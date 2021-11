Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Benone Sinulescu nu va mai fi depus la Filarmonica din Arad, ci la teatru. Update

Sicriul cu trupul artistului Benone Sinulescu nu va mai ajunge la Filarmonica din Arad, după cum a spus dimineață o angajată a instituției, pentru FANATIK.

O angajată a instituției culturale arădene spunea că pregătirile au început deja, în vederea scenariului ca ultimul omagiu să fie adus la Filarmonică.

Sunt așteptate sute de persoane care să își ia rămas bun de la legendarul interpret de muzică folclorică, căci moartea lui a produs multă durere.

Sicriul cu trupul lui Benone Sinulescu, urma să fie depus la Filarmonica din Arad, dar planurile s-au schimbat

„Se fac deja pregătirile. Directorul Filarmonicii ne-a spus aseară că va ajunge aici duminică. Înțeleg că e posibil să ajungă chiar azi. Încă nu știm exact nici noi”, a declarat o angajată a Filarmonicii pentru FANATIK inițial.

Benone Sinulescu s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani ieri, pe 18 noiembrie, în casa din comuna Bârzava unde locuia în ultimii ani.

a murit în urma unei pneumonii de aspirație, în ultimele 4 zile starea lui agravându-se destul de serios. Vestea morții cântărețului a sosit aseară și a provocat multă durere în rândul celor care l-au cunoscut.

Artiștii, îndurerați de vestea tristă a morții cântărețului

O serie de artiști și-au exprimat regretul, printre care Steliana Sima, și Laura Lavric. Interpretul de muzică tradițional, care a compus peste 600 de cântece de-a lungul celor peste 50 de ani de carieră, s-a confruntat în ultimele luni cu mai multe probleme medicale, la un moment dat fiind chiar internat în Spitalul Județean din Arad.

„Toată lumea trebuie să îi mulțumească lui Benone. Este omul care a reușit să facă ca folclorul noustru, folclorul autentic, să fie din nou iubit de oameni, de tineri. L-a impus ca modă. Noi toți, tineri, bătrâni, am avut enorm de învățat de la el”, a declarat ieri Sofia Vicoveanca pentru FANATIK.

„Abia m-am întors din Statele Unite ale Americii, sunt încă pe alt fus orar. Sunt șocată de ce s-a întâmplat, acum am aflat și eu. L-am cunoscut bine, am cântat cu el pe scenă! Dumnezeu să îl ierte, era un om extraordinar, era unic. Nu pot să vorbesc despre el, acum, la trecut, am nevoie de timp să mă dezmeticesc”, ne-a spus Maria Dragomiroiu.

Înmormântarea va avea loc cel mai sigur duminică, iar artistul va fi îngropat într-un cimitir din oraș.