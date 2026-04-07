Benzină la 7 lei și motorină la 7,5 lei „prin forță”. Tarifele de rechiziție impuse de stat sunt cu mult sub prețul pieței libere

Administrația Națională a Rezervelor de Stat poate rechiziționa, adică poate cumpăra forțat produse în cazul unor crize sau conflicte, la prețuri stabilite tot de instituție. Astfel, Comisia Centrală de Rechiziții din cadrul administrației a indexat, pe 25 martie, prețurile la combustibili și alimente pe care le va rechiziționa în 2026, în cazul unei crize sau al unui conflict în acest an. Spre deosebire de confiscare, rechiziția presupune utilizarea temporară a bunurilor, în schimbul unei despăgubiri.

Prețurile cu care statul preia combustibili

În cazul în care actuala criză a combustibililor ar duce la o lipsă a acestora de pe piață, statul ar putea prelua forțat benzina și motorina din rezervoarele firmelor de profil și nu numai. Rechiziționarea produselor se va face contra cost, dar prețul plătit de stat va fi unul stabilit tot de el, așa cum reiese din legislația care reglementează Administrația Națională a Rezervelor de Stat și a Problemelor Speciale. „Prețurile sunt stabilite în funcție de cotațiile pieței din anul 2025, urmând să fie actualizate cu indicele de inflație la data plății despăgubirii, după caz”, ne-au explicat reprezentanți ai administrației aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

Astfel, statul român a stabilit, prin Hotărârea nr. 2 din 25 martie 2026 a Comisiei Centrale de Rechiziții, publicată în Monitorul Oficial al României, prețurile după care vor fi despăgubiți proprietarii bunurilor rechiziționate în situații excepționale. Actul normativ stabilește un mecanism administrativ esențial pentru situații excepționale: crize economice sau, chiar, război. Mai exact, documentul fixează valorile după care statul va calcula despăgubirile pentru bunurile consumptibile care ar putea fi preluate temporar de la cetățeni sau companii.

În ceea ce privește combustibilii, prețurile stabilite au fost de:

Pentru benzină – între 3,51 lei/litru și 7,32 lei/litru. Prețul de 3,51 lei per litru nu conține TVA-ul, iar tariful de 7,32 lei per litru conține și această taxă. Pentru motorină – între 4,04 lei/litru (tarif fără TVA) și 7,55 lei/litru (preț cu TVA).

Tarifele de rechiziție sunt mai mici decât cele de pe piața liberă

. Tarifele ar fi cu aproximativ 20% până la peste 60% mai mici decât cele din piață, în funcție de tipul de combustibil și de includerea TVA. În București, pe 7 aprilie 2026, carburanții au ajuns la 9,11 lei/l pentru benzină și 9,93 lei/l pentru motorină, în timp ce GPL se menține la 3,99 lei/l, potrivit .

FANATIK a cerut puncte de vedere de la reprezentanții unor companii de profil, dar nu am primit reacții oficiale. „În fiecare an sunt stabilite aceste prețuri, nu este ceva deosebit acum. Ce e diferit, poate, față de alți ani, este că, în baza situației internaționale, sunt mici șanse să ajungem la o lipsă a combustibililor în câteva luni, dacă situația din Iran nu se liniștește”, ne-a spus un director al unei companii petroliere, cu rugămintea să nu-l cităm.

Cum se face rechiziția

Rechiziția este o procedură reglementată prin lege, prin care autoritățile (în acest caz Administrația Națională a Rezervelor de Stat) pot solicita, în condiții strict definite, . Situații care se referă la mobilizarea militară, dezastre naturale, crize energetice sau alte situații care impun intervenția rapidă a statului.

Din acest motiv, stabilirea unor prețuri clare și unitare are rolul de a elimina incertitudinile și de a preveni eventualele abuzuri sau negocieri individuale în momente în care deciziile trebuie luate rapid. Principala instituție responsabilă de organizarea și coordonarea rechizițiilor în România este Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin intermediul Comisiei Centrale de Rechiziții. Rolul instituției este de a planifica și gestiona, în situații excepționale, procesul de preluare temporară a bunurilor și serviciilor necesare statului.

Lista prețurilor produselor agroalimentare care pot fi rechiziționate

În decizia din 25 martie a Comisiei Centrale de Rechiziții din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale se stabilesc și prețurile cu tot cu TVA pentru 2026 pentru produsele agroalimentare care ar fi rechiziționate de stat în cazul unor situații excepționale.

Morărit și panificație: făină de grâu albă – 3,84 lei/kg, mălai – 2,84 lei/kg, mălai extra – 4,12 lei/kg, pâine albă – 8,22 lei/kg, macaroane -11,43 lei/kg, fidea – 116,48 lei/kg, spaghete – 10,88 lei/kg, paste fără ou – 10,34 lei/kg și tăieței cu ou – 15,83 lei/kg.

Carne: pulpă de vită – 54,13 lei/kg, carcasă de vită – 26,39 lei/kg, pui grill – 17,24 lei/kg, pulpă de porc – 26,33 lei/kg, carne porc (spată, fleică, piept) – 29,47 lei/kg, carcasă de porc – 20,08 lei/kg

Preparate din carne: conserve porc – 39,91 / 55,13 lei/kg, conserve vită – 58,30 lei/kg, conserve porc cu fasole – 24,41 lei/kg

cârnați cabanos – 44,54 lei/kg, cârnați oltenești – 46,01 lei/kg, crenvurști – 42,06 lei/kg, salam de vară – 42,40 lei/kg, salam Victoria – 40,67 lei/kg, salam Sibiu – 99,55 lei/kg, pateu de ficat – 35,40 lei/kg, specialități porc – 51,30 lei/kg, specialități pui – 54,33 lei/kg și specialități vită – 108,40 lei/kg

Pește: caras – 23,52 lei/kg, crap – 32,69 lei/kg, păstrăv – 43,13 lei/kg, cod congelat – 54,05 lei/kg, macrou congelat – 29,71 lei/kg

merluciu – 25,44 lei/kg, macrou afumat – 60,64 lei/kg, conserve pește în ulei – 35,15 lei/kg și conserve pește în sos – 42,60 lei/kg.

Lactate: lapte – 9,27 lei/l, telemea oaie – 43,54 / 60,06 lei/kg, telemea vacă – 40,00 lei/kg, brânză proaspătă – 33,24 lei/kg, cașcaval – 58,65 lei/kg, brânză topită – 55,21 lei/kg.

Alte produse alimentare: ouă – 1,35 lei/buc, cartofi – 3,60 lei/kg, fasole – 11,81 lei/kg, ulei floarea-soarelui – 10,28 lei/l, orez – 10,55 lei/kg, zahăr – 4,53 lei/kg, apă minerală – 2,02 lei/l și apă plată – 2,08 lei/l.