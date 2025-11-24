Benzema a dat cărțile pe față! Cum s-a înțeles, de fapt, cu Cristiano Ronaldo: „Nu trebuie să ne prefacem!”

ADVERTISEMENT

Karim Benzema a ales, la fel precum în finalul carierei, iar acum este legitimat la Al Ittihad, echipă care luptă pentru câștigarea campionatului cu Al-Nassr. Care e, de fapt, relația dintre cei doi foști coloși de la Real Madrid.

Karim Benzema a dezvăluit care este relația sa cu Cristiano Ronaldo

S-a speculat foarte mult pe seama faptului că Benzema și Cristiano Ronaldo nu au fost prieteni, ba chiar au avut anumite contre în perioada în care jucau împreună pentru Real Madrid. Atacantul francez a fost întrebat direct despre acest subiect și a dezmințit toate zvonurile, ba chiar a dezvăluit că s-a înțeles foarte bine cu jucătorul lusitan, însă au preferat să nu aibă gesturi teatrale, în fața camerelor, care să forțeze o imagine pentru oamenii din exterior.

ADVERTISEMENT

„O relație rece cu Cristiano Ronaldo? Nu a fost nevoie să ne prefacem! Vorbeam mult în vestiar. Ne îmbrățișam, discutam ce era de discutat. Nu a fost nevoie să ieșim din zona de conform și să facem aceste lucruri în fața camerelor de filmat. Există foarte mult respect între noi, totul este în regulă. Am învățat multe unul de la altul Vă spun clar, este mult respect reciproc”, a declarat Karim Benzema pentru spaniolii de la

Karim Benzema și Cristiano Ronaldo au scris istorie la Real Madrid

Karim Benzema a ajuns la Real Madrid în același timp cu Cristiano Ronaldo, în vara anului 2009, pe când era doar un puști de 19 ani, de la Lyon. Atacantul francez a reușit să devină un jucător emblematic pentru „Galactici” și a scris istorie pentru echipă, alături de Cristiano Ronaldo și Gareth Bale, cei 3 formând celebrul trio ofensiv denumit „BBC”, terorizând apărările adverse prin combinațiile lor.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Real Madrid, care a fost condusă din teren de Cristiano Ronaldo și Karim Benzema, a câștigat de 4 ori Liga Campionilor în 5 ani, de 3 ori consecutiv, performanță nemaiîntâlnită în formatul actual al Champions League. Francezul a mai triumfat o dată cu ibericii, după plecarea lui Cristiano Ronaldo, în 2022, după niște prestații de excepție care i-au adus și Balonul de Aur.

ADVERTISEMENT

Karim Benzema a vorbit despre întoarcerea la Real Madrid

În interviul recent dat presei din Spania, . Fotbalistul a recunoscut că rămâne un fan al echipei și că dacă Florentino Perez ar apela la el, asta l-ar face să accepte o propunere venită de la gruparea de pe Santiago Bernabeu.

„Dacă Florentino este încă acolo, s-ar putea întâmpla. Vorbesc cu el și e posibil. Nu l-aș putea refuza niciodată. Sunt fan Real Madrid. Simt asta în sufletul meu. Madridul este încă orașul meu, mă simt fan Real Madrid și madrilen. Vom vedea ce se întâmplă. Dacă va fi acolo… încă nu știu”, a spus Karim Benzema pentru AS.