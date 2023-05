Benone Sinulescu ar fi împlinit 86 de ani! Dezvăluirile făcute de ”moștenitorul” său artistic: ”Soția lui m-a simpatizat”

Benone Sinulescu e plâns și acum de ‘fiul’ său, cântărețul Nicolae Datcu. Acesta mărturisește că l-a iubit pe Nea Beni și că îl iubește și acum, și că i-a fost prieten și mentor de când avea doar 16 ani.

Benone Sinulescu nu a fost uitat

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Nicolae Datcu, cunoscutul interpret de muzică populară, face dezvăluiri neștiute despre Benone Sinulescu. Idolul său de când aveam doar 16 ani, Nea Beni l-a ‘adoptat’ pe Nicolae Datcu și, ani de zile, a fost considerat un fel de ‘copil’ al familiei.

Convins de talentul lui, Benone Sinulescu l-a învățat tot ce trebuie să știe despre viață, carieră și respect. Nicole Datcu își amintește cele mai haioase întâmplări alături de Nea Beni, cum reacționa acesta când se enerva și care era cea mai mare frică a lui.

“I-am apărut în față, i-am spus că îl iubesc foarte mult”

Benone Sinulescu s-a născut în data de 24 mai 1937 la Siriu, Buzău. Inițial a cântat muzică populară dar, în timp, s-a orientat mai mult spre stilul etno-dance. Nicolae Datcu își aduce aminte cum l-a cunoscut pe Benone Sinulescu. Erau vecini de bloc în Drumul Taberei și l-a urmărit până când a putut să-i spună că e cel mai mare fan al lui.

“Eu aveam 16 ani, eram vecini de bloc și locuiam într-un cartier frumos, în Drumul Taberei. Am aflat că locuiește lângă mine, îmi aduc aminte că l-am urmărit. L-am așteptat să văd când merge la piață sau la magazin să-și facă cumpărăturile. L-am urmărit o perioadă scurtă de drum, i-am apărut în față, i-am spus că îl iubesc foarte mult. Că sunt un fan Benone Sinulescu, că îi știu toate cântecele. El mi-a spus ‘hai să te testez, să văd dacă le ști pe toate, cântă-mi și mie ceva din piesele mele de început’.

A fost foarte fascinat de mine pentru că eram un copil de 16 ani care, la vremea aceea, nu asculta muzică modernă. Îi cunoșteam tot repertoriul lui Benone Sinulescu și așa ne-am împrietenit. Îi plăcea foarte mult cum cânt, a descoperit la mine și un talent actoricesc. I-am spus că pot să-l imit și când a văzut cum îl imitam a rămas fascinat, amuzat. De la momentul acela întâmplat în stradă s-a legat o prietenie frumoasă. Soția dânsului m-a simpatizat foarte mult, am fost pentru ei ca un băiețel mai mic” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Nicolae Datcu.

“M-a învățat foarte multe lucruri legate de viață și de carieră”

Chiar dacă părinții celebrului erau muncitori, tatăl lui avea o voce extraordinară. Cunoscutul cântăreț a început să cânte cățărat în pomi apoi a devenit solistul și dirijorul corului din Pleșcoi. Nea Beni a fost un adevărat mentor pentru cântărețul Nicolae Datcu. Când s-au cunoscut, acesta avea doar 16 ani, așa că Benone Sinulescu i-a fost și prieten și ‘tată’.

“M-a învățat foarte multe lucruri legate de viață și de carieră. Chiar mi-a lăsat câteva cuvinte frumoase pe o fotografie pe care eu am făcut-o tablou. ‘Am încredere în Nicolae Datcu că se va dedica mereu folclorului autentic’. Am primit foarte multe sfaturi de la Nea Beni, să respect scena, să păstrez costumul popular cu decență și să nu cad în kitch, în lucruri urâte. Mi-a spus să fiu om, respectuos și să glumesc, să fiu vesel și plin de viață” declară Nicolae Datcu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Parcă nu ne mai săturam unul de altul”

La vârsta de 18 ani, Benone Sinulescu lansează deja primele lui piese la radio. A urmat perioada ‘Ansamblului Ciocârlia’, unde a cântat în fața a zeci de mii de oameni. Nicolae Datcu își aduce aminte că ultima oară s-a văzut cu mentorul său în luna decembrie 2019. Atunci au stat ore întregi de vorăa, de parcă viața ar fi prevestit ce avea să se întâmple.

“Ultima oară ne-am văzut în decembrie 2019, a venit în București la un concert, m-a chemat, am stat multe ore de vorbă. Am râs, am glumit, ne-am adus aminte de momente frumoase petrecute împreună.

Parcă nu ne mai săturam unul de altul. Așa de mult am vorbit că nu știu când au trecut cele 5 ore cât am stat împreună. Imediat după concert a plecat la Arad. Vorbeam foarte des la telefon, din 3 în 3 zile. Din păcate atunci l-am văzut ultima dată, fizic” mărturisește Nicolae Datcu.

“Nu e Nea Beni, nu vezi că e un om mai în vârstă?”

Mulți ani de zile, Benone Sinulescu a colaborat și cu Orchestra ‘Barbu Lăutaru’. Din anul 1999 însă, celebrul cântăreț trece la alt gen, etno-dance, alături de formația Ro-Mania. Nicolae Datcu își aduce aminte de cele mai haioase întâmplări petrecute alături de celebrul Benone Sinulescu.

