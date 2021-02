Benone Sinulescu, scandal cu artiștii care s-au folosit de piesele lui: „Te doare gura să zici?”

Benone Sinulescu este revoltat pe cei care s-au folosit de piesele lui pentru a câștiga bani și a început un adevărat scandal în lumea muzicii populare. Artistul a fost dezamăgit de cei care au făcut bani pe spatele lui.

Fiind unul dintre cei mai mari interpreți de muzică populară din țară, ajuns celebru chiar și peste hotare, Benone Sinulescu este un mentor pentru colegii de breaslă, aflați la început de drum.

Cântărețul în vârstă de 83 de ani este revoltat din cauza faptului că anumiți artiști și-au asumat melodiile lui ca fiind ale lor, după cum a declarat în cadrul unei emisiuni televizate.

Benone Sinulescu, scandal cu artiștii care s-au folosit de piesele lui

Benone Sinulescu este un interpret extrem de apreciat în lumea muzicii populare, un adevărat idol pentru fanii acestui gen și un bun compozitor. Tocmai de aceea, unii artiști s-au folosit de piesele lui pentru a câștiga bani, lucru care l-a enervat teribil pe marele cântăreț.

Invitat în platoul unei emisiuni, Benone Sinulescu a mărturisit că nu mai este supărat din această cauză, însă a rămas cu dezamăgirea, pentru că unii colegi de breaslă nu l-au întrebat atunci când și-au asumat melodiile sale.

„Nu sunt supărat dar eu i-am ajutat, iar ei m-au răsplătit. Nu am nimic cu nimeni. Le-am dat că am vrut eu și că mi-au plăcut vocile lor. Aș vrea să spun realitatea, să o aduc în prim plan, dar poate mai calc în stânga. A fost un cântec frumos. Dar eu mai departe am mers.

Am făcut cu Gheorghe Zamfir fel și fel de înregistrări că sunt ambițios. Și mă mai doare ceva. Te doare gura să zici: vreau să fac cântecul ăla și eu? Eu i-am dat cântecul cu care a câștigat bani pe oriunde a mers, dar eu mă bucur pentru el pentru că îmi place vocea lui, e muzical, de primă mărime”, a declrat Benone Sinulescu la Antena Stars.

În plus, artistul și-a amintit de momentele în care zeci de mii de oameni se adunau la concertele sale și se autodeclară „tatăl dialogurilor muzicale”.

„Eu am fost tatăl dialogurilor muzicale. Aveam numai stadioane arhipline. Dar dacă mă atingeți la lingurică… Vă pot spune că mă bucuram foarte mult atunci când vedeam că acele stadioane se umplu”, a mai spus artistul, potrivit sursei citate anterior.

