprize și 5 reprize pentru titlu. Aici ai 4, 6, 8, 10, 12. Eu voi lupta 8 reprize pentru un titlu al promoției. Nu sunt învățat cu 8 reprize și cred că asta e provocarea cea mai mare. Să îmi dozez efortul, să nu trag tare din prima repriză, să studiez mai mult adversarul.

– Ai un model din kickboxing sau din box?

– Nu mi-am luat idoli sau modele. În schimb, m-am inspirat de la mulți oameni și am încercat să iau ce e mai bun de la fiecare. Mi-au plăcut Bonjasky, Peter Aerts. Îmi plăcea Ray Sefo pentru modul lui de a lupta, dar în același timp mă uitam și la box și îmi plăceau Evander Holyfield, Mike Tyson. Am încercat să fur câte puțin de la fiecare.

Benny Adegbuyi, detalii despre următorul adversar, emoții și pregătirea pentru marele meci

– Ce știi despre adversarul tău din gala Dracula Boxing Show?

– Pavel Krolenko este un băiat destul de masiv. Chiar dacă nu are un palmares impunător, a luptat cu foarte mulți luptători cunoscuți. Ultima lui luptă în România a fost cu Bogdan Dinu care a fost top 100 în boxul mondial. Vine de partea lui cu avantajul că este învățat cu boxul, asta face.

Are peste 20 de lupte în boxul profesionist și este un test pentru mine să văd dacă reușesc să mă descurc cu un luptător atât de experimentat în box, nu în kickboxing. Meciul o să fie la categoria grea, la +95 de kilograme. Nu avem limită de greutate, dar de fiecare dată încerc să mănânc bine și să rămân sub 120 de kilograme, pentru că mă simt mai bine, mai agil, mai atent.

“Cine spune că nu are emoții înseamnă că are probleme”

– Mai sunt emoții la acest nivel?

– Emoții sunt de fiecare dată. Cine spune că nu are emoții înseamnă că are probleme. Pentru că nu există sport de contact în care să nu ai emoții. E și o frică a eșecului care te încearcă înainte de meci, pentru nu vrei să dezamăgești pe nimeni. Emoțiile trebuie să fie constructive.

– Cum arată o zi din viața ta acum?

– Am redus nivelul antrenamentelor, mănânc sănătos, dar cu mai multe fibre și carbohidrați și mai puțină proteină ca să mă recuperez mai bine. În general mă trezesc de dimineață și îmi duc băiatul la școală, mănânc un mic dejun sănătos. Fac primul antrenament al zilei, mă hidratez, mănânc proteic, iau suplimente după am pauza dintre antrenamente și mă odihnesc.

Fac masaje și recuperare la centrele unde merg. Vin la academie și să fiu activ aici. Fac al doilea antrenament. După care iar mâncare sănătoasă, recuperare și somn. Și a doua zi o luăm de la capăt. Sâmbătă am doar un antrenament, iar duminica stau cu familia, cu prietenii.

“E important să mergi la psiholog”

– Ai superstiții? Cum te pregătești mental?

– Nu am superstiții. În schimb, mentalul e foarte important. Psihicul ne joacă feste uneori. Am început să vorbesc cu un psiholog în ultima vreme și consider că e indicat acest lucru. Lucrează la stima noastră de sine și ne crește încrederea și ne face să avem convingerea că facem bine ceea ce facem. Merg la unul dintre cei mai buni psihologi și cred că m-a ajutat mult pe final de carieră. Să fiu mai bun, mai încrezător în forțele mele și în ceea ce fac.

– Care a fost cea mai gravă accidentare?

– Nu prea am avut accidentări grave. Am avut vânătăi, mai ales la picior. Dar cea mai gravă accidentare am avut-o la un antrenament. Am avut o ruptură de ligament posterior. Situația nașpa a fost că aveam meci la trei săptămâni distanță. Dar am luptat așa cu ligamentul rupt și am și câștigat. M-am bucurat foarte tare. Am fost ferit în general și am avut noroc.

Aproape doi ani de la Benny Fight Academy: “Îmi doresc să ajung un antrenor bun”

– Cum au evoluat lucrurile la Benny Fight Academy? Ce obiective ai cu academia?

– Lucrurile au evoluat bine cu academia. Am avut o mică dezamăgire să văd că adulții sunt mai interesați de sport decât copiii. Dar ulterior am văzut că a crescut și interesul copiiilor. Trebuie să fie îndemnați să facă sport. Sportul înseamnă sănătate, disciplină și multe altele. Orele petrecute în sală poate schimba viața unui copil.

Cei care vin aici pot să facă box, kickboxing, BJJ, MMA. Acoperim cam tot. Grupele de copii sunt între 5-10 ani, 11-16 și după 16 ani intră la adulți. Generația e bună, copii sunt mai deștepți față de noi și prind mai repede. E bine, dar ei trebuie să facă paralela asta între sport și tehnologie. Să nu se piardă.

Planul meu cu academia a fost să o deschid atâta timp cât sunt activ și pot să promovez sportul printre oameni. Sunt conștient că la un an doi după ce nu mai ești activ nu prea te mai știe lumea. Generațiile se schimbă. Dacă întrebi un copil de unde mă știe o să îți zică de la Mitzuu (YouTuber). E normal ca generațiile să se schimbe și să aibă alți idoli.

