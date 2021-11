Benone Sinulescu avea testamentul făcut. Cui îi rămâne toată averea cântărețului

Benone Sinulescu a murit. Este vestea care a întristat întreaga țară. Cântărețul s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Încă din urmă cu câțiva ani, cunoscutul artist a vorbit despre testament și despre averea sa.

Benone Sinulescu și soția sa au ținut banii acolo unde ea a decis. Cântărețul declara că el nici măcar nu știa unde sunt, având încredere că soția lui ia cele mai bune decizii cu privire la păstrarea averii. Cât despre testament, Benone Sinulescu spunea că stabilise cu soția sa, Elena, totul, în cel mai mic detaliu.

“Nu ştiu pe unde am banii în bănci, nevasta ştie. Dacă mor eu, ea beneficiază de tot sau invers. E o tâmpenie asta cu testamentul”, povestea Benone Sinulescu.

Testamentul lui Benone Sinulescu: Cui îi rămâne toată averea

s-a gândit foarte bine ce se va întâmpla cu drepturile de autor după ce el nu va mai fi în viață. Regretatul artist spunea, în anul 2014. că deja s-a ocupat cu soția despre acest aspect. Au fost la notar și au decis ca totul să-i rămână ei atunci când el va muri.

De asemenea, atât banii, cât și casele lor vor rămâne soției, ulterior, după moartea amândurora, averea fiind împărțită nepoților lor.

“Eu și soția mea avem reciprocitate! Dacă mor eu, totul îi rămâne ei”

“Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari”, a declarat Benone Sinulescu pentru VIVA!.

Benone Sinulescu a murit. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat

cu mai multe boli. Pe lângă problemele cardiace, regretatul artist s-ar fi confruntat cu o pneumonie puternică în ultima perioadă. Potrivit primelor informații, acesta ar fi refuzat internarea de teama virusului COVID19.

Viața lui Benone Sinulescu

Benone Sinulescu s-a născut la Buzău și a crescut în localitatea Siriu. Și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, atunci când îi plăcea să se urce în copaci și să cânte. A făcut parte din corul bisericii, apoi a fost solistul școlii din Pleșcoi. În ultimii ani din viață, Benone Sinulescu a locuit într-o localitate din Arad alături de soția lui.

Benone Sinulescu lasă moștenire peste 100 de piese.