“Da, îmi aduc aminte că, în perioada în care era în vogă Nea Beni cu Ro-mania eram undeva la Buzău. M-a luat și pe mine în turneu cu ei. O bucurie fantastică a fost pentru mine. Ne-am trezit dimineață să ajungem într-o piață, să facem niște cumpărături.

Și, mergând pe stradă, trecea pe lângă noi o mămică cu un băiețel de 5 ani. Băiețelul îi spune mamei ‘uite-l pe Nea Beni’. Iar mama zice ‘Nu e Nea Beni, nu vezi că e un om mai în vârstă?’ ” declară Nicolae Datcu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Eu l-am iubit și îl iubesc și acum”

În copilărie, Nea Beni e fost la pas să moară dacă mama lui nu l-ar fi salvat. Când era tânăr oamenii veneau cu miile la concertele lui, fiind considerat un adevărat fenomen. După ani de zile în care au cântat și au mers împreună aproape peste tot, Nicolae Datcu ne povestește ce fel de prieten i-a fost Benone Sinulescu. Cum îl ajuta de fiecare dacă când avea o problemă și ajunseseră să se înțeleagă din priviri.

“Era un om extraordinar, plin de umor, avea mereu glumele frumoase. Era un prieten adevărat. Dacă te simpatiza și te iubea nu mai ieșeai din sufletul lui. Te ajuta cu orice problemă pe care o aveai. Cu mine s-a purtat super ok, i-am intrat la suflet. Eu l-am iubit și îl iubesc și acum. Cred că era o prietenie frumoasă între noi doi, aveam o chimie frumoasă. Îmi dădeam seama din semne că vrea să-mi spună ceva, chiar dacă nu vorbea.

Ne-am dus la o nuntă unde mă recomandase el, eram la începuturi, mic și necunoscut. Omul cu evenimemtul îmi spune ‘ce onorariu ai?’. Iar eu am vrut să spun un preț, Nea Beni mi-a făcut un semn și i-a spus omului un preț mare, ca al unui artist cu notorietate. Și așa am câștigat niște bani la care nu m-aș fi așteptat niciodată” își amintește Nicolae Datcu.

“Așa nervos nu l-am văzut niciodată”

De o veselie și o bună dispoziție debordantă, nimeni nu ar crede că Benone Sinulescu avea momente în care se și enerva. Nicolae Datcu ne spune că nimic nu îl supăra mai mult pe Nea Beni decât prostia și minciună.

“Da, nu-i plăcea prostia, se enerva. Nu-i plăceau părinții care își forțau copiii netalentați să urce pe scenă, îl deranja chestia asta. Îmi aduc aminte că o singură dată l-am văzut foarte nervos, eram la un festival. Au venit mulți părinți cu copii, se rugau de Nea Beni să-i ajute să cânte pe scenă. Unii erau talentați și alții nu.

Pe el îl deranja când părinții urcau pe scenă copii care nu aveau nicio legătură cu muzica. Atunci s-a enervat foarte tare și a zis ‘nu mă urcă niciun copil în afară de cei care cânta foarte bine și live’. Așa nervos nu l-am văzut niciodată. Nu îi plăceau nici oamenii mincinoși” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Nicolae Datcu.

Numele de Benone i-a fost pus de mama lui care citise o carte. Atât de mult i-au plăcut personajele principale încât a spus ‘Dacă e fată în spun Genoveva și dacă e băiat, Benoni’. Benone Sinulescu a iubit cântecul și viața. Dar a mai iubit ceva, și anume grădinăritul. Avea, la el acasă, o curte unde adunase semințe și bulbi de flori din toată lumea și cunoștea toate denumirile plantelor.

“Grădinărit, el iubea foarte mult florile. Avea o grădină superbă la Bârzava. A adus semințe și bulbi din toată lumea. Era o grădină așa variant de ziceai că e una botanică. Cultiva și legume cu semințe aduse de peste tot. Îmi trimitea mereu poze cu florile și legumele lui, știa toate denumirile” spune Nicolae Datcu.

“Avea coșmaruri din cauza cutremurelor”

Chiar dacă toată viața a fost un om vesel și pozitiv, care mereu a încercat să bucure oamenii, celebrul Benone Sinulescu avea și el o teamă. O singură teamă îngrozitoare, acesta fiind motivul pentru care a decis să se mute la Arad.

“Da, îi era frică de cutremure. Asta a fost și motivul pentru care s-a mutat la Arad, tot îmi spunea că se simt mai puțin cutremurele. Avea coșmaruri din cauza cutremurelor” declară Nicolae Datcu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Am fost un pic ‘hăituit’ după ce a plecat Nea Beni”

Încă din tinerețe Nea Beni a fost curtat de multe femei, dar el nu le prea băga în seama. Singura lui dragoste a fost a stat 40 de ani, și care i-a fost și cea mai bună prietenă. Ileana Sararoiu a fost cea care le-a făcut cunoștință și s-au căsătorit după un an în care au vorbit tot timpul la telefon.

“I-aș spune așa’ Nea Beni, rămâi nu pleca, avem nevoie mare de tine, îți simțim lipsa’. Am fost un pic ‘hăituit’ după ce a plecat Nea Beni. Câțiva colegi răuvoitori au zis ‘dacă nu mai trăiește Benone Sinulescu, asta ce mai caută pe la emisiuni?’. Îi simt lipsta, îmi este foarte greu”, mărturisește Nicolae Datcu.