Îmi doresc să ajung un antrenor bun și să am copii care să mă depășească în performanțe. Am vreo doi băieți deja. Sunt umili, ca și mine, dornici de muncă, ascultători și bine educați. E important.

Benny Adegbuyi, despre fiul său Patrick și importanța familiei în cariera sportivă: “Soția m-a susținut cel mai mult”

– Va urma fiul tău Patrick o carieră în sport?

– Mi-aș dori foarte tare să facă o carieră în sport. Sportul vine cu multe beneficii. Faptul că ești foarte cunoscut și respectat sau că oamenii te iau ca model este un lucru frumos. Poți inspira generații. Nu voi pune presiune pe el și îl las să facă ce vrea el.

E talentat la kickboxing. El îmi spune acum, are 9 ani, că o să facă box și kickboxing, dar doar de plăcere, nu să aibă meciuri. În schimb, îi place mai mult baschetul, urmărește sportivii, pe LeBron. Timpul va decide ce va face, iar eu îl voi susține oricum.

– Cât de importantă este familia în viața unui sportiv?

– Pentru mine și cred că pentru orice sportiv familia joacă un rol important în carierele noastre. Dacă ai liniște acasă, înțelegere, iar oamenii iubesc și se implică în ceea ce faci tu este foarte bine. E o mare diferență dacă familia te înțelege. Pe mine m-au susținut cel mai mult sora mea și soția mea. Ulterior, soția mea m-a susținut cel mai mult în carieră.

“Vreau să urc în top 3 Glory și să lupt din nou pentru centura mondială”

– Care sunt obiectivele tale în carieră?

– O să mai stau activ încă un an sau doi ani. Mă simt în stare să rămân activ la nivelul mare. Nu vreau să îmi fac planuri. Am înțeles că anul viitor în Glory o să fie un an special. Vreau să scot ce e mai bun din asta. Să urc pe un loc în top 3, să lupt din nou pentru centură. Mă consider mai copt la vârsta asta.

– Care este cel mai importat atribut al unui sportiv care vrea să aibă succes?

– Un sportiv care vrea să aibă succes ar trebui să aibă determinare și forță de muncă. Să aibă capacitatea de a face sacrificii, pentru că sportul este și despre asta. Dacă nu ești pregătit să îți schimbi viața pentru ce vrei tu să faci, mai bine nu te apuci. Cred că asta e cel mai important. Trebui să fi serios și să faci compromisuri de genul să nu mănânci prost, să nu mergi în cluburi și alte lucruri mici.

“Am fost cel mai bun kickboxer român care a existat vreodată!”

– Ce ai vrea ca lumea să știe despre tine după retragere?

– Mi-ar plăcea ca oamenii să mă țină minte fix așa cum sunt eu. Iar legat sport mi-ar plăcea să știe că eu am fost cel mai bun kickboxer român care a existat vreodată. Sper să rămână așa. Fără falsă modestie, am cele mai mari rezultate, sunt cel mai longeviv. Am fost 10 ani în top 10 mondial. Planul meu este să revin în top 10 în al 11-lea an al carierei.

Despre sumele mici de bani câștigate de luptători în România și despre gestionarea finanțelor

– Cum gestionezi banii pe care îi câștigi din kickboxing și box?

– Am încercat să am un echilibru. Nu am câștigat foarte bine de la început. Am avut un start mai slow. România e o țară în care acest sport nu este la fel de bine văzut și plătit cum este fotbalul. Ulterior, am semnat cu o promoție de afară și am început să câștig mai bine. Am încercat să reinvestesc banii, să pun de-o parte. M-am gândit și la ce urmează, pentru că o carieră a unui sportiv este destul de scurtă, 10-15 ani, maxim 20 de ani, după ce se termină. Dacă nu știi ce să faci cu bani o să ai mari probleme. Sunt mulți sportivi care abia își duc viața de pe o zi pe alta. E păcat și e trist asta.

– Câți bani câștigă un luptător bun la început de drum?

– Îmi e rușine să zic, pentru că am o frustrare legată de treaba asta. Promotorii români o să se supere pe mine, dar eu cred că plătesc foarte puțin. Imaginează-ți că un sportiv la început poate să ia cam 1000 de euro la un meci. Pe an ai cam 3 meciuri. E foarte puțin. Un sportiv de performanță are nevoie de suplimente, de mâncare sănătoasă. Nu toată lumea are sponsori. În general, sunt sportivi care sunt și sponsorizați. Dar cei mai mulți nu sunt așa vizibili pe rețelele sociale cât să aibă tot felul de endorsements. E greu să trăiești cu 5000 de euro pe an să zicem. Doar din mâncare se termină banii. Majoritatea care reușesc să ajungă sus și să câștige mult sunt cei care chiar își doresc asta.

Sfatul pentru viitoarea generație de luptători

– Care este sfatul tău pentru viitoarea generație de luptători?

– Sfatul meu ar fi să se gândească foarte bine ce își doresc ei. Să creadă în visurile lor și să fie dispuși să facă sacrificii pentru a fi dispuși să facă ceea ce își doresc ei. Dacă vrei ceva cu adevărat o să reușești. Să fie serioși, muncitori și perseverenți, pentru că se va întâmpla